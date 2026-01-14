เด็กสมบูรณ์รุกไลฟ์สไตล์ จับมือ SOURI เปิดประสบการณ์ขนมหวานรสอูมามิ

เมื่อเร็วๆ นี้ได้เปิดตัวสินค้าชิ้นแรกของโปรเจกต์ด้วยการร่วมมือกับแบรนด์ซอสเจ้าตลาดอย่างเด็กสมบูรณ์ หยิบซีอิ๊วขาวสูตร 1 ที่คุ้นเคยในทุกครัวเรือน มารังสรรค์เป็นเมนูพิเศษ “Smiley Boy Soy Sauce Fatcaron” แฟตการองรสชาติใหม่ที่ไม่เหมือนใคร พร้อมวางจำหน่ายแบบ Limited Edition ที่ร้าน SOURI ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
นายเมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ริชสไมล์ จำกัด เผยถึงที่มาของโปรเจกต์ว่า ตลอดปีที่ผ่านมา SOURI พยายามคิดค้นรสชาติใหม่ๆ อยู่เสมอ และปีนี้เราอยากก้าวไปอีกขั้น จึงเกิดเป็นโปรเจกต์ Fusion Unlocked ซึ่งเด็กสมบูรณ์เป็นแบรนด์แรกที่เรานึกถึง เพราะเป็นซีอิ๊วขาวที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน เรานำเอกลักษณ์ของซีอิ๊วขาวสูตร 1 มาผสมผสานกับแฟตการองของ SOURI และออกแบบรสชาติให้อร่อยในแบบที่ทุกคนคาดไม่ถึง
นายวสุพล ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายในประเทศ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า
เด็กสมบูรณ์พยายามฉีกกรอบความเป็นเพียงซอสในครัว และขยายบทบาทสู่ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคทุกเจเนอเรชัน การร่วมงานกับ SOURI เป็นอีกหนึ่งความท้าทาย โดยเฉพาะการนำซีอิ๊วขาวสูตร 1 มาทำเป็นมาการอง ซึ่งเป็นของหวานที่คาดเดารสชาติได้ยาก แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาถือว่าสมบูรณ์แบบ และมั่นใจว่าผู้ที่ได้ลิ้มลองจะไม่ผิดหวัง
ไฮไลต์ของเมนูนี้อยู่ที่การสร้างสรรค์รสชาติ The Unlocked Flavor ที่ผสานความอูมามิอันเป็นเอกลักษณ์ของซีอิ๊วขาว เข้ากับความหวานละมุนของครีมและฝามาการองอย่างลงตัว เสริมมิติด้วยเลเยอร์ช็อกโกแลตเคลือบบางๆ จนเกิดเป็นรสชาติ “เค็มหวานกลมกล่อม” ที่มอบประสบการณ์ใหม่ในทุกคำ
โปรเจกต์ Fusion Unlocked ไม่เพียงเป็นการนำเสนอขนมรูปแบบใหม่เท่านั้น แต่ยังสะท้อนวิสัยทัศน์ของผู้บริหารรุ่นใหม่จากทั้งสองแบรนด์ ที่ไม่หยุดทดลองและสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันขอบเขตของรสชาติให้ก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆ และมอบประสบการณ์แปลกใหม่ให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
เตรียมพบกับการรวมตัวของสองตำนานที่ลบเส้นแบ่งระหว่าง “ของคาว” และ “ของหวาน” ได้อย่างน่าทึ่ง กับ Smiley Boy Soy Sauce Fatcaron วางจำหน่ายที่ SOURI ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2569 เป็นต้นไป