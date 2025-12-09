ครม.อนุมัติแต่งตั้ง “จิระพงศ์ เทพพิทักษ์” นั่งรองปลัดคมนาคม-โยก "ชาครีย์ บำรุงวงศ์" ผู้ตรวจฯ

ครม.อนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงคมนาคม 2 ตำแหน่ง ให้ "จิระพงศ์ เทพพิทักษ์" นั่งรองปลัดกระทรวง และ "ชาครีย์ บำรุงวงศ์" ผู้ตรวจราชการ สับเปลี่ยนหมุนเวียนตามที่รมว.คมนาคมเสนอ
วันที่ 9 ธ.ค. 2568 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 2 ราย เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้
1. นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
2. นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป และรองนายกรัฐมนตรี (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว