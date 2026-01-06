ห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินเกมรุกตลาดต้นปี เปิดซิกเนเจอร์แคมเปญ “ROBINSON SALESATION” ตอบโจทย์อินไซต์ ช้อปคุ้ม – ลุ้นสนุก ให้ครอบครัวทั่วไทย “ลุ้นแหลก แจกจัดเต็ม” รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท! พร้อมเติมความสุขรับวันเด็กแห่งชาติ ผ่านแคมเปญ “ROBINSON KIDS DAY” จัดเต็มกิจกรรมความสนุกตลอดวัน
เปิดศักราชใหม่ ห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำการเป็น “เดสติเนชันที่สร้างความสุขในทุก ๆ วันของชีวิต”เดินหน้าเสิร์ฟความ ช้อปคุ้ม ลุ้นสนุก ผ่านซิกเนเจอร์แคมเปญ “ROBINSON SALESATION” (โรบินสัน เซลเซชัน) กับกิจกรรม “ลุ้นแหลก แจกจัดเต็ม” รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 69 – 22 ม.ค. 69 คุ้มยิ่งขึ้น! กับแคมเปญ “ช้อปโรบินสันดี มีคืนเพิ่ม” รับเพิ่มคูปองมูลค่ารวม 1,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 69 – 28 ก.พ. 69 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา (ยกเว้นสาขาจังซีลอน) และทุกช่องทางการช้อปปิ้งของห้างฯ พร้อมต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ กับแคมเปญ “ROBINSON KIDS DAY” (โรบินสัน คิดส์ เดย์) จัดเต็มกิจกรรมภายในห้าง เติมความสุขสนุกตลอดทั้งวันที่ 10 ม.ค. 69 – 11 ม.ค. 69 ที่ห้างโรบินสันสาขาที่ร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ
เดินเกมรุกตลาดรีเทลต้นปี ตอบโจทย์อินไซต์ครอบครัวทั่วไทย เปิดซิกเนเจอร์แคมเปญ “ROBINSON SALESATION”
นายอนันต์ ตันติปัญญาคุณ กรรมการผู้จัดการ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “จากอินไซต์ผู้บริโภคในช่วงต้นปี เราพบว่าลูกค้ามองหาความคุ้มค่าที่จับต้องได้จริง ควบคู่กับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่สนุกและแตกต่าง ไม่ใช่เพียงแค่การลดราคา ซึ่งแคมเปญ ROBINSON SALESATION ถือเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์แคมเปญของห้างโรบินสันที่ได้รับการตอบรับที่ดี และสร้างภาพจำด้านความคุ้มค่าอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ เราจึงออกแบบโปรโมชันและกิจกรรมใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์ทั้งสองมิติ ได้แก่ ความคุ้มค่าในเชิงมูลค่า และ ความสนุกในเชิงอารมณ์ ผ่านกิจกรรมที่ช่วยดึงดูดให้ลูกค้าอยากเข้ามาใช้เวลาในห้าง และกลับมาใช้บริการซ้ำ ครอบคลุมทั้งการช้อปปิ้งภายในห้าง และกิจกรรมพิเศษช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เพิ่มระยะเวลาการใช้จ่าย และขยายฐานลูกค้ากลุ่มครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนบทบาทของห้างโรบินสันในฐานะ ‘เดสติเนชันที่สร้างความสุขในทุก ๆ วันของชีวิต’ ที่ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ช้อปปิ้ง แต่เป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์ร่วมในช่วงเวลาสำคัญของการเริ่มต้นปีใหม่ โดยคาดว่าแคมเปญจะช่วยผลักดันยอดขายของแคมเปญให้เติบโตกว่า 12% และมีจำนวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน”
ด้าน นายนพดล พลายระหาญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวเพิ่มเติมว่า “อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของแคมเปญ ROBINSON SALESATION คือการทำงานร่วมกับพันธมิตรในทุกมิติ ทั้งกลุ่มบัตรเครดิต โดยเฉพาะบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน รวมถึงแบรนด์ชั้นนำในทุกกลุ่มสินค้า เพื่อร่วมกันออกแบบโปรโมชันที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการลดราคา แต่สร้างคุณค่าที่ลูกค้าสัมผัสได้จริง ขณะเดียวกัน เรายังพัฒนากิจกรรมในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ยกระดับพื้นที่ขายสินค้าให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุข สนุกและมีส่วนร่วม ช่วยเชื่อมโยงโปรโมชันเข้ากับประสบการณ์จริงในห้าง และกระตุ้นให้ลูกค้าอยากเข้ามาใช้เวลาช้อป และกลับมาใช้บริการซ้ำ การผสานข้อเสนอด้านความคุ้มค่า กิจกรรมสร้างประสบการณ์ และความร่วมมือจากพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ทำให้ ROBINSON SALESATION ไม่ใช่เพียงแคมเปญลดราคา แต่เป็นแคมเปญต้นปีที่สะท้อนแนวคิดรีเทลยุคใหม่ของห้างโรบินสัน โดยมุ่งสร้างความคุ้มค่าและประสบการณ์ไปพร้อมกันได้อย่างชัดเจน”สำหรับดีลโปรโมชันสุดคุ้มและกิจกรรมสุดสนุกในแคมเปญ “ROBINSON SALESATION” ลุ้นแหลก แจกจัดเต็ม เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ช้อปคุ้ม พร้อมรับประสบการณ์ที่มากกว่าการช้อปปิ้ง ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 69 – 22 ม.ค.69 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา (ยกเว้นสาขาจังซีลอน) และทุกช่องทางการช้อปปิ้งของห้างฯ ประกอบด้วย
ไฮไลต์กิจกรรม “เชือกมหาสนุก”ร่วมสนุกกับเกมสุดมันส์ ลุ้นรับบัตรของขวัญและคูปองส่วนลด รวมกว่า 8,000 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 ม.ค. 69 และ 17 ม.ค. 69 วันละ 2 รอบ เวลา 13.00 น. และ 16.00 น. (กติกาและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)กติกาการร่วมสนุกกิจกรรม “เชือกมหาสนุก”
รอบที่ 1 : คัดเลือกผู้เล่น
- เปิดรับผู้ร่วมเล่นไม่จำกัดจำนวน
- ผู้เล่นแต่ละท่านหมุนวงล้อทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่
1. วงล้อใหญ่ ครั้งที่ 1 (ตัวเลข)
2. วงล้อเล็ก (เครื่องหมาย + / – / ×)
3. วงล้อใหญ่ ครั้งที่ 2 (ตัวเลข)
- นำคะแนนมาคำนวณเรียงลำดับ พร้อมรับของรางวัลคูปองส่วนลดสูงสุด 200 บาท
- ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 20 ท่าน จะผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
รอบที่ 2 : รอบชิงรางวัล
- ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 ท่าน เล่นตามลำดับคะแนนจากรอบแรก
- แบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน
- ผู้เล่นแต่ละท่านเลือกเชือก 1 เส้น ตามลำดับ
- ดึงเชือกเพื่อรับรางวัลตามผลที่ได้รับ
- เล่นจนครบทั้ง 5 ท่านในแต่ละรอบ
ของรางวัลสำหรับผู้เข้ารอบ (ต่อรอบ)
- บัตรของขวัญโรบินสัน มูลค่า 500 บาท จำนวน 1 รางวัล
- บัตรของขวัญโรบินสัน มูลค่า 300 บาท จำนวน 1 รางวัล
- คูปองส่วนลด 500 บาท เมื่อซื้อสินค้า 1,000 บาท
- คูปองส่วนลด 400 บาท เมื่อซื้อสินค้า 1,000 บาท
- คูปองส่วนลด 300 บาท เมื่อซื้อสินค้า 1,000 บาท
*ติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ห้างโรบินสันสาขาที่ร่วมรายการ
โปรโมชันพิเศษเพิ่มเติม
- ลูกค้าบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน รับเพิ่มบัตรของขวัญโรบินสันมูลค่า 4,000 บาท เมื่อช้อปครบ 60,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 9 ม.ค. 69 – 11 ม.ค. 69 และวันที่ 16 ม.ค. 69 – 18 ม.ค. 69 (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด)
- สมาชิกบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวัน รับคูปองส่วนลดและเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
- พิเศษสำหรับลูกค้าที่ชำระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ อาทิ Central The 1 Credit Card, KBank, CardX, KTC, Krungsri, Bangkok Bank, UOB, TTB, First Choice, GSB และ American Express รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบคุ้มซ้อนคุ้ม
- แคมเปญ “ช้อปโรบินสันดี มีคืนเพิ่ม” ระหว่างวันที่ 16 ม.ค. 69 – 28 ก.พ. 69 รับเพิ่มคูปองมูลค่ารวม 1,500 บาท
เมื่อช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป (จำกัด 5,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)
- พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมายจากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ
- แคมเปญ “ROBINSON THE NEW NEW HOME” เติมแต่งพื้นที่ความสุขรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 18 ม.ค. 69 – 24 ก.พ. 69 สินค้าแผนกบ้าน ลดสูงสุด 50%, เซ็ตพิเศษ...เติมเต็มทุกความลงตัวในราคาสุดคุ้ม!, ช้อปโรบินสันดี มีคืนเพิ่ม รับคูปองส่วนลดเพิ่ม 900 บาท เมื่อช้อป 15,000 บาทขึ้นไป เฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการ สำหรับแบรนด์ที่ไม่ร่วมรายการ ช้อป 10,000 บาท รับ 1,000 บาท จากรายการ PayDay ช้อปสุดมันส์ วันสิ้นเดือน ในวันที่ 30 ม.ค. 69 – 1 ก.พ. 69
สร้างประสบการณ์ร่วมที่ดี ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ กับแคมเปญ “ROBINSON KIDS DAY”
ห้างโรบินสัน ชวนครอบครัวและน้อง ๆ หนู ๆ มาร่วมเติมเต็มความสุขและความสนุก ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออก จินตนาการ และช่วงเวลาคุณภาพของครอบครัวตลอดทั้งวัน ในวันที่ 10 ม.ค. 69 – 11 ม.ค. 69 ที่ห้าง โรบินสันสาขาที่ร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ
กิจกรรมไฮไลต์ในแคมเปญ “ROBINSON KIDS DAY”
KIDS TALENT SHOW และ KIDS FASHION SHOW
เปิดเวทีให้น้อง ๆ ได้โชว์ความสามารถอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น การร้องเพลง เต้น เล่นดนตรี หรือการเดินแบบแฟชั่นโชว์เด็กสุดน่ารัก เพื่อเสริมความกล้าแสดงออกและความมั่นใจ ในสไตล์ของตัวเอง ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 14.00 น.ในวันที่ 10 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69
ที่ห้างโรบินสัน 43 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ รังสิต, ราชพฤกษ์, สุขุมวิท, ศรีสมาน, มหาชัย, ลาดกระบัง, สมุทรปราการ, เชียงใหม่, พิษณุโลก, อยุธยา 1 (อยุธยา ซิตี้พาร์ค), อยุธยา 2 (เซ็นทรัล อยุธยา), ลำปาง, แม่สอด, ลพบุรี, กำแพงเพชร, จันทบุรี, ศรีราชา, สุพรรณบุรี, ฉะเชิงเทรา, ระยอง, กาญจนบุรี, ชลบุรี 1, ปราจีนบุรี, ชลบุรี 2, บ่อวิน, บ้านฉาง, อุบลราชธานี, สระบุรี, ร้อยเอ็ด, บุรีรัมย์, สกลนคร, สุรินทร์, มุกดาหาร, ชัยภูมิ, สุราษฎร์ธานี, ตรัง, จังซีลอน, หาดใหญ่, ถลาง, ฉลอง, นครศรีธรรมราช 2, ราชบุรี, เพชรบุรี และเชียงราย
MILK & TOYS FOR KIDS
ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ด้วยการแจกของเล่นและนมจิตรลดากว่า 10,000 ชิ้น เพื่อเติมพลัง รอยยิ้ม สร้างสุขภาพที่ดีและความสุขให้กับน้อง ๆ ในวันพิเศษ ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 11.00 น. ในวันที่ 10 ม.ค. 69 ที่ห้างโรบินสัน 43 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ รังสิต, ราชพฤกษ์, สุขุมวิท, ศรีสมาน, มหาชัย, ลาดกระบัง, สมุทรปราการ, เชียงใหม่, พิษณุโลก, อยุธยา 1 (อยุธยา ซิตี้พาร์ค), อยุธยา 2 (เซ็นทรัล อยุธยา), ลำปาง, แม่สอด, ลพบุรี, กำแพงเพชร, จันทบุรี, ศรีราชา, สุพรรณบุรี, ฉะเชิงเทรา, ระยอง, กาญจนบุรี, ชลบุรี 1, ปราจีนบุรี, ชลบุรี 2, บ่อวิน, บ้านฉาง, อุบลราชธานี, สระบุรี, ร้อยเอ็ด, บุรีรัมย์, สกลนคร, สุรินทร์, มุกดาหาร, ชัยภูมิ, สุราษฎร์ธานี, ตรัง, จังซีลอน, หาดใหญ่, ถลาง, ฉลอง, นครศรีธรรมราช 2, ราชบุรี, เพชรบุรี และเชียงราย
MEET ROBIN MASCOT
พบกับ “น้องโรบิน” มาสคอตห้างโรบินสันขวัญใจเด็ก ๆ พร้อมถ่ายภาพสุดประทับใจ สร้างความทรงจำแสนพิเศษให้กับน้อง ๆ และครอบครัว ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. ในวันที่ 10 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69 ที่ห้างโรบินสัน 18 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ รังสิต, ราชพฤกษ์, เชียงใหม่, เชียงราย, พิษณุโลก, เซ็นทรัล อยุธยา, ลพบุรี, จันทบุรี, ระยอง, ชลบุรี 1 (เซ็นทรัลชลบุรี), อุบลราชธานี, สุพรรณบุรี, ร้อยเอ็ด, บุรีรัมย์, ตรัง, ถลาง, หาดใหญ่ และราชบุรี
BRANDS ACTIVITIES
สนุกไปกับกิจกรรมสุดสร้างสรรค์จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ อาทิ การแข่งขันประลองความเร็วรถรางยาว HOT WHEELS, กิจกรรมวาดภาพระบายสี, กิจกรรมสร้างหอคอยมหาสนุก และกิจกรรม Meet & Greet THOMAS Mascot (เฉพาะสาขารังสิต)ร่วมกิจกรรมได้ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. ในวันที่ 10 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69 ที่ห้างโรบินสัน (เฉพาะสาขาที่ร่วมกิจกรรม)
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ ‘ช้อปคุ้ม ลุ้นสนุก’ รับปีใหม่ กับการคิกออฟซิกเนเจอร์แคมเปญแห่งปี “ROBINSON SALESATION” ลุ้นแหลก แจกจัดเต็ม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 69 – 22 ม.ค. 69 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา (ยกเว้นสาขาจังซีลอน) และทุกช่องทางการ ช้อปปิ้งของห้างฯ ไม่ว่าจะเป็น Robinson Chat & Shop, Robinson Personal Shopper On Demand ผู้ช่วยช้อปส่วนตัวที่พร้อมดูแลทุกความต้องการ, Central App และเว็บไซต์ www.central.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึง Facebook Page: Robinson Department Store พร้อมเติมเต็มความสุขให้ทุกครอบครัวในวันเด็กแห่งชาติ กับแคมเปญ “ROBINSON KIDS DAY” ที่อัดแน่นกิจกรรมสร้างสรรค์และความสนุกสำหรับน้อง ๆ หนู ๆ ในวันที่ 10 ม.ค. 69 – 11 ม.ค. 69 ที่ห้างโรบินสันสาขาที่ร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ
เกี่ยวกับเซ็นทรัล รีเทล
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เซ็นทรัล รีเทล”) เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีก รวมทั้งธุรกิจค้าส่ง สินค้าหลากหลายประเภท ผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-Format Multi-Category Omnichannel Retail และ Wholesale Platform) ในประเทศไทย ประเทศอิตาลี และประเทศเวียดนาม บริษัทฯ มีเครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีกและค้าส่งทั้งหมด 3,822 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568) อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต พลาซ่า และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Omnichannel โดยธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมทั้งหมด 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มฟู้ด มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค วัตถุดิบอาหาร รวมถึงสินค้าและบริการด้านสุขภาพคนและสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกและค้าส่งต่าง ๆ เช่น ท็อปส์ ท็อปส์ ฟู้ดฮอลล์ ท็อปส์ เดลี่ ท็อปส์แคร์ และโก โฮลเซลล์ ในประเทศไทย ส่วนประเทศเวียดนาม ได้แก่ บิ๊กซี/ โก (GO!) ท็อปส์ มาร์เก็ต มินิ โก (go!) และ ลานชี มาร์ท (2) กลุ่มฮาร์ดไลน์ มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้าน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ และ e-Book ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ไทวัสดุ ไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม บีเอ็นบี โฮม เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส เมพ และเหงียนคิม (3) กลุ่มแฟชั่น มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ซูเปอร์สปอร์ต และ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป และ (4) กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ มุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่ สำหรับร้านค้าของกลุ่มบริษัทฯ และร้านค้าและบริการของบุคคลภายนอก เช่น โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ท็อปส์ พลาซ่า และ บิ๊กซี / GO! เวียดนาม โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินธุรกิจใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ทั้งหมด 62 จังหวัด ประเทศเวียดนาม ทั้งหมด 26 จังหวัดและประเทศอิตาลี ในเมืองหลัก ๆ ทั่วประเทศ