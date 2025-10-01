BEM แจ้งเบี่ยงการจราจรชั่วคราว ทางพิเศษศรีรัช

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ประชาสัมพันธ์แจ้งเบี่ยง การจราจรทางพิเศษศรีรัช เนื่องจากมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไท-ก่อนเข้าด่านประชาชื่น ทิศทางขาเข้าและขาออก โดยจะทำการเบี่ยงจราจรชั่วคราวครั้งละ 2 ช่องจราจร โดยผู้ใช้ทางยังสามารถสัญจรได้ตามปกติ
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.
ทั้งนี้ BEM ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง โปรดสังเกตป้ายเตือนจราจร ป้ายไฟ ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ได้จัดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ สามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร. 02 664 6400