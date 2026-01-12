MINISO ปรับกลยุทธ์สู่ Experience Retail ชู IP เป็นแกนหลัก ดันสยามสแควร์วันสู่ Strategic Flagship

ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่ผ่านมา MINISO ได้สร้างปรากฏการณ์แห่งความสุขใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยการเนรมิตย่าน สยามสแควร์ ให้กลายเป็นพื้นที่เฉลิมฉลองส่งท้ายปี ผ่านกิจกรรมและอินสตอลเลชันธีมเทศกาลที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับโลก พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของ MINISO ในฐานะแบรนด์รีเทลยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองปีแห่งความสำเร็จของ MINISO ในประเทศไทย หลังแบรนด์เดินหน้าขยายธุรกิจและยกระดับภาพลักษณ์อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2025 ทั้งในมิติของร้านค้า สินค้า และกลยุทธ์การตลาด
Mr. Jun Wang (จุน หวัง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MINISO Thailand กล่าวว่า MINISO ได้นำคาแรกเตอร์ยอดนิยมอย่าง YOYO, Gift Bear และ DUNDUN มาร่วมสร้างสีสันในอีเวนต์เฉลิมฉลองยาว 10 วัน เติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลสู่สยามสแควร์ในช่วงวันหยุดปลายปี โดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือ Christmas Promenade เส้นทางตกแต่งธีมคริสต์มาสความยาวกว่า 60 เมตร พร้อมจุดถ่ายภาพ 5 โซน ซึ่งเชื่อมพื้นที่ถนนคนเดินสยามสแควร์สู่ MINISO LAND พื้นที่ประสบการณ์ของแบรนด์ที่กลายเป็นจุดหมายหลักของกิจกรรมช่วงเทศกาล
MINISO LAND : จากร้านค้า สู่ Brand Experience Hub
ในช่วงเทศกาลปลายปี MINISO LAND ณ สยามสแควร์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกิจกรรมและประสบการณ์ของแบรนด์อย่างชัดเจน พื้นที่ร้านถูกออกแบบให้รองรับทั้งการจัดแสดงสินค้า กิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟ และการตกแต่งธีมเทศกาล เพื่อสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่มากกว่าการซื้อสินค้า
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ MINISO ที่มุ่งยกระดับคุณค่าแบรนด์ (Brand Value) และสร้างความแตกต่างในตลาด Lifestyle Retail ที่มีการแข่งขันสูง โดยผู้บริหาร MINISO ระบุว่า เป้าหมายหลักของแบรนด์ในประเทศไทย คือการพัฒนาแบรนด์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างแท้จริง สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ท่ามกลางการแข่งขันจากแบรนด์รีเทลไลฟ์สไตล์รายอื่น MINISO เลือกใช้กลยุทธ์ Character-driven Retail โดยเพิ่มสัดส่วนสินค้าลิขสิทธิ์ (IP) อย่างต่อเนื่อง จากเดิมประมาณ 30% เป็นมากกว่า 70% ในปัจจุบัน เพื่อสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างของสินค้า ขณะเดียวกันยังคงรักษาจุดแข็งด้าน Value for Money ด้วยราคาที่เข้าถึงได้ง่าย เมื่อเทียบกับร้าน IP ทางการหรือร้านของสะสมระดับพรีเมียม
นายจุน หวัง กล่าวอีกว่า การเลือกสยามสแควร์วันเป็นพื้นที่หลักสำหรับกิจกรรมแบรนด์ในช่วงปลายปี สะท้อนมุมมองเชิงกลยุทธ์ของ MINISO ที่ให้ความสำคัญต่อทำเลศักยภาพสูง ใจกลางเมือง และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่น-วัยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารมองว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยโครงสร้างประชากรวัยหนุ่มสาวที่เปิดรับแฟชั่น คาแรกเตอร์ลิขสิทธิ์ และประสบการณ์ใหม่ๆ ทำให้ MINISO สามารถต่อยอดแนวคิดร้านเชิงประสบการณ์ อาทิ การออกแบบหน้าร้านด้วยเทคโนโลยี 3D แบบไม่ต้องใช้แว่น โซน IP Experience และบรรยากาศแบบ “สวนสนุกในเมือง” เพื่อสร้างความแตกต่างและการจดจำแบรนด์
ตลอดปี 2025 MINISO เดินหน้าขยายเครือข่ายร้านค้าในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับรูปแบบร้านและแคมเปญการตลาด เริ่มตั้งแต่แฟลกชิปสโตร์ ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ไปจนถึงสาขาในทำเลศักยภาพทั่วกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่
ขณะเดียวกัน แบรนด์ยังวางแผนการเติบโตในระยะ 3 ปีข้างหน้าอย่างรอบคอบ โดยตั้งเป้าขยายสาขาในประเทศไทยอย่างค่อยเป็นค่อยไป เน้นคุณภาพ ประสบการณ์ และภาพลักษณ์แบรนด์ มากกว่าปริมาณ พร้อมนำรูปแบบร้านและดีไซน์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเข้ามาใช้มากขึ้น
สำหรับกลยุทธ์ช่องทางจำหน่าย MINISO ยังคงให้ความสำคัญกับ ประสบการณ์จริงที่หน้าร้าน เป็นหลัก ขณะที่ช่องทางออนไลน์และ O2O ทำหน้าที่เสริมการเข้าถึงผู้บริโภค โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 15-45 ปี ซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของแบรนด์ในไทย
“การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นการส่งท้ายปีแห่งความสำเร็จของ MINISO ในประเทศไทย แต่ยังสะท้อนวิสัยทัศน์ของแบรนด์ในการวางตำแหน่งตัวเองเป็น ผู้นำรีเทลไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ที่ผสานแฟชั่น คาแรคเตอร์ และประสบการณ์เข้าด้วยกัน พร้อมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2026 และระยะยาว” นายจุน หวัง กล่าวสรุปในตอนท้าย