เตือนอย่าหลงเชื่อเพจปลอมลวงลงทุน "หุ้น OR" ระวังหลอกดูดเงิน-ข้อมูลส่วนบุคคล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ตรวจพบข่าวปลอมรายสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์ ซึ่งประชาชนให้ความสนใจสูงสุดอันดับที่ 1 เรื่อง "OR เปิดให้ลงทุนหุ้นคาเฟ่อเมซอน เริ่ม 1,000 บาท ปันผลวันละ 290 บาท ผ่านเพจ Amazon Corporation" รองลงมาคือเรื่อง "ธนาคารกรุงไทย ปล่อยสินเชื่อ ผ่าน TikTok ชื่อ .scb27" โดยขอให้ประชาชน อย่าหลงเชื่อข่าวปลอม เลือกเชื่อ-แชร์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หวั่นสร้างความสูญเสียทั้งข้อมูลส่วนบุคคล ทรัพย์สิน และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้างผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2568 พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมด 1,431,745 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 719 ข้อความสำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด คือ ข้อความที่มาจาก Social Listening จำนวน 689 ข้อความ ตามมาด้วยการแจ้งเบาะแสผ่าน Line Official จำนวน 30 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 193 เรื่อง และจากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบกลับมาแล้ว 67 เรื่อง โดยในจำนวนนี้เป็นข่าวปลอมเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่อันดับที่ 1 : เรื่อง OR เปิดให้ลงทุนหุ้นคาเฟ่อเมซอน เริ่ม 1,000 บาท ปันผลวันละ 290 บาท ผ่านเพจ Amazon CorporationADVERTISEMENTอันดับที่ 2 : เรื่อง ธนาคารกรุงไทย ปล่อยสินเชื่อ ผ่าน TikTok ชื่อ .scb27อันดับที่ 3 : เรื่อง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้น IPO ครั้งแรกอันดับที่ 4 : เรื่อง ทำใบขับขี่ออนไลน์ได้ทุกประเภท ติดต่อที่เพจเฟซบุ๊กธันย์ชนกอันดับที่ 5 : เรื่อง ออมสิน ปล่อยสินเชื่อ ผ่าน TikTok ชื่อ whbgfxjez2tอันดับที่ 6 : เรื่อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนเข้าร่วมกลุ่มไลน์ แนะนำลงทุนหุ้นรายวันฟรี 100 ท่านแรกอันดับที่ 7 : เรื่อง เพจ Alinda รับทำใบขับขี่ออนไลน์ ถูกกฎหมาย ทั้งรถยนต์-มอเตอร์ไซค์อันดับที่ 8 : เรื่อง เพจสัมนักงานประชาสำพันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดรับบริจาคช่วยเหลือเหตุไฟไหม้อันดับที่ 9 : เรื่อง ธนาคารกรุงไทย เปิดให้ลงทะเบียนกู้ 200,000 บาท ผ่อน 4,333 ต่อเดือน ไม่เช็กเครดิตบูโรอันดับที่ 10 : เรื่อง กรมบัญชีกลาง เปิดเว็บไซต์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่สำหรับอันดับ 1 เรื่อง "OR เปิดให้ลงทุนหุ้นคาเฟ่อเมซอน เริ่ม 1,000 บาท ปันผลวันละ 290 บาท ผ่านเพจ Amazon Corporation" กระทรวงดีอี ได้ตรวจสอบร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ โดยขอชี้แจงว่า OR ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโพสต์ชักชวนประชาชนมาร่วมลงทุนหุ้นกับเพจเฟซบุ๊กดังกล่าว รวมถึงไม่มีนโยบายเสนอขายหุ้น และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ลงทุนในลักษณะนี้แต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังในการลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่ากดลิงก์ใด ๆ ที่ไม่น่าเชื่อถือสำหรับประชาชนที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับ OR เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงก์ https://investor.pttor.com/th/home