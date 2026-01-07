กฎหมายคริปโตสหรัฐฝันค้าง ส่อดีเลย์ยาวถึงปี 2572 พิษการเมืองเลือกตั้ง

วงการสินทรัพย์ดิจิทัลสหรัฐฯ ส่อแววฝันค้าง! วาณิชธนกิจชื่อดัง ‘TD Cowen’ ร่อนบทวิเคราะห์เตือนกฎหมายจัดระเบียบตลาดคริปโตฯ ฉบับประวัติศาสตร์ หรือ ‘CLARITY Act’ อาจสะดุดขาตัวเองจากการเมืองช่วง ‘เลือกตั้งกลางเทอม 2569’ ชี้พรรคเดโมแครตอาจเล่นเกมยื้อเวลาไม่ยอมโหวตผ่าน เพื่อรอดูทิศทางอำนาจใหม่ คาดดีเลย์ยาวไปจบปี 2570 และกว่าจะบังคับใช้จริงอาจปาไปถึงปี 2572 ท่ามกลางปมขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของตระกูล ‘ทรัมป์’ ที่ยังแก้ไม่ตก
ความหวังที่จะได้เห็นกฎระเบียบที่ชัดเจนของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในสหรัฐอเมริกาอาจต้องริบหรี่ลงอีกครั้ง เมื่อ TD Cowen วาณิชธนกิจชั้นนำ ได้ออกบันทึกเตือนนักลงทุนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยระบุว่า ความพยายามในการผลักดันกฎหมายแม่บทเพื่อกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล (Market Structure Bill) กำลังเผชิญกับ “ความเสี่ยงทางการเมือง” ที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อปฏิทินกำลังเดินหน้าเข้าสู่ฤดูกาลเลือกตั้งกลางเทอม (Midterm Elections) ของปี 2569
เกมการเมืองเหนือเนื้อหากฎหมาย
ร่างกฎหมายดังกล่าว ซึ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วในชื่อ CLARITY Act และกำลังรอการพิจารณาในวุฒิสภาภายใต้ชื่อ Responsible Financial Innovation Act เดิมทีถูกคาดหมายว่าจะผ่านสภาได้ภายในปีหน้า
แต่ทีมนักวิเคราะห์จาก Washington Research Group ของ TD Cowen มองต่างมุม โดยชี้ว่า สมาชิกวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครต อาจตัดสินใจ “ดึงเช็ง” และไม่ให้การสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ก่อนการเลือกตั้ง เนื่องจากต้องการประเมินสถานการณ์ว่า ขั้วอำนาจในสภาคองเกรส (ซึ่งปัจจุบันเอียงไปทางรีพับลิกัน) จะเปลี่ยนมือหรือไม่หลังการเลือกตั้ง
“ผลการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่เอาแน่เอานอนไม่ได้...เรื่องของจังหวะเวลาทางการเมือง (Political Timing) อาจมีอิทธิพลเหนือเนื้อหาของนโยบาย (Policy Substance) ในการกำหนดชะตากรรมของกฎหมายฉบับนี้” บทวิเคราะห์ระบุ
ผลที่ตามมาคือ กฎหมายอาจถูกลากยาวไปผ่านสภาในปี 2570 และกว่าจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ (Full Implementation) อาจต้องรอกันจนเหงือกแห้งถึงปี 2572
เผยปมร้อนสกัดขา ‘ทรัมป์’ เล่นคริปโตฯ
อีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้กฎหมายนี้กลายเป็นเผือกร้อน คือบทบัญญัติว่าด้วย “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” (Conflicts of Interest) ที่ถูกร่างโดยคณะกรรมาธิการเกษตรของวุฒิสภาเมื่อเดือนพฤศจิกายน
ร่างนี้ระบุชัดเจนว่า ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง รวมถึง โดนัลด์ ทรัมป์ และสมาชิกในครอบครัว ถือครองคริปโทเคอร์เรนซีหรือมีบทบาทโดยตรงในอุตสาหกรรมขณะดำรงตำแหน่ง เพื่อป้องกันข้อครหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ฝ่ายเดโมแครตจับจ้องประเด็นนี้เป็นพิเศษ เนื่องจากทรัมป์มีความเชื่อมโยงกับโปรเจกต์คริปโตฯ หลายแห่ง ทั้ง World Liberty Financial , เหมืองขุด American Bitcoin, การออกโทเคนแบรนด์ทรัมป์ และกรณีการให้อภัยโทษแก่ Changpeng Zhao (CZ) อดีตซีอีโอไบแนนซ์ซึ่งล้วนเป็นเป้าโจมตีทางการเมือง
มองทางออกยื้อเวลาเพื่อประนีประนอม?
TD Cowen มองว่า การเลื่อนเวลาออกไปอาจเป็นผลดีในแง่ของการหาจุดลงตัว หากกฎหมายไปผ่านในปี 2570 และเริ่มใช้ปี 2572 แรงกดดันทางการเมืองในปัจจุบันจะผ่อนคลายลง
- อุตสาหกรรม : ต้องยอมรับความเสี่ยงว่ากฎระเบียบสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับว่าใครชนะเลือกตั้งประธานาธิบดี
- เดโมแครต : อาจต้องยอมถอยในประเด็นที่ว่า กฎเหล็กเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอาจไม่มีผลย้อนหลังกับทรัมป์
เสียงจาก Coinbase ช้าแต่ชัวร์?
ในขณะที่วอลล์สตรีทมองโลกในแง่ร้าย John D’Agostino หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สถาบันของ Coinbase ยังคงเชื่อมั่นว่าแรงกดดันจากภาวะ “สมองไหล” (Talent Flight) ที่บุคลากรและเม็ดเงินไหลออกไปยังประเทศที่มีกฎชัดเจนกว่า จะบีบให้สภาคองเกรสต้องเร่งมือ โดยเขายังหวังลึกๆ ว่าแรงหนุนจากทั้งสองพรรค (Bipartisan Momentum) จะช่วยดันกฎหมายให้เข้าวินได้ภายในปี 2569 แม้จะช้ากว่ากฎหมาย Stablecoin ก็ตาม
อย่างไรก็ตามการที่นักลงทุนคริปโตฯ สหรัฐฯ ต้องทำใจเผื่อความผิดหวัง เพราะเมื่อกฎหมายกลายเป็นตัวประกันทางการเมือง การรอคอยความชัดเจนอาจยาวนานกว่าที่คิด และปี 2569 อาจไม่ใช่ปีแห่งการเฉลิมฉลองกฎหมายใหม่ แต่อาจเป็นปีแห่งการงัดข้อในสภาที่ดุเดือดเลือดพล่าน