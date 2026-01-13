xs
KTO Thailand นำทัพ “เป็นต่อ–นิว” พร้อมเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง บินลัดฟ้าเยือนเกาหลีใต้ เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวฤดูหนาวแบบจัดเต็มส่งท้ายปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สองศิลปินดาวรุ่ง “เป็นต่อ–จีรภัทร” และ “นิว–ชยภัค” ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์แห่งการท่องเที่ยวเกาหลีในช่วงฤดูหนาว ผ่านคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ Vlog อย่าง “One Day Vlog with Pentor” และ “One Day Vlog with New” ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (Korea Tourism Organization – KTO) ที่มุ่งเน้นการนำเสนอภาพการท่องเที่ยวในแบบที่สัมผัสได้จริง

โดยมุ่งเน้นการพาผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวในมุมมองที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยเสน่ห์ ไม่ว่าจะเป็นที่พัก ร้านอาหาร คาเฟ่ และย่านไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ของประเทศเกาหลีใต้ ผ่านช่องทาง Facebook: KTO Thailand ซึ่งได้รับความสนใจจากแฟน ๆ และผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
ในการเดินทางครั้งนี้ ทั้งเป็นต่อและนิวได้เข้าพักในบ้านพักที่ได้รับรางวัล Korea Quality ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพด้านการท่องเที่ยวจาก KTO ได้แก่ โกอุน ฮันอก สเตย์ (Gowoon Hanok Stay) และ ถ็อกซอนเจ (Deokseonjae) บ้านพักรูปแบบ “ฮันอก” หรือบ้านดั้งเดิมของเกาหลีที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจน โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ใช้วัสดุธรรมชาติ ผสานความเรียบง่ายและความสงบของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศความเป็นเกาหลีอย่างแท้จริง




เที่ยวเกาหลีกับ “One Day Vlog with Pentor เที่ยวเกาหลีสไตล์ K-POP” ที่นำทริปโดย เป็นต่อ จีรภัทร ได้พาแฟน ๆ เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในกลุ่มแฟนคลับศิลปิน K-POP อาทิ วีวี อาตึลลีแอ (Ouioui Atelier) สตูดิโอเสริมสวยชื่อดัง และ ยองดงคโยจิบ (Youngdongkyozip) ร้านอาหารเกาหลีที่เป็นที่รู้จักในหมู่ไอดอล นอกจากนี้ยังได้ไปเข้าคลาสเต้นที่ One Million Dance Studio สตูดิโอเต้นที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ปิดท้ายด้วย ควังยา (KWANGYA) ร้านจำหน่ายสินค้าของค่าย SM Entertainment เอาใจชาว Pink Blood กันสุด ๆ


และไปต่อแบบไม่กั๊กกับ “One Day Vlog with New เที่ยวเกาหลีแบบไม่กั๊กกับนิว ชยภัค” นำเที่ยวโดย นิว ชยภัค ก็ได้นำเสนอการท่องเที่ยวในมุมมองไลฟ์สไตล์และบรรยากาศเมืองหลวงของเกาหลี เริ่มต้นทริปด้วยการเดินชม หมู่บ้านฮันอกอึนพยอง (Eunpyeong Hanok Village) ที่เป็นศูนย์รวมของบ้านสไตล์ฮันอก ที่มีคาเฟ่วิวมุมสูงที่สามารถมองเห็นหมู่บ้านได้ทั้งหมดอย่าง 1in 1jan อยู่ใกล้เคียง รวมไปถึงย่านแฮบังชอนที่มี ตลาดชินฮึง (Shin Heung Art Market) ตลาดสายอาร์ตยอดนิยมในหมู่วัยรุ่นและนักท่องเที่ยว ภายในพื้นที่ยังมีร้านแฟชั่นวินเทจ อาทิ Faded Washed Distressed และ Hunted Vintage ที่รวบรวมเสื้อผ้ามือสองและของตกแต่งสไตล์วินเทจไว้อย่างหลากหลายให้เลือกช็อป และปิดท้ายทริปนี้ด้วยคาเฟ่บรรยากาศดีอย่าง Cliff Seoul ที่เป็นสถานที่ถ่ายทำของซีรีส์ชื่อดังอย่าง Itaewon Class


นอกจากนี้ ยังมีครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้แก่ คุณฮง Bangkokboy พร้อมคุณโจ๊ก Jokeiscream, คุณพลอย pigkaploy, คุณโสมสุ soamzsu และคุณเกมส์ ihate.game ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเที่ยวเกาหลีในมุมมองที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชม Seoul Lantern Festival, การลิ้มลองอาหารพื้นบ้านที่ได้รับการแนะนำจาก KTO หรือ “K-Local Gourmet Travel 33 Selections” ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโซล รวมถึงการช็อปปิ้งสินค้าไลฟ์สไตล์เกาหลี ซึ่งช่วยเติมเต็มภาพการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยสามารถติดตามเรื่องราวการท่องเที่ยวทั้งหมดได้ผ่านช่องทาง TikTok ของครีเอเตอร์แต่ละท่าน

การนำเสนอคอนเทนต์ของเหล่าแขกรับเชิญในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้ชม แต่ยังสร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก จากการถ่ายทอดภาพการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ผ่านประสบการณ์จริงของศิลปินและครีเอเตอร์ในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ วัฒนธรรม ไปจนถึงบรรยากาศของสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ชมได้สัมผัสเสน่ห์ของเกาหลีในมุมที่เรียบง่ายและใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น โดยคอนเทนต์ดังกล่าวได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ชมอย่างต่อเนื่อง และ KT O Thailand จะกลับมาพร้อมกับคอนเทนต์คุณภาพแบบนี้อีกอย่างแน่นอน!

