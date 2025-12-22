xs
xsm
sm
md
lg

ทรู ครองหมุดหมาย first mover สยายปีกสู่ Gen Alpha รายแรกในไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากสร้างกระแสความสนใจด้วย Teaser เตรียมพร้อมเปิดประสบการณ์รูปแบบใหม่ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ออกแบบมาเพื่อ “Z-nomenon & Gen Alpha Ready” อย่างแท้จริง ณ สยามสแควร์ ซอย 3 ทรูประกาศบทบาทในฐานะ First Mover ที่สยายปีกแบรนด์สู่ยุค Generation Alpha รายแรกในไทย พร้อมเปิดประเด็นใหม่ให้วงการการตลาดไทยว่า ในวันที่โครงสร้างความคิดของผู้บริโภคเปลี่ยนไป การสร้างแบรนด์จะไม่สามารถแยกออกจากการออกแบบประสบการณ์ได้อีกต่อไป เพราะปฎิสัมพันธ์คือการสร้างความจดจำ และประสบการณ์…คือแบรนด์ พร้อมเผยเหตุผลที่เลือกให้ความสำคัญกับ Generation Alpha ตั้งแต่วันนี้ ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่กำลังกำหนดทิศทางของวัฒนธรรม เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ในอนาคต

สำหรับทรู คำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่าจะเข้าถึงคนรุ่นใหม่อย่างไร แต่คือจะเข้าใจ และเติบโตไปพร้อมกับพวกเขาได้อย่างไร Generation Alpha คือคนรุ่นที่เติบโตมาพร้อมโลกดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ เป็นเจเนอเรชันแรกที่เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ แต่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงตัวตนในชีวิตประจำวัน พวกเขาไม่เพียง “ใช้” เทคโนโลยีแต่กำลังสร้างเทรนด์และหล่อหลอมวัฒนธรรมใหม่ ได้อย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้ว


มุมมองจากทรู: เมื่อความเข้าใจนำไปสู่การลงมือทำ

คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “Generation Alpha ไม่ใช่แค่กลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่ แต่คือการเปลี่ยนโครงสร้างความคิดของผู้บริโภคทั้งระบบ ตั้งแต่วิธีเรียนรู้ การสื่อสาร ไปจนถึงความสัมพันธ์ที่พวกเขามีกับแบรนด์ สำหรับทรูเราให้ความสำคัญกับ Generation Alpha ตั้งแต่วันนี้ และกำลังทำสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการตลาดยุคใหม่นั่นคือการทำความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ก่อนที่นิยามของตลาดในอนาคตจะถูกกำหนดขึ้นอย่างสมบูรณ์ เราไม่ได้สร้างพื้นที่ที่สยามสแควร์ ซอย 3 นี้เพื่อมุ่งหวังเชิงพาณิชย์เพียงอย่างเดียว แต่ตั้งใจสร้างประสบการณ์และพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ Generation Alpha ได้มีส่วนร่วมเติบโต และก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเราอย่างมีความหมาย”


จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่โดย Razorfish บริษัทที่ปรึกษาด้าน Marketing Transformation ร่วมกับ GWI (Global Web Index) ซึ่งสำรวจความคิดเห็นของ Generation Alpha และ Generation Z พบว่า Generation Alpha มีพฤติกรรมและค่านิยมที่แตกต่างจากเจเนอเรชันก่อนหน้าอย่างชัดเจน งานวิจัยระบุว่า Generation Alpha คือกลุ่มที่ถูกนิยามว่าเป็น “Digital Ninjas” คนรุ่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีตั้งแต่อายุยังน้อย โดยมากกว่า 40% เริ่มใช้แท็บเล็ตก่อนอายุ 6 ปี และมากกว่า 50% ใช้เครื่องเล่นเกมก่อนอายุ 7 ปี สะท้อนความคุ้นเคยกับโลกดิจิทัลอย่างเป็นธรรมชาติ

ขณะเดียวกัน Generation Alpha ให้ความสำคัญอย่างมากกับ ความจริงใจ (authenticity) และคุณค่า (values) โดยเกือบ 92% มองว่าการแสดงตัวตนอย่างแท้จริงเป็นเรื่องสำคัญ และคาดหวังให้แบรนด์มีจุดยืนและเป้าหมายที่ชัดเจนมากกว่าการสื่อสารเชิงโฆษณาแบบทางเดียว ข้อมูลเชิงวิจัยยังสะท้อนว่า Generation Alpha ไม่ใช่เพียงผู้บริโภคในอนาคต แต่เป็น กลุ่มกำลังซื้อที่มีอิทธิพลสูงในปัจจุบัน ทั้งต่อการตัดสินใจของครอบครัวและพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจำวัน ขณะที่การตลาดแบบเดิมมีประสิทธิภาพลดลง เมื่อเทียบกับประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม การร่วมสร้าง และรูปแบบ interactive หรือ gamified ด้วยพื้นฐานของพฤติกรรมเหล่านี้ Generation Alpha จึงกำลังมองหา ประสบการณ์ ที่ตอบโจทย์ความคิดสร้างสรรค์ การโต้ตอบ และพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงตัวตนอย่างเป็นธรรมชาติ


จากความเข้าใจดังกล่าว ทรูจึงนำมาสู่การออกแบบ ประสบการณ์รูปแบบใหม่ที่ก้าวไกลกว่าการเป็นร้านค้า

และสะท้อนบทบาทของทรูในฐานะ Digital & Cultural Enabler ทรูเตรียมพร้อมเปิดตัวประสบการณ์รูปแบบใหม่ ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรูปแบบของ Brand Experience และ Flagship Space ที่ออกแบบมาเพื่อ “Z-nomenon & Gen Alpha Ready” อย่างแท้จริงสู่การเป็น ศูนย์กลางของวัฒนธรรมวัยรุ่น การแสดงออกของครีเอเตอร์และไลฟ์สไตล์ดิจิทัลของคนรุ่นใหม่ ทั้งหมดนี้สะท้อนแนวคิด LIVE Your True Life ปรัชญาที่ทรูเชื่อว่า เทคโนโลยีควรทำหน้าที่เป็นพลังช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง อย่างมั่นใจ ชัดเจน และเป็นตัวตนอย่างแท้จริง

ทรูเชื่อว่า การเข้าใจคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง คือจุดเริ่มต้นของการสร้างอนาคตร่วมกัน และ Generation Alpha จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญ ในการกำหนดทิศทางของแบรนด์ ประสบการณ์ และวัฒนธรรมดิจิทัลของทรูในระยะยาว
ทรู ครองหมุดหมาย first mover สยายปีกสู่ Gen Alpha รายแรกในไทย
ทรู ครองหมุดหมาย first mover สยายปีกสู่ Gen Alpha รายแรกในไทย
ทรู ครองหมุดหมาย first mover สยายปีกสู่ Gen Alpha รายแรกในไทย
ทรู ครองหมุดหมาย first mover สยายปีกสู่ Gen Alpha รายแรกในไทย
ทรู ครองหมุดหมาย first mover สยายปีกสู่ Gen Alpha รายแรกในไทย
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น