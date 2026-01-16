สร้างแล้ว 17%ขยายถนน”ปท.5021”เชื่อม”คลองหลวง – หนองเสือ” จ.ปทุมธานี คาดเสร็จปี 70 หนุนขนส่งโลจิสติกส์

กรมทางหลวงชนบท ขยายถนนสาย ปท.5021 กว่า 32 กม. เชื่อม”คลองหลวง - หนองเสือ“ จ.ปทุมธานี” งบกว่า 788 ล้านบาท ผลงานกว่า 17% คาดเสร็จปี 70 หนุนขนส่งโลจิสติกส์สะดวก รองรับเมืองเติบโต บรรเทาการจราจรบนถนนสายหลัก
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.5021 แยกถนนเทศบาลท่าโขลง – บ้านคลองสิบสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รวมระยะทางดำเนินการ 32.655 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 788.883 ล้านบาท ปัจจุบันผลงานการก่อสร้างคืบหน้ากว่า 17% เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด โดยอยู่ในขั้นตอนการถางป่า งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทาง โดยโครงการก่อสร้างถนนสายนี้คาดว่าแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2570
โดยการก่อสร้างมีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000 (บริเวณสะพานเทพกุญชร 8) และไปสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 32+655 (บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองแยก 1 ขวา) มีรายละเอียดการก่อสร้าง ดังนี้
- ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 24+600 ดำเนินการขยายถนนเป็นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 7 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ไหล่ทางด้านซ้ายทาง กว้าง 2 เมตร ไหล่ทางด้านขวาทาง กว้าง 1.50 - 2 เมตร
- ช่วง กม.ที่ 24+600 ถึง กม.ที่ 32+655 ดำเนินการขยายถนนเป็นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 7 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ไหล่ทางด้านซ้ายทาง กว้าง 1.50 เมตร ไหล่ทางด้านขวาทาง กว้าง 1.50 - 2 เมตร
นอกจากนี้ยังมีงานขยายสะพาน จำนวน 13 แห่ง พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าส่องสว่าง และสิ่งอำนวยความปลอดภัยตลอดสายทาง
สำหรับถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.5021 นั้น เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างอำเภอคลองหลวง และอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีระยะทางตลอดสายทางรวม 32.655 กิโลเมตร เป็นเส้นทางขนานกับรอยต่อระหว่าง 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี ตัดผ่าน ทล.9 ทล.352 และ ทล.3262 ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่มีปริมาณรถบรรทุกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี
ทั้งนี้ เมื่อถนนสายดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจร สนับสนุนเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลประชาชนสามารถใช้เป็นเส้นทางลัด/ทางเลี่ยง เพื่อช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลักที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นในช่วงเทศกาลได้อีกทางหนึ่งด้วย