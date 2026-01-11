โปรดเลี่ยง!ทางด่วน”บางพลี-สุขสวัสดิ์” ปิดเบี่ยงจราจร 12 – 29 ม.ค.69 เลนซ้ายสุดซ่อมผิวจราจร

กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ช่วงกม.19 ฝั่งมุ่งหน้าบางพลี ตั้งแต่วันที่ 12 – 29 ม.ค. 2569 ตลอด 24ชั่วโมง เพื่อดำเนินงานปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรทางพิเศษ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า จากที่ กทพ. ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า DW เพื่อดำเนินงานปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ช่วง กม.19+520 ถึง กม.19+820 ทิศทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ และช่วง กม.19+580 ถึง กม.19+280 ทิศทางสุขสวัสดิ์-บางพลี โดยผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินงานดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) บริเวณ กม.19+580 B ถึง กม.19+280 B ทิศทางสุขสวัสดิ์-บางพลี ช่องทางซ้าย 1 ช่อง ตั้งแต่วันที่ 12-29 มกราคม 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง ได้ติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การปิดช่องทางจราจรเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ
กทพ. ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่ นายสันติสุข ฐานคร วิศวกรประจำโครงการ โทร 097-943-1203 ตลอด 24 ชั่วโมง