“พิพัฒน์” เข้าพรรค นำเอกสารกรอกประวัติรัฐมนตรี ได้นั่งคมนาคมหรือไม่ โยน "อนุทิน" แถลง

“พิพัฒน์” เข้าพรรคภูมิใจไทย ยอมรับนำเอกสารยื่นกรอกประวัติรัฐมนตรี อุบนั่ง “คมนาคม” โยนนายกฯ อนุทินแถลง
เวลา12.15 น.วันที่ 8 กย.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางมาที่ทำการพรรคภูมิใจไทย โดยมีการนำซองเอกสารมาด้วย สื่อจึงมีการสอบถามว่าวันนี้มีการนำเอกสารมา เพื่อยื่นกรอกประวัติการเป็นรัฐมนตรีใช่หรือไม่ นายพิพัฒน์ ยอมรับว่า ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น
ส่วนชัดเจนแล้วใช่หรือไม่ว่าจะได้มานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิพัฒน์ ระบุว่า รอให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคเป็นผู้แถลงข่าวดีกว่าครับ