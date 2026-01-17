SRTA -สถาปัตย์ จุฬาฯ MOU เชื่อมโยงความรู้ ชูไฮไลท์พัฒนาบางซื่อ 1,400 ไร่ พลิกโฉมสู่ "เมืองใหม่กรุงเทพอัจฉริยะต้นแบบ"มูลค่ากว่า 2.2 แสนล.

SRTA ลงนาม MOU คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ เชื่อมโยงองค์ความรู้วิชาการ เดินหน้าพัฒนาที่ดินรถไฟ พลิกโฉมพื้นที่กว่า 4 หมื่นไร่ ชูไฮไลท์ความร่วมมือนี้ ขับเคลื่อน "แผนพัฒนาพื้นที่บางซื่อ ปี 69 – 82 พื้นที่กว่า 1,400 ไร่ เปลี่ยนเป็น "เมืองใหม่กลางกรุงเทพฯ" ที่เชื่อมไทยและเชื่อมโลก ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 2.2 แสนล้านบาท
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม กรรมการบริษัท รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (อทส.) หรือ SRTA และผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธ ทรัพย์สุข คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่าง SRTA และคณะสถาปัตย์ จุฬาฯมุ่งนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบเมืองระดับสากลมาประยุกต์ใช้พัฒนาพื้นที่การรถไฟฯ โดยเฉพาะโมเดล "บางซื่อ" สู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) พร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากโจทย์จริงในสนามการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศ
ทั้งนี้ SRTA ในฐานะบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวกับการเดินรถ (Non-Core Assets) ซึ่งมีที่ดินศักยภาพสูงทั่วประเทศกว่า 40,000 ไร่ ความร่วมมือกับคณะสถาปัตย์ จุฬาฯ ในครั้งนี้ จะช่วยเชื่อมโยงองค์ความรู้เชิงวิชาการ เข้ากับการนำไปใช้จริงในภาคสนาม โดยเฉพาะในประเด็นการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีในรูปแบบ Transit-Oriented Development หรือ TOD และการฟื้นฟูเมืองในมิติต่าง ๆ
หนึ่งในโครงการสำคัญที่เป็นไฮไลท์ของความร่วมมือนี้ คือการขับเคลื่อน "แผนพัฒนาพื้นที่บริเวณบางซื่อ (พ.ศ. 2569 – 2582)" ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,400 ไร่ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนภาพจำจากสถานีรถไฟ ให้กลายเป็น "เมืองใหม่กลางกรุงเทพฯ" ที่เชื่อมไทยและเชื่อมโลก ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 2.2 แสนล้านบาท
ด้าน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า คณะฯ มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและบุคลากร ครอบคลุมทั้งสาขาสถาปัตยกรรม การออกแบบอุตสาหกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และการออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งความร่วมมือนี้จะช่วยให้นิสิตได้เข้าใจบริบทการทำงานจริง ทั้งในเรื่องกฎหมาย นโยบาย และการลงทุน โดยก่อนหน้านี้ คณะฯ ได้เคยนำร่องให้นิสิตชั้นปีที่ 5 ได้ทดลองทำโครงการออกแบบพื้นที่บางซื่อเพื่อสร้างจินตนาการใหม่ๆ ให้กับพื้นที่มาแล้ว
นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป กรรมการบริษัท รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด กล่าวว่า ความเชี่ยวชาญจากคณะสถาปัตย์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมืองและสภาพแวดล้อมในระดับสากล จะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยให้ SRTA สามารถพัฒนาโครงการสำคัญในพื้นที่ศักยภาพของการรถไฟฯ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเกิดประโยชน์สูงสุด