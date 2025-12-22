ทรู ครองหมุดหมาย first mover สยายปีกสู่ Gen Alpha รายแรกในไทย

หลังจากสร้างกระแสความสนใจด้วย Teaser เตรียมพร้อมเปิดประสบการณ์รูปแบบใหม่ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ออกแบบมาเพื่อ “Z-nomenon & Gen Alpha Ready” อย่างแท้จริง ณ สยามสแควร์ ซอย 3 ทรูประกาศบทบาทในฐานะ First Mover ที่สยายปีกแบรนด์สู่ยุค Generation Alpha รายแรกในไทย พร้อมเปิดประเด็นใหม่ให้วงการการตลาดไทยว่า ในวันที่โครงสร้างความคิดของผู้บริโภคเปลี่ยนไป การสร้างแบรนด์จะไม่สามารถแยกออกจากการออกแบบประสบการณ์ได้อีกต่อไป เพราะปฎิสัมพันธ์คือการสร้างความจดจำ และประสบการณ์…คือแบรนด์ พร้อมเผยเหตุผลที่เลือกให้ความสำคัญกับ Generation Alpha ตั้งแต่วันนี้ ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่กำลังกำหนดทิศทางของวัฒนธรรม เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ในอนาคต
สำหรับทรู คำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่าจะเข้าถึงคนรุ่นใหม่อย่างไร แต่คือจะเข้าใจ และเติบโตไปพร้อมกับพวกเขาได้อย่างไร Generation Alpha คือคนรุ่นที่เติบโตมาพร้อมโลกดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ เป็นเจเนอเรชันแรกที่เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ แต่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงตัวตนในชีวิตประจำวัน พวกเขาไม่เพียง “ใช้” เทคโนโลยีแต่กำลังสร้างเทรนด์และหล่อหลอมวัฒนธรรมใหม่ ได้อย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้ว
มุมมองจากทรู: เมื่อความเข้าใจนำไปสู่การลงมือทำ
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “Generation Alpha ไม่ใช่แค่กลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่ แต่คือการเปลี่ยนโครงสร้างความคิดของผู้บริโภคทั้งระบบ ตั้งแต่วิธีเรียนรู้ การสื่อสาร ไปจนถึงความสัมพันธ์ที่พวกเขามีกับแบรนด์ สำหรับทรูเราให้ความสำคัญกับ Generation Alpha ตั้งแต่วันนี้ และกำลังทำสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการตลาดยุคใหม่นั่นคือการทำความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ก่อนที่นิยามของตลาดในอนาคตจะถูกกำหนดขึ้นอย่างสมบูรณ์ เราไม่ได้สร้างพื้นที่ที่สยามสแควร์ ซอย 3 นี้เพื่อมุ่งหวังเชิงพาณิชย์เพียงอย่างเดียว แต่ตั้งใจสร้างประสบการณ์และพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ Generation Alpha ได้มีส่วนร่วมเติบโต และก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเราอย่างมีความหมาย”
จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่โดย Razorfish บริษัทที่ปรึกษาด้าน Marketing Transformation ร่วมกับ GWI (Global Web Index) ซึ่งสำรวจความคิดเห็นของ Generation Alpha และ Generation Z พบว่า Generation Alpha มีพฤติกรรมและค่านิยมที่แตกต่างจากเจเนอเรชันก่อนหน้าอย่างชัดเจน งานวิจัยระบุว่า Generation Alpha คือกลุ่มที่ถูกนิยามว่าเป็น “Digital Ninjas” คนรุ่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีตั้งแต่อายุยังน้อย โดยมากกว่า 40% เริ่มใช้แท็บเล็ตก่อนอายุ 6 ปี และมากกว่า 50% ใช้เครื่องเล่นเกมก่อนอายุ 7 ปี สะท้อนความคุ้นเคยกับโลกดิจิทัลอย่างเป็นธรรมชาติ
ขณะเดียวกัน Generation Alpha ให้ความสำคัญอย่างมากกับ ความจริงใจ (authenticity) และคุณค่า (values) โดยเกือบ 92% มองว่าการแสดงตัวตนอย่างแท้จริงเป็นเรื่องสำคัญ และคาดหวังให้แบรนด์มีจุดยืนและเป้าหมายที่ชัดเจนมากกว่าการสื่อสารเชิงโฆษณาแบบทางเดียว ข้อมูลเชิงวิจัยยังสะท้อนว่า Generation Alpha ไม่ใช่เพียงผู้บริโภคในอนาคต แต่เป็น กลุ่มกำลังซื้อที่มีอิทธิพลสูงในปัจจุบัน ทั้งต่อการตัดสินใจของครอบครัวและพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจำวัน ขณะที่การตลาดแบบเดิมมีประสิทธิภาพลดลง เมื่อเทียบกับประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม การร่วมสร้าง และรูปแบบ interactive หรือ gamified ด้วยพื้นฐานของพฤติกรรมเหล่านี้ Generation Alpha จึงกำลังมองหา ประสบการณ์ ที่ตอบโจทย์ความคิดสร้างสรรค์ การโต้ตอบ และพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงตัวตนอย่างเป็นธรรมชาติ
จากความเข้าใจดังกล่าว ทรูจึงนำมาสู่การออกแบบ ประสบการณ์รูปแบบใหม่ที่ก้าวไกลกว่าการเป็นร้านค้า
และสะท้อนบทบาทของทรูในฐานะ Digital & Cultural Enabler ทรูเตรียมพร้อมเปิดตัวประสบการณ์รูปแบบใหม่ ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรูปแบบของ Brand Experience และ Flagship Space ที่ออกแบบมาเพื่อ “Z-nomenon & Gen Alpha Ready” อย่างแท้จริงสู่การเป็น ศูนย์กลางของวัฒนธรรมวัยรุ่น การแสดงออกของครีเอเตอร์และไลฟ์สไตล์ดิจิทัลของคนรุ่นใหม่ ทั้งหมดนี้สะท้อนแนวคิด LIVE Your True Life ปรัชญาที่ทรูเชื่อว่า เทคโนโลยีควรทำหน้าที่เป็นพลังช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง อย่างมั่นใจ ชัดเจน และเป็นตัวตนอย่างแท้จริง
ทรูเชื่อว่า การเข้าใจคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง คือจุดเริ่มต้นของการสร้างอนาคตร่วมกัน และ Generation Alpha จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญ ในการกำหนดทิศทางของแบรนด์ ประสบการณ์ และวัฒนธรรมดิจิทัลของทรูในระยะยาว