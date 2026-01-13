โก โฮลเซลล์ ร่วมมือ แกร็บมาร์ท สู้ศึกควิกคอมเมิร์ซส่งด่วน25นาที

ผู้จัดการรายวัน 360 - โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE ) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญกับ แกร็บ ประเทศไทย ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวบริการ “GO EXPRESS by GO WHOLESALE” บน แกร็บมาร์ท (GrabMart) ชูจุดเด่นบริการส่งด่วนวัตถุดิบอาหาร ลดต้นทุนสต๊อก ติดอาวุธผู้ประกอบการ ตอบสนองความต้องการเร่งด่วน ยุคตลาดควิกคอมเมิร์ซบูม
นายริคาร์โด้ เบารอตโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจ เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ กล่าวว่า โก โฮลเซลล์ เป็นธุรกิจค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มุ่งมั่นในการวางกลยุทธ์ และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อช่วยผู้ประกอบการร้านอาหาร ธุรกิจจัดเลี้ยง ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก โชห่วย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก ด้วยนโยบาย ‘โก ดิจิทัล ฟู้ด อีโคซิสเต็ม (GO Digital Food Ecosystem)’ ระบบนิเวศน์และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำหรับธุรกิจอาหารของเรา
โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับ แกร็บ ประเทศไทย เปิดตัวบริการ GO EXPRESS by GO WHOLESALE บน แกร็บมาร์ท (GrabMart) เพื่อต่อยอด “แอปฯ GO WHOLESALE” ให้มีความแข็งแกร่ง ตอบโจทย์ธุรกิจอาหารที่ต้องการความรวดเร็วและความต่อเนื่องของวัตถุดิบ สามารถจัดส่งได้ภายใน 25 นาที
“บริการส่งด่วน GO EXPRESS by GO WHOLESALE เกิดขึ้นเพื่อรองรับการสั่งซื้อเร่งด่วนภายในระยะเวลา 25 นาที เราพยายามทำลายขีดจำกัดด้านเวลา โดยเปลี่ยนสาขาของ โก โฮลเซลล์ ให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าอัจฉริยะ ที่พร้อมส่งวัตถุดิบสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ อาหารทะเล หรือผักผลไม้เกรดพรีเมียม ถึงมือเชฟได้ทันทีที่ของขาดสต็อก” นายริคาร์โด้ กล่าว
สำหรับ “GO EXPRESS by GO WHOLESALE ” มีจุดเด่นที่สำคัญคือ 1. Speed to Kitchen : บริการส่งด่วนภายใน 25 นาที เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเติมสต็อกเร่งด่วน หรือต้องการสินค้าสดและแช่แข็งส่งตรงถึงมือเร็วที่สุด ผ่านคนขับแกร็บที่กระจายตัวอยู่ใกล้สาขาของ โก โฮลเซลล์ ทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ
2. Professional Selection by GO WHOLESALE : คัดสรรสินค้ากว่า 4,000 รายการที่ร้านอาหารจำเป็นต้องใช้ ตั้งแต่ของสด วัตถุดิบปรุงอาหาร ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์, 3. สินค้ายอดนิยมครบครัน : ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากนม เนื้อสัตว์ อาหารทะเล บรรจุภัณฑ์ และสินค้าคุณภาพพรีเมียมอีกมากมาย และ 4. โปรโมชั่นสุดพิเศษ : ส่วนลดและดีลพิเศษจากพาร์ทเนอร์อย่างต่อเนื่อง
นายจิรกิตต์ กว้างสุขสถิตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจเดลิเวอรี แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “แกร็บมาร์ท ในฐานะผู้นำด้านบริการสั่งซื้อสินค้าแบบออนดีมานด์จากร้านค้าชั้นนำ ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่ได้รับความนิยมและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มสินค้าประเภทของสดครอบคลุมทั้งเนื้อสัตว์ อาหารทะเล รวมถึงผักสดและผลไม้ ถือเป็นหนึ่งในหมวดหมู่สินค้ายอดนิยมบนแกร็บมาร์ท
การผนึกกำลังกับ โก โฮลเซลล์ ครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งให้แก่ผู้ใช้บริการของแกร็บมาร์ทและขยายบริการของเราไปสู่กลุ่มลูกค้า B2B ผ่านบริการจัดส่งคุณภาพของแกร็บมาร์ท ด้วยการการันตีส่งไวใน 25 นาที การร่วมมือกับ โก โฮลเซลล์ จะผสานแพลตฟอร์มของเราเข้ากับแหล่งรวมวัตถุดิบคุณภาพจากทั่วโลก เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านบริการจัดส่งคุณภาพของแกร็บมาร์ท
ความร่วมมือในครั้งนี้ ยังช่วยต่อยอดให้แกร็บมาร์ท กลายเป็น ‘One Stop Solution’ ที่สามารถนำเสนอสินค้าของสดคุณภาพที่หลากหลายครบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการได้ครบ จบในที่เดียว ตอกย้ำความแข็งแกร่งและความเป็นผู้นำแพลตฟอร์มออนดีมานด์ของแกร็บมาร์ท
นายริคาร์โด้ กล่าวว่า GO EXPRESS by GO WHOLESALE คือการยกระดับธุรกิจค้าส่งวัตถุดิบอาหารสู่ยุค เรียลไทม์ ที่ยุคสมัยนี้ ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องกักตุนสต็อกจำนวนมากอีกต่อไป แต่สามารถสั่งวัตถุดิบสดและแช่แข็งให้ถึงมือภายในหนึ่งชั่วโมง ช่วยลดต้นทุน เพิ่มความยืดหยุ่น และที่สำคัญลด Food Waste ได้อย่างเป็นรูปธรรม