รองปลัดคมนาคม ลงพื้นที่เร่งทล.แก้ปัญหา ผู้รับเหมาทิ้งงานถนน ทล.415 สายพังงา - อ.บ้านตาขุน ลดผลกระทบประชาชน

“พิพัฒน์” มอบ “รองปลัดคมนาคม” ลงพื้นที่ติดตามปัญหาผู้รับจ้างทิ้งงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 415 สายพังงา - อ.บ้านตาขุน ประชาชนเดินทางไม่สะดวก เร่ง“กรมทางหลวง” แก้ปัญหาด่วน และติดตั้งไฟส่องสว่าง ป้ายเตือน เพื่อความปลอดภัย
รายงานข่าวแจ้งว่า จากกรณีโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 415 สายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 เกิดปัญหารับจ้างทิ้งงานและบอกเลิกสัญญา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2569 โดยมี นายพงศกร จุลละโพธิ รองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ร่วมลงพื้นที่
นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข415 สายพังงา – อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม – ปากน้ำ ตอน 1 ระหว่างกม.21+381 – กม.29+540 ระยะทาง 8.15 กิโลเมตร และตอน 2 ระหว่าง กม.29+450 – กม.39+400 ระยะทาง 9.86 กิโลเมตร มีปัญหาเรื่องผู้รับจ้างทิ้งงานและบอกเลิกสัญญา ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อรับทราบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ และกำหนดแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน โดยกระทรวงคมนาคม มีนโยบายเร่งรัดให้โครงการสามารถดำเนินการต่อได้โดยเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก
ทั้งนี้รองปลัดกระทรวงคมนาคม มอบให้กรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณามาตรการเร่งรัดทั้งในระยะเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเส้นทาง และให้โครงการก่อสร้างดำเนินต่อไปได้ โดยให้ศูนย์สร้างทางของกรมทางหลวงดำเนินการในเบื้องต้น จากนั้นให้ดำเนินการขอรับงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวต่อไป พร้อมเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย การติดตั้งไฟทางส่องสว่าง ป้ายเตือน และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพิ่มเติม พร้อมทั้งปรับปรุงพื้นผิวจราจรให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และลดผลกระทบให้น้อยที่สุด