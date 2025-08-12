“เสี่ยหนู” ชี้ ยังไม่มีอะไรชัดเลือกตั้ง 69 ยุบสภาก็ไม่ได้ มองแค่กระแสข่าว “อิ๊งค์” ไขก๊อก อุบ “นิพนธ์” ซบ ภท.

“อนุทิน” คาด เลือกตั้งปี 69 ชี้ สถานการณ์ยังไม่มีอะไรชัด จะยุบสภาก็ไม่ได้ เหตุนายกฯหยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่ มองแค่กระแสข่าว “อุ๊งอิ๊ง” ลาออก ขอให้ทำตามกฎหมายให้ดีที่สุด - อุบ “นิพนธ์” ย้ายซบ ภท.บอกการเมืองควรจะให้เป็นไปตามที่เป็นอยู่
วันนี้ (12 ส.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำพรรคภูมิใจไทย ไปกินข้าวกับ นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีต รมช.มหาดไทย และอดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ อย่างชื่นมื่น จะย้ายมาอยู่พรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่ ว่า เป็นการไปอวยพร ขอให้ไปถามนายพิพัฒน์ ส่วนมีความเป็นไปได้หรือไม่ ตอนนี้ นายนิพนธ์ ยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อยู่ ที่สำคัญ ช่วงนี้การเมืองควรจะให้เป็นไปตามที่เป็นอยู่ อย่าเพิ่งนั่งคิด เพราะการเลือกตั้งไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆ นี้
เมื่อถามว่า ตอนนี้นายนิพนธ์รับบทตอบโต้แทนพรรคภูมิใจไทย เรื่องเขากระโดง นายอนุทิน กล่าวว่า ที่พูดเพราะเคยเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กำกับดูแลกรมที่ดิน และเป็นผู้ใหญ่ทางการเมืองมากๆ
ส่วนเหตุใดจึงวิเคราะห์ว่าการเลือกตั้งไม่ได้ใกล้ในเวลานี้ ทั้งที่เดือนนี้และเดือนหน้าจะมีคดีสำคัญหลายคดี นายอนุทิน กล่าวว่า
“วันนี้ถามว่าจะใกล้เลือกตั้งได้อย่างไร ไม่มีความชัดเจนอะไรสักอย่าง โดยเฉพาะวันนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ มีการทักท้วงว่าการยุบสภา เป็นอำนาจของนายกฯเท่านั้น จึงยังไม่ได้ใกล้จุดนั้นเลย ขณะที่สภาก็เกิน 2 ปีมาแค่ 3 เดือน ทุกคนจึงคิดว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในปีหน้า บรรดาพรรคการเมือง ก็คงไม่ได้คิดว่าจะต้องเลือกตั้งกลางปี 70 ถามคอการเมืองนักวิเคราะห์การเมืองก็ตอบว่าปี 69 พรรคภูมิใจไทย ก็ไม่ได้คิดต่างกัน”
เมื่อถามว่า มองกระแสข่าวที่นายกรัฐมนตรีจะลาออก ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุนเซน อย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นกระแสข่าว ไม่มีทางรู้ การตัดสินใจอะไรต่างๆ ก็เป็นเรื่องของแต่ละคน ทุกคนก็คิดวิเคราะห์กันไป แต่พรรคภูมิใจไทยเราก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้าน คนที่เคยปรามาส ว่า พรรคภูมิใจไทย เป็นฝ่ายค้านไม่เป็น ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มีคุณภาพ แต่วันนี้ก็ทำหน้าที่ได้ตามบทบาท ที่เขาได้รับมอบหมายได้อย่างดี
เมื่อถามว่า จุดยืนของพรรคภูมิใจไทย มองว่า นายกรัฐมนตรีควรลาออกหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้เป็นขั้นตอนของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ นายกฯก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ นายกฯก็ทำตามกฎหมายทุกอย่าง ดังนั้น ถ้าทุกฝ่ายทำตามกฎหมาย จะไปบอกให้ใครทำอะไร ก็ไม่ถูก ก็ขอให้ทำตามกฎหมายให้ดีที่สุด และวันนี้เราก็ให้กำลังใจทุกคนเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอยู่แล้ว