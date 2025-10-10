กทพ.แจ้งปิด ด่านฯ เทพารักษ์ 2 (ทางลงสำโรง) ด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ 11 -13 ต.ค.68 ปรับผิวจราจร

กทพ. แจ้งปิดการจราจร ด่านฯ เทพารักษ์ 2 (ทางลงสำโรง)ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) วันที่ 11 ต.ค. 2568 ถึงวันที่ 13 ต.ค. 2568 เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า กทพ.ได้ว่าจ้าง บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด เพื่อดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจรถนนบริการ ในเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดยบริษัทฯ จะเข้าดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจรดังกล่าว จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเทพารักษ์ 2 (ทางลงสำโรง) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (ทิศทางสุขสวัสดิ์ - บางพลี) ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2568 เวลา 04.00 น. โดยรถที่ต้องการไปสำโรง ให้ใช้ทางลงบางพลีแล้วกลับรถที่ถนนเทพารักษ์
กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง
หากมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นายวิศาล เนตรจรัสแสง วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง โทร 085-396-1653 ตลอด 24 ชั่วโมง