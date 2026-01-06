Kick Off โครงการลดเหลือ ลดทิ้ง : Stop Food Waste SDG 12.3

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้ลดขยะอาหารคือโจทย์เชิงโครงสร้าง ย้ำความร่วมมือรัฐ-เอกชน-ประชาชน ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนการลดขยะอาหารอย่างเป็นรูปธรรม ระยะที่ 2 เปิดตัว “โครงการลดเหลือ ลดทิ้ง : Stop Food Waste SDG 12.3” ภายใต้นโยบายประกาศให้ปี พ.ศ. 2568 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นขับเคลื่อนการลดขยะอาหารของประเทศไทย
หลังจากได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับภาคีเครือข่ายจำนวน 15 หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 ของประเทศไทย ในประเด็นการลดขยะอาหาร อันเป็นการเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ว่าด้วยการสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
บรรยากาศงานเปิดตัวโครงการจัด ณ Event Area ชั้น 5 NEXTOPIA ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายองค์กรนำร่องผู้สนับสนุน และบริษัทสยามพิวรรธน์ ในฐานะภาคีเครือข่ายองค์กรนำร่องผู้ปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของร้านอาหารภายในศูนย์การค้าในการลดขยะอาหารอย่างต่อเนื่อง
ภายในงานมีการรณรงค์ผ่านการมอบสติกเกอร์สัญลักษณ์ให้แก่ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมลดขยะอาหาร และส่งต่อแนวคิดการบริโภคอย่างรับผิดชอบสู่ผู้บริโภค โดยได้รับเกียรติจากนางสาวปรีญาพร สุขเกษม รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวกานดา ชูแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่าย เข้าร่วม
การขับเคลื่อนโครงการ “ลดเหลือ ลดทิ้ง” ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างต้นแบบการจัดการขยะอาหารในภาคบริการ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค นำไปสู่การลดขยะอาหารอย่างเป็นรูปธรรม และขยายผลสู่การสร้างสังคมแห่งการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งจะมีการดำเนินการในศูนย์การค้าพันธมิตรที่เป็นองค์กรนำร่องอีก 3 แห่ง รวมทั้งขยายผลไปยังหน่วยงาน องค์กร ภาคธุรกิจ ภาคบริการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ให้มีส่วนร่วมในการลดขยะอาหาร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการลดขยะอาหารในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ลดขยะอาหาร เริ่มต้นจากการบริโภคอย่างพอดี ลดเหลือ ลดทิ้ง เพื่อร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ลดขยะอาหาร และขับเคลื่อนสังคมไทยมุ่งสู่เป้าหมายการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนต่อไป