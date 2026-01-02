“ปลัดคมนาคม”ลงพื้นที่ศูนย์ปลอดภัย-บริหารจราจร ย้ำเชื่อมโยงข้อมูลอำนวยความสะดวกปลอดภัยสูงสุด เดินทางของประชาชน

“ปลัดคมนาคม”ลงพื้นที่ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม, ศูนย์บริหารการจราจรมอเตอร์เวย์ สาย M82 , M 81 , ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมขนส่งทางบก ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ย้ำเชื่อมโยงข้อมูลดูแลความปลอดภัยสูงสุด ตลอดหยุดยาวปีใหม่ 5 วัน เทศกาลปีใหม่
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2569 นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจสภาพการจราจรและความพร้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยมีผู้บริหารกรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบก และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย บรรยายสรุปการดำเนินงาน
นายชยธรรม์ พรหมศร กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ที่มีวันหยุดยาว 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึง 4 มกราคม 2569 ซึ่งมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก และคาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะจำนวนมาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯและรมว.คมนาคม ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทาง จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม บูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน โดยมีการรณรงค์ “เทศกาลความสุข ทุกที่ทั่วไทย เดินทางสะดวก ปลอดภัยบนโครงข่ายคมนาคม”เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ การลงพื้นที่ตรวจสภาพการจราจรและความพร้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม (ศปภ.คค.)เพื่อติดตามภาพรวมการให้บริการข้อมูลการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ และการรองรับการเดินทางได้อย่างเพียงพอในทุกโหมดการเดินทาง โดยไม่มีผู้โดยสารตกค้าง โดยศูนย์ฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ เพื่อรับแจ้งเหตุและให้ข้อมูลการเดินทางกับประชาชนผ่านสายด่วน โทร. 1356 ตลอด 24 ชั่วโมง และดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแก้ไขปัญหาในกรณีเกิดเหตุวิกฤตเร่งด่วน ฉุกเฉิน และเหตุการณ์สำคัญ รวมทั้งรายงานสถานการณ์ให้แก่ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมทราบ ผ่านระบบออนไลน์ตลอดช่วงเทศกาล อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่ง จากหน่วยงานในสังกัดเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ พร้อมจัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการบริหารจัดการ สั่งการ และแก้ไขปัญหาให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ปลัดคมนาคมยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริหารการจราจรพิเศษระหว่างการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (M82) และศูนย์ควบคุมการจราจร (Traffic Operation Center) อาคารศูนย์ควบคุมกลาง (CCB) ด่านบางใหญ่ โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 (M81) จังหวัดนนทบุรี โดย เน้นย้ำให้หน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการ 4 มิติ ได้แก่ ด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการอำนวยความปลอดภัย ด้านการอำนวยความสะดวก และด้านการรายงานเหตุอย่างเคร่งครัด พร้อมกำชับให้ดำเนินการติดป้ายเตือนพื้นที่ก่อสร้าง ทางโค้ง ทางแยกอันตราย ป้ายจำกัดความเร็ว และปรับปรุงแก้ไขจุดกลับรถ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการเฝ้าระวังจุดเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน หยุดกิจกรรมการก่อสร้าง และคืนพื้นผิวจราจรให้มากที่สุด ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางเวลากลางคืน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการจราจรบนเส้นทางจราจรหนาแน่นติดขัด โดยให้หน่วยงานติดตามปริมาณการจราจรตลอดเวลา พร้อมเปิดช่องจราจรพิเศษบนถนนที่มีการจราจรหนาแน่น เพื่อให้สามารถระบายการจราจรได้อย่างทันสถานการณ์
จากนั้น เดินทางไปที่ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก ซึ่งระบบ GPS เป็นระบบเพื่อให้ภาครัฐ ผู้ประกอบการขนส่ง และประชาชนสามารถติดตามและควบคุมพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถได้แบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถแสดงข้อมูลการติดตามด้วยความแม่นยำสูง ประกอบด้วย การใช้ความเร็ว เส้นทางที่ใช้ ระยะทาง ตำแหน่งพิกัดของรถ ชั่วโมงการขับรถและเวลาหยุดพัก เป็นต้น โดยมี แอปพลิเคชัน DLT GPS เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามพฤติกรรมการขับขี่และสามารถร้องเรียนได้ทันที เพื่อลดการเกิดอุบัติในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงคมนาคม เน้นย้ำในการเชื่อมต่อข้อมูลกับการตรวจสภาพความพร้อมทั้งรถและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งทั่วประเทศ จุด Checking Point และจุด Rest Area เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารรถสาธารณะ