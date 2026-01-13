ITD เปิดฉากหลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการพัฒนา รุ่นที่ 2

นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD (ที่2 จากซ้าย) เปิดหลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการพัฒนา รุ่นที่ 2 (Leadership Program on Trade and Development Strategy#2) อย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้นำไทยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้ายุคดิจิทัล โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทั้งองค์ความรู้เชิงลึกและประสบการณ์เชิงปฏิบัติ โดยมีบุคลากรระดับบริหารจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมอบรมจำนวน 88 คน เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความสามารถในการรับมือกับความท้าทายของระเบียบการค้าโลกยุคใหม่