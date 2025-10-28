ITD เปิดโครงการพัฒนาผู้นำยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการพัฒนา รุ่นที่2 เร่งเสริมเครือข่าย–ยกระดับอุตสาหกรรมการค้าไทย สู้การเปลี่ยนแปลงการค้าโลก

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD เปิดโครงการผู้นำยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการพัฒนา รุ่นที่ 2 หรือ LTD (Leadership Program on Trade and Development Strategy: LTD#2) ภายใต้แนวคิด “A Call to Leadership: Navigating a New Era of Global Trade” มุ่งเปิดพื้นที่ให้ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานแนวทาง และเสนอข้อกำหนดเชิงนโยบายที่ตอบโจทย์อนาคตของประเทศไทยในบริบทเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โครงการ LTD#2 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่าน โดยมีกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 3 เมษายน 2569 ผู้เข้าร่วมจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้นำทางการค้าระดับประเทศ ที่พร้อมขับเคลื่อนนโยบายและเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลบนเวทีโลก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ เว็บไซต์: www.itd.or.th เฟซบุ๊ก: International Institute for Trade and Development (ITD)