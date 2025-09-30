ททท.เดินหน้าชู Soft Power นำคณะทูต 5 ประเทศ สัมผัสเสน่ห์ไทย ผ่านเส้นทาง Adventure Tourism – Chiang Mai

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าส่งต่อ “เสน่ห์ไทย” สู่การท่องเที่ยวการทูตในเส้นทางที่ 3 Adventure Tourism – Chiang Mai นำคณะทูต 5 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี ปากีสถาน คิวบา โปรตุเกส และฮังการี ออกเดินทางภายใต้โครงการ “เที่ยวไทยกับ Diplomat : 5 Must Do สุขทุกเส้นทาง” ซึ่งมุ่งใช้การท่องเที่ยวเป็นกลไกเชื่อมสัมพันธ์ทางการทูต สร้างความเข้าใจ และมิตรภาพที่ยั่งยืน ผ่าน Soft Power เสน่ห์ไทย เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในเวทีโลก
โดยเส้นทางที่ 3 Adventure Tourism – Chiang Mai นำเสนอจุดแข็งของเชียงใหม่ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ตั้งแต่ภูเขา ป่าไม้ ไปจนถึงสายน้ำ ความทรงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน รวมถึงเสน่ห์วิถีชีวิตล้านนาที่มีเอกลักษณ์ ทั้งหมดนี้ได้กลายเป็นพลังดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลือกเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางในทุกฤดูกาล
โดยกิจกรรมในวันแรก : Adventure & Culture
เรียนมวยไทยที่ Banchamek Village (บัวขาววิลเลจ) ฝึกทักษะศิลปะการต่อสู้แบบไทย กับ “บัวขาว บัญชาเมฆ” (Must Try) พร้อมโชว์ศิลปะการแสดงมวยไทย ท่ามกลางบรรยากาศขุนเขา และทุ่งนา (Must Seek)
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้าน Forest Cafe and Restaurant คาเฟ่-ร้านอาหาร ในบรรยากาศธรรมชาติ (Must Taste)
สหรีจันตา คาเฟ่ชาดีๆ ย่านสันกำแพง ที่นี่มี "ชา" รสชาติดี มีโรงคั่วชา ซึ่งใช้กรรมวิธีการคั่วชา สอนชงชาแบบดั้งเดิม ที่เน้นความพิถีพิถัน สุนทรียะในการดื่มชา (Must Try) การตกแต่งภายเน้นความเรียบง่าย และอบอุ่น
คณะทูตได้เข้าพักที่ โรงแรมยูนิมมาน โรงแรมสไตล์โมเดิร์นผสมกลิ่นอายล้านนา ใจกลางถนนนิมมานทร์เหมินทร์ และ Dinner ที่ Nara Thai Cuisine (Michelin Guide) อาหารไทยตำรับชาววัง บรรยากาศหรูผสมล้านนา (Must Taste)
ในสำหรับวันแรก คณะทูตทั้ง 5 ประเทศ ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจริงใจแบบล้านนา และร่วมทำกิจกรรมที่สนุกสนานต่าง ๆ ก่อนจะพักผ่อนเพื่อเตรียมพร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวันถัดไป”
ก้าวสู่วันที่ 2 : Local Market, Heritage & Relaxation
เริ่มต้นวันด้วย ตลาดจริงใจมาร์เก็ต จับจ่ายสินค้า งานคราฟ์ ผักผลไม้อินทรีย์ (Must Buy) และสัมผัสวิถีตลาดชุมชนแบบล้านนา (Must See)
มื้อกลางวัน รับประทานอาหารที่ Kiti Panit ร้านเก่าแก่สไตล์ Heritage ย้อนยุคเชียงใหม่โบราณ (Must Taste)
วัดโลกโมฬี วัดล้านนาเก่าแก่กว่า 500 ปี สงบร่มรื่น และทรงคุณค่า (Must Seek) ประดับตกแต่งด้วยโคมแบบล้านนาตามสีประจำวันเกิด
นวดไทยและสปาเพื่อสุขภาพ ที่ Zila Spa สปามาตรฐานระดับนานาชาติ การันตีด้วยรางวัล Thailand Spa Awards การนวดฟ้อนเล็บที่ผ่อนคลาย (Must Try) โดยแปลงท่านวดจากท่าฟ้อนที่อ่อนช้อย เป็นเอกลักษณ์ของล้านนา
ประสบการณ์ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ทำให้คณะทูตได้เห็นถึงมิติความหลากหลายของการท่องเที่ยวไทย แต่ยังสะท้อนถึงบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่พร้อมต้อนรับทุกวัฒนธรรม ทุกเชื้อชาติ และพร้อมถ่ายทอดความเป็นไทยในแบบที่ไม่มีใครเหมือน ทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผ่านพลังของการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงผู้คน สร้างความเข้าใจ และเติมเต็มมิตรภาพในทุกชนชาติ
ททท. หวังว่าการเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวการทูตในครั้งนี้ จะช่วยต่อยอดภาพลักษณ์ประเทศไทยในระดับนานาชาติ ตอกย้ำความเป็น “ดินแดนแห่งรอยยิ้ม” และสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากมาสัมผัสเสน่ห์ไทยด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
โครงการ เที่ยวไทยกับ Diplomat : 5 Must Do สุขทุกเส้นทาง จึงไม่เพียงช่วยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย แต่ยังเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่า การท่องเที่ยวสามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการทูตเชิงวัฒนธรรม และความสัมพันธ์อันยั่งยืน