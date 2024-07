โก โฮลเซลล์ ปักหมุดภาคใต้สาขาแรก “ราไวย์” จ.ภูเก็ต แล้ว! ลุยอาณาจักรค้าส่งวัตถุดิบอาหาร สร้างฟู้ด พาราไดซ์ หนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโต

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. โก โฮลเซลล์ (GO Wholesale) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ทางเลือกใหม่เพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ขยายสาขาสู่ภาคใต้ เปิด “สาขาราไวย์ จ.ภูเก็ต” แล้ววันนี้! ชูการเป็น “ฟู้ด พาราไดซ์” และสิทธิประโยชน์มากมาย สร้างสีสันรองรับการเติบโตของแหล่งท่องเที่ยวดังระดับโลก โดยมี นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า โก โฮลเซลล์ สาขาราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นสาขาแรกที่เปิดให้บริการในภาคใต้ และเป็นสาขาลำดับที่ 8 ของเรา มีพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร ครบครันด้วยสินค้ามากกว่า 10,000 รายการ ชูความเป็น ฟู้ด พาราไดซ์ ที่มีแผนกอาหารสดและอาหารแช่แข็งขนาดใหญ่ ตอกย้ำการเป็น House of Fresh ที่ตอบทุกความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลก และยังได้รับการส่งเสริมให้เป็นซอฟท์ พาวเวอร์ด้านอาหารของไทยอีกด้วย“ภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพการเติบโตสูง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ทำให้มีธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม ธุรกิจโฮเรก้า สตรีทฟู้ด ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก กระจายตัวอยู่จำนวนมาก โก โฮลเซลล์ เป็นศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ที่จะเข้ามาช่วยสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้ผู้ประกอบการในย่านราไวย์ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ได้ค้นพบทางเลือกใหม่ในการทำธุรกิจให้แตกต่าง ผ่านการส่งมอบประสบการณ์ในระบบสมาชิกที่มีสิทธิประโยชน์มากมายที่มาจาก โก โฮลเซลล์ และบริษัทในเครือให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม”นอกจากนี้ โก โฮลเซลล์ ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนสินค้าเกษตร และการสร้างอาชีพที่มั่นคงผ่านการจ้างงานคน โดยกว่า 80% ของพนักงานทั้งหมดในสาขาราไวย์เป็นคนในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงทั้งสิ้น การสนับสนุนเกษตรกรไทย เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน ด้วยการรับซื้อสินค้าผลิตผลทางการเกษตรในจังหวัด อาทิ กุ้งมังกรเจ็ดสี ปูม้า กุ้งลายเสือ สับปะรดภูเก็ต ผักไฮโดรโปนิกส์ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมอบถังคัดแยกขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 40 ถัง ให้แก่เทศบาลตำบลราไวย์ เพื่อนำไปวางในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนสำคัญสำหรับสิทธิประโยชน์ต้อนรับการเปิดสาขาราไวย์ ประกอบด้วย ฟรีคูปองส่วนลดมูลค่า 1,000 บาทเมื่อสมัครสมาชิกใหม่ ซื้อครบ 3,000 บาทรับถุงช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ซึ้อครบ 4,500 บาทรับผ้ากันเปื้อนที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ รวมถึง โปรโมชั่นลดแลกแจกแถมอีกมากมายทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2567 ภูเก็ตจะสร้างรายได้จากภาคการท่องเที่ยวสูง ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจภายในจังหวัด โดยเฉพาะร้านอาหาร ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ธุรกิจโฮเรก้า ธุรกิจบริการ รวมถึงร้านสตรีทฟู้ด ที่ต่างก็ต้องการเตรียมความพร้อมรับโอกาสจากการท่องเที่ยวและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีออกมาอย่างต่อเนื่องติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมและโปรโมชั่น เพื่อรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ก่อนใครได้ที่เว็บไซต์ : www.centralfoodwholesale.co.thเฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/gowholesaleth/Line : @gowholesaleLinkedIn : https://www.linkedin.com/company/gowholesalethดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น GO Wholesale และสมัครสมาชิกฟรี ที่ https://gowholesale.onelink.me/dVTJ/8sqvueew