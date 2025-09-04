กทพ.เบี่ยงจราจรทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ ปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรช่วง 6-8 ก.ย.68

กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ปรับปรุงรอยต่อผิวจราจร ระหว่าง 6 ก.ย. 2568 ถึง 8 ก.ย. 2568 แนะสังเกตุป้ายเตือนใช้ความระมัดระวังในการขับขี่
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า เนื่องจากจะดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จึงมีความจำเป็นจะต้องเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) บริเวณช่วง กม.15+000B ถึง กม.14+000B ทิศทางสุขสวัสดิ์-บางพลี ช่องทางกลาง ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2568 เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 04.00 น.
กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง หากมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นายช่าง สมชาย ยินดียม ช่างคุมงานก่อสร้าง โทร 064-632-4423 ตลอด 24 ชั่วโมง