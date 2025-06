ตลท. เปิดเฮียริ่งทบทวนเกณฑ์ Free Float และการเสนอขายหุ้น IPO รองรับขึ้นเป็น Listing Hub

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มีแผนปรับปรุงเกณฑ์ Free Float และการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (IPO) สำหรับบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนใน SET และ mai (New Listing) ให้มีความชัดเจน สอดคล้องสากล เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการเข้าจดทะเบียน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องการสร้างโอกาสการเติบโต และผลักดันให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการระดมทุน (Listing Hub) ของธุรกิจที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศตลท. เปิดเฮียริ่งทบทวนเกณฑ์ Free Float และการเสนอขายหุ้น IPO รองรับขึ้นเป็น Listing Hubตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเปิดรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงเกณฑ์ Free Float และการเสนอขายหุ้น IPO สำหรับบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ (New Listing) ดังนี้1. เกณฑ์ Free Float- ยกเลิกหลักเกณฑ์ในการผ่อนผันระยะเวลาการกระจาย Free Float สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ- ปรับปรุงสัดส่วน Free Float จากขั้นต่ำ 20% เป็นขั้นต่ำ 17% สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมบริษัทขนาดใหญ่เข้าจดทะเบียน ซึ่งยังคงเป็นสัดส่วน Free Float ที่สูงกว่าเกณฑ์ดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ขั้นต่ำ 15%- ปรับปรุงการแบ่งกลุ่มขนาดของบริษัท (Tier) ด้วยการใช้ Market Capitalization แทนการแบ่งกลุ่มด้วย Paid-up Capital เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของกิจการได้ดียิ่งขึ้น และกำหนดจำนวนหุ้น Free Float ขั้นต่ำที่ 30 ล้านหุ้น- เพิ่มหลักเกณฑ์กรณีบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนใน SET และ mai มีการดำเนินการใด ๆ ที่จะส่งผลให้สัดส่วน Free Floatลดลงต่ำกว่าคุณสมบัติเรื่อง Free Float ตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์ในทันทีตั้งแต่หุ้นเริ่มเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะถือว่าบริษัทดังกล่าวยังไม่มีคุณสมบัติเรื่อง Free Float ตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์2.เกณฑ์การเสนอขายหุ้น IPO : ปรับปรุงการแบ่งกลุ่มขนาดของบริษัท (Tier) ด้วยการใช้ Market Capitalization แทนการแบ่งด้วย Paid-up Capital เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ Free Float และกำหนดจำนวนหุ้น IPO ขั้นต่ำที่ 20 ล้านหุ้นการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นพร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/th/rules-regulations/market-consultation หัวข้อ"การทบทวนเกณฑ์สำหรับบริษัท New Listing : การกระจายการถือหุ้นรายย่อย(Free Float) และการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (IPO)" สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่https://forms.gle/R6gkN9C5XMmHEbEe9 จนถึง 25 มิถุนายน 2568