กทพ.ปิดเบี่ยงจราจรทางลง”ดินแดง”เหลือวิ่ง 3 เลน ยาว 4 ปีเริ่ม 15 พ.ย.68 เปิดพื้นที่สร้างปล่องระบายอากาศ”รถไฟฟ้าสีส้ม“

กทพ. แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรทางลงดินแดง ทางด่วนขั้นที่ 1 ตลอด 24 ชั่วโมง ยาว 4 ปี เริ่ม 15 พ.ย.68 -1 พ.ย. 72 โดยสามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจร เพื่อให้รฟม.ดำเนินการก่อสร้างปล่องระบายอากาศ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า กทพ.จะมีการปิดเบี่ยงการจราจรทางลงดินแดง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร มุ่งหน้าถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2572 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจร เพื่อให้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนนโครงการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โดยมี บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งจะมีก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่ 6(IVS06) บริเวณทางลงดินแดง ทางพิเศษเฉลิมมหานครในช่องทางด้านขวา
ทั้งนี้ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้ติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการ และติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ
กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่ 063-217-6532