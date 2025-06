ธปท.ไฟเขียว KTBผนึกAIS -OR ทำธุรกิจ Virtual Bank

OR และกลุ่มพันธมิตร “KTB -AIS” พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจ Virtual Bank หลังจากได้รับอนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) จากธนาคารแห่งประเทศไทย นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจธนาคารยุคใหม่หม่อมหลวง ปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า OR ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)หรือ KTB และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AISได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาแล้วเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมานั้นOR เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของบริษัทไทยทั้งสามแห่งในครั้งนี้ จะนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ Virtual Bank ด้วยจุดแข็งของพันธมิตรที่ครอบคลุมทั้งระบบการเงิน โทรคมนาคม และค้าปลีก ทำให้มีความพร้อมด้านข้อมูล เทคโนโลยี และเครือข่ายช่องทางให้บริการ (Physical Outlets) ที่แข็งแกร่ง โดย OR สามารถร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตรงใจผู้บริโภคให้กับฐานลูกค้าทั้ง B2C และ B2B ของ OR ผ่านเครือข่ายสถานีบริการ PTT Station กว่า 2,500 แห่ง และร้านคาเฟ่อเมซอนกว่า 4,000 แห่ง ที่เป็น Touchpoint กับผู้บริโภคนายภากร สุริยาภิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจดิจิทัลและโซลูชัน OR กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจ Virtual Bank ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของ OR ในการขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำมาต่อยอดธุรกิจและขยายเครือข่ายลูกค้าจากการเข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างให้เกิด Inclusive Financing สอดคล้องตามเป้าหมายนโยบาย ธปท. และวิสัยทัศน์ของ OR “Empowering all towards Inclusive Growth”