POP MART เปิดป๊อปอัพ เซ็นทรัล ภูเก็ต ส่ง “CRYBABY VACATION MODE ON”

POP MART THAILAND ภายใต้การบริหารของ POP MART INTERNATIONAL ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาร์ตทอยส์รายใหญ่ระดับโลก เดินหน้าขยายตลาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดเกมรุกสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก ด้วยการปักหมุดสาขาในภาคใต้เป็นครั้งแรก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล ชูศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะ Tourist Destination Hub ที่มีกำลังซื้อสูงจากทั้งลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต่อยอดสู่กลยุทธ์ Brand Expansion Strategy และ Experience Marketing เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์และการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
การเปิดตัวครั้งนี้ มาพร้อม POP-UP STORE ภายใต้คอนเซปต์ “CRYBABY Vacation Mode On” เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Pop Culture Lifestyle โดยนำคาแรกเตอร์ยอดนิยมอย่าง CRYBABY หนึ่งใน Top IPs (Intellectual Property) สำคัญของ POP MART มาเชื่อมโยงกับคอนเซปต์การท่องเที่ยวและการพักผ่อน นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยกับการเปิดตัว CRYBABY Vacation Mode On ในรูปแบบ POP-UP STORE เพื่อตอบโจทย์ทั้งนักสะสม แฟน Pop Culture และนักท่องเที่ยวเจเนอเรชันใหม่
POP-UP STORE แห่งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่จำหน่ายสินค้า แต่ถูกออกแบบให้เป็น Brand Experience Space ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมกับโลกของ Art Toy อย่างใกล้ชิด ผ่านสินค้าที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติ และกลุ่มนักสะสม โดยนำเสนอสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ Thailand Limited, Rare Collection และ Hot Items ควบคู่กับการสร้าง Engagement บนโซเชียลมีเดีย ผ่านมุมถ่ายภาพและคอนเทนต์เช็กอินภายในพื้นที่
นอกจากนี้ ยังรวบรวมสินค้าจากหลากหลาย IP ยอดนิยม อาทิ The Monsters, Molly, Hirono, Skullpanda, Dimoo และ Twinkle Twinkle ไว้อย่างครบครัน เพื่อตอบโจทย์ทั้งสายสะสม และผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ Art Toy ในรูปแบบไลฟ์สไตล์
“การเปิด ‘CRYBABY Vacation Mode On’ POP-UP STORE ที่ภูเก็ตในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของ POP MART ในการขยายแบรนด์สู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก เราเลือกศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ครบวงจร ตั้งแต่การช็อปปิ้ง จุดสร้างคอนเทนต์สำหรับสายเช็กอิน ไปจนถึงการส่งต่อเสน่ห์ของ Art Toy ผ่าน Brand Experience ที่เข้าถึงได้ทุกคน เราเชื่อว่าความร่วมมือกับเซ็นทรัลในครั้งนี้ จะเป็นอีกแรงสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของ POP MART ในประเทศไทยอย่างแข็งแกร่ง” นางสาวศิริพร แผลงจันทึก Country General Manager บริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) กล่าว
พบกับ POP-UP STORE “CRYBABY Vacation Mode On” ได้อย่างเป็นทางการ ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม เป็นต้นไป อีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการยกระดับ Pop Culture ให้เป็นพลัง Soft Power ที่ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างภูเก็ต