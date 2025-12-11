“ธนกร” ขับเคลื่อนนโยบายช่วย SMEs ชลบุรีครบวงจร ก่อนขยายสู่จังหวัดอื่นใน EEC และทั่วประเทศ เน้นย้ำ ให้คนตัวเล็กเข้าถึงโอกาสได้เท่าคนตัวใหญ่ ดันเศรษฐกิจฐานรากลุกขึ้นได้ด้วยพลังตัวเอง
วันที่ 11 ธันวาคม 2568 - นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ขับเคลื่อนนโยบาย “ฝ่า–ฟัน–ดึง–ดัน” ครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการในระบบและเศรษฐกิจฐานราก ผ่านมหกรรม “ฝ่าฟัน ดัน SMEs สู่แหล่งทุน” ควบคู่กับการเปิดโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ที่ตำบลหนองอิรุณ เพื่อให้ SMEs และประชาชนเข้าถึง ทุน–ทักษะ–โอกาส ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ภายใต้มหกรรมใหญ่ของ SME D Bank ในจังหวัดชลบุรี
นายธนกร กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเน้นย้ำเรื่องการช่วยผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC ให้เข้าถึง “3 เติม” ได้แก่ 1.เติมทุน ดอกเบี้ยพิเศษ 3% ต่อปี คงที่ 3 ปี ผ่อนยาว 10 ปี วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท 2.เติมความรู้ ผ่าน Upskill–Reskill และแพลตฟอร์ม DX by SME D Bank และ 3.เติมโอกาส แก้ปัญหาหนี้ยั่งยืนด้วยมาตรการ “3 ลด ปลดหนี้” คือ ลดผ่อน ลดเงินต้น และลดดอกเบี้ยค้างชำระ นอกจากนี้ ยังมีบริการจาก SME D Bank, สสว., อุตสาหกรรมจังหวัด, พาณิชย์จังหวัด และเครดิตบูโร เพื่อให้คำปรึกษาและตรวจเครดิตฟรี ช่วยผู้ประกอบการประเมินสถานะธุรกิจและวางแผนทางการเงินอย่างเป็นระบบ ยกระดับความพร้อมของ SMEs ในห่วงโซ่อุตสาหกรรม (Supply Chain) ของ EEC ทั้งภาคการผลิต การบริการ และการท่องเที่ยว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวต่อว่า นอกจากการสนับสนุนผู้ประกอบการในระบบแล้ว กระทรวงอุตสาหกรรมยังเปิดหลักสูตรอาชีพเสริมให้ประชาชนที่ชุมชนหนองอิรุณ กว่า 300 คน สร้างรายได้เสริมเฉลี่ย 1,000 บาทต่อเดือน รวมมูลค่าเงินหมุนเวียนในชุมชนไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อเดือน ซึ่งถือเป็นโมเดลเศรษฐกิจชุมชนที่เตรียมขยายสู่พื้นที่อื่นในชลบุรีและเขต EEC โดยการอบรมมุ่งเน้นอาชีพที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น เช่น เทียนหอมสปา ผ้ามัดย้อม ตะกร้าสานญี่ปุ่น และดอกไม้จันทน์ อีกทั้งยังสอนทักษะสร้างธุรกิจจริง ทั้งคำนวณต้นทุน–กำไร ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทำตลาดออนไลน์–ออฟไลน์ และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (มผช.) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถสร้างรายได้ทันทีหลังการฝึก
นายธนกร กล่าวอีกว่า กระทรวงยังเชื่อมศูนย์ ITC, SME D Bank และ สสว. เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ พัฒนาแบรนด์ และขยายช่องทางจำหน่าย เป็น “แพ็กเกจช่วยชุมชนครบลูป” ตั้งแต่ฝึกอาชีพ–พัฒนาผลิตภัณฑ์–เข้าถึงทุน–ออกสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม ทั้งมหกรรม SMEs และการพัฒนาชุมชนหนองอิรุณนั้น คือยุทธศาสตร์เดียวกัน ต้องเห็นผลลัพธ์จริง ไม่ใช่ทำตามพิธี ผู้ประกอบการต้องมีเงินทุนเพิ่ม ธุรกิจต้องเข้มแข็งขึ้น และชุมชนต้องมีรายได้ที่มั่นคง โดยเป้าหมายคือ ให้คนตัวเล็กเข้าถึงโอกาสได้เท่าคนตัวใหญ่ และให้เศรษฐกิจฐานรากลุกขึ้นได้ด้วยพลังของตัวเอง
สำหรับทั้งสองกิจกรรมในชลบุรีนั้น ถูกวางเป็นต้นแบบขยายสู่จังหวัดอื่นใน EEC และทั่วประเทศ เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนแข็งแรงควบคู่กับอุตสาหกรรมยุคใหม่ ให้ประชาชนและท้องถิ่นได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง