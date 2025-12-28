ศาลฎีกายืนโทษจำคุก 3 ปีครึ่ง อดีตสมาชิก NCT “แทอิล” คดีล่วงละเมิดทางเพศ

ศาลฎีกาเกาหลีใต้มีคำพิพากษาถึงที่สุด ยืนตามคำตัดสินของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ลงโทษจำคุก 3 ปี 6 เดือน แก่ “แทอิล” อดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อดัง NCT ในคดีล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวที่อยู่ในอาการมึนเมา เจ้าหน้าที่กฎหมายเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
คำพิพากษามีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยศาลฎีกาปฏิเสธคำอุทธรณ์สุดท้ายของแทอิล วัย 31 ปี และผู้ร่วมก่อเหตุอีก 2 คน ซึ่งเป็นเพื่อนของเขา พร้อมยืนข้อหาความผิดฐาน “ข่มขืนกึ่งร่วมกันเป็นพิเศษ” (special quasi-rape) ซึ่งเป็นข้อหาที่ใช้ในกรณีมีผู้กระทำผิดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และเหยื่อไม่สามารถขัดขืนได้เนื่องจากหมดสติหรืออยู่ในสภาพไร้ความสามารถ
นอกจากโทษจำคุก ทั้งสามคนยังถูกสั่งให้เข้ารับการบำบัดด้านอาชญากรรมทางเพศเป็นเวลา 40 ชั่วโมง และถูกห้ามทำงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน และผู้พิการ
คดีนี้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมา โดยผู้ต้องหาทั้งสามถูกฟ้องโดยไม่ควบคุมตัวในเดือนมีนาคม ฐานล่วงละเมิดทางเพศหญิงชาวต่างชาติรายหนึ่งในกรุงโซล ซึ่งรายงานระบุว่าเหยื่อเป็นนักท่องเที่ยวและอยู่ในอาการมึนเมาขณะเกิดเหตุ
ในการพิจารณาคดีครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม ศาลแขวงกลางกรุงโซลมีคำสั่งควบคุมตัวแทอิลทันที โดยให้เหตุผลถึงความร้ายแรงของคดี ขณะที่อัยการเคยร้องขอให้ลงโทษจำคุกเป็นเวลา 7 ปี
แทอิลเดบิวต์ในปี 2016 ในฐานะสมาชิกวง NCT ศิลปินระดับโลกภายใต้การดูแลของค่ายยักษ์ใหญ่ SM Entertainment อย่างไรก็ตาม เส้นทางอาชีพของเขาสิ้นสุดลงอย่างฉับพลันในเดือนสิงหาคม 2024 หลังตำรวจเริ่มการสอบสวนคดีดังกล่าว
ต่อมา SM Entertainment ได้ประกาศปลดแทอิลออกจากวงทันที พร้อมออกแถลงการณ์ยอมรับถึง “ความร้ายแรงของเรื่องที่เกิดขึ้น”