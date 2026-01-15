พระราม 2 อีกแล้ว! เครนก่อสร้าง M82 ตอน 7 หล่นทับรถ 2 คัน เสียชีวิต 2 ราย "อิตาเลียนไทย"ผู้รับเหมา

พระราม 2 อีกแล้ว! เครนก่อสร้าง ทางยกระดับ M82 ตอน 7 หล่นทับ 2 คัน มีเสียชีวิตแล้ว 2 ราย "อิตาเลียนไทย"ผู้รับเหมา
รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (15 ม.ค.69) เวลาประมาณ 09.15 น. เกิด เหตุ launcher (เครน) ก่อสร้าง บริเวณถนน พระราม 2 ของ โครงการก่อสร้างทางยกระดับ สาย เอกชัย-บ้านแพ้ว หรือมอเตอร์เวย์ M82 ตอน 7 บริเวณ กม.30+300 ขาออก หน้าโรงแรมปารีส ถล่มลงมาบนผิวจราจร เบื้องต้น ตรวจสอบพบ รถยนต์ถูกทับ 2 คัน มีเสียชีวิตแล้ว 2 ราย
โดยมีการปิดการจราจร ช่องทางหลัก ตั้งแต่ กม.30+000-กม.30+500 ทั้งขาเข้า และขาออก ตลอด 24 ชม.
โครงการมอเตอร์เวย์ M82 (ช่วงที่ 2 เอกชัย – บ้านแพ้ว) ระยะทาง 16.4 กม. วงเงิน 18,759 ล้านบาท มีจำนวน 10 สัญญา
โดยสัญญาที่ 7 ช่วงกม.ที่ 29+772 - กม.ที่ 31+207 ระยะทาง 1.435 กม. วงเงิน 1,868 ล้านบาท มี บมจ.อิตาเลียนไทยฯ เป็นผู้รับจ้าง