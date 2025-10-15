“โก โฮลเซลล์” เปิดสาขา 14 ระยอง หนุนผู้ประกอบการขานรับ “คนละครึ่ง” งัดโปรแรง กระตุ้นกำลังซื้อ ปลุกความคึกคักเศรษฐกิจภาคตะวันออก

“โก โฮลเซลล์” (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดตัวสาขาลำดับที่ 14 “โก โฮลเซลล์ สาขาระยอง” อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายภาสกร บุญญลักษม์ เป็นประธานเปิดงาน ท่ามกลางผู้ประกอบการ ลูกค้าประชาชนที่ให้ความสนใจมาเลือกซื้อสินค้า ในศูนย์ค้าส่งฯ แห่งใหม่ของจังหวัด
นายริคาร์โด้ เบารอตโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจเซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า “จังหวัดระยองถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีศักยภาพการเติบโตทั้งด้านอุตสาหกรรม พลังงาน การท่องเที่ยวบริการ การเกษตร ซึ่งมีผู้ประกอบการร้านอาหาร ธุรกิจโฮเรก้า ตลอดจนร้านค้าปลีกขนาดเล็ก หรือโชห่วย ตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความต้องการสินค้าอุปโภค บริโภคอย่างต่อเนื่อง ‘โก โฮลเซลล์ สาขาระยอง’ จึงพร้อมเข้ามาตอบโจทย์ทุกความต้องการ ในฐานะแหล่งซื้อขายวัตถุดิบคุณภาพ ราคาคุ้มค่า ช่วยลดต้นทุนเพิ่มกำไร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการทุกคน”
“การเปิดสาขาระยองครั้งนี้ สอดรับกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐพอดี อาทิ โครงการ “คนละครึ่ง” ที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนในช่วงปลายปี และเป็นความหวังของผู้ประกอบการที่ต้องการเตรียมความพร้อม เพื่อรอรับเม็ดเงินจากประชาชนที่จะมาจับจ่ายตลอดโครงการ”
โก โฮลเซลล์ สาขาระยอง ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมือง บนถนนสุขุมวิท มีพื้นที่ขายกว่า 5,000 ตารางเมตร เต็มไปด้วยสินค้ามากกว่า 15,000 รายการ ผ่านการจัดวางในโซนต่างๆ อย่างสะอาด สว่าง สวยงาม เป็นพื้นที่ของการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ทั้ง โซนอาหารทะเลเป็นๆ จากอควาเรียม อาทิ กุ้งมังกรเจ็ดสี ปลากะพง และปลาเก๋าคุณภาพจากเกษตรจังหวัดระยอง โซนเนื้อคุณภาพ ที่ใครๆ ก็พูดถึง พร้อมบริการบ่มเนื้อ (Dry Aged) และบริการตัดแต่งโดยผู้เชี่ยวชาญด้านบุตเชอร์ โซนอาหารแช่แข็ง ผัก ผลไม้ และอาหารพร้อมปรุง ที่เป็นทางเลือกใหม่ในกระแสนิยมของผู้ประกอบการที่ต้องการบริหารสต๊อกให้มีประสิทธิภาพ โซนเครื่องปรุงนานาชาติ สินค้าอุปโภคบริโภค ร้าน GOfe’ มุมจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหาร ที่มีเมนู ซิกเนเจอร์ คือ ไก่ย่างโรทิสเซอรี่ ตัวใหญ่หมักนุ่มเข้าเนื้อ และไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟ เข้มข้นหวานมันเนื้อเนียนนุ่ม
“สิ่งที่ โก โฮลเซลล์ ให้ความสำคัญเสมอกับการดำเนินธุรกิจก็คือ การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในท้องถิ่น ด้วยการสนับสนุนผลิตผลจากเกษตรกรในพื้นที่ และสินค้า SME ที่มีศักยภาพ ดังเช่น สาขาระยอง เรารับซื้อปลาเก๋า จากเกษตรกรระยองมาจำหน่ายแบบเป็นๆ ที่ตู้อควาเรียม รับซิ้อผักปลอดภัยจากวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พืชผัก ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง สร้างโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงช่องทางการตลาดสมัยใหม่ สร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกร เสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก”
ไม่เพียงเท่านั้น กว่า 90% ของพนักงานในสาขานี้ เป็นคนในพื้นที่จังหวัดระยองและใกล้เคียงแทบทั้งสิ้น ดังนั้นการมาของ โก โฮลเซลล์ จึงช่วยตอบโจทย์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดการหมุนเวียน กระตุ้นกำลังซื้อให้คึกคัก ซึ่งในโอกาสเปิดสาขาอย่างเป็นทางการ ได้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่ ที่เพียงสมัครก็ได้รับคูปองส่วนลดมูลค่ารวม 1,000 บาท!!! (15 ต.ค.- 31 ธ.ค.68) พร้อมขนทัพสินค้ามาจัดโปรโมชั่นแรง สินค้าลดเพิ่ม ลดสุดคุ้มกับโปรสุดช็อกมากมาย และพิเศษสำหรับสมาชิก The1 สามารถใช้คะแนนสะสม 800 แลกส่วนลดได้ถึง 150 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท(15 ต.ค.- 15 พ.ย.68)
“โก โฮลเซลล์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาขาระยอง จะเป็นเดสติเนชั่นสำคัญของผู้ประกอบร้านอาหาร ธุรกิจโฮเรก้า คาเฟ่ ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก หรือผู้รักชอบการทำอาหาร ในการปักหมุดหมายมารับประสบการณ์ใหม่ในศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่เป็นแรงบันดาลใจและต่อยอดธุรกิจให้ทุกคน เพื่อเตรียมพร้อมรับโอกาสจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงนี้” นายริคาร์โด้ กล่าวทิ้งท้าย