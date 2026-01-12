“ALS” เร่งกู้ร้านสะดวกซักหาดใหญ่ 60 ร้าน 650 เครื่องชะงักสูญเกิน 100 ล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ ซิสเต็มส์ (ALS) เดินหน้าเร่งบริหารจัดการวิกฤตหลังสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เร่งแก้ไขและฟื้นฟูระบบบริการ เพื่อสนับสนุนการกลับมาดำเนินธุรกิจของเครือข่ายดิสทริบิวเตอร์และร้านสะดวกซักที่ได้รับผลกระทบเกือบ 60 ช้อป ครอบคลุมเครื่องซักอบผ้ารวมกว่า 650 เครื่อง มุ่งลดการหยุดชะงักทางธุรกิจ ฟื้นเสถียรภาพการให้บริการ พร้อมให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค ประเมินความพร้อมและวางแนวทางการฟื้นฟูร้านสะดวกซักอย่างเป็นระบบ สะท้อนศักยภาพของ ALS ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่ดูแลครบทั้งระบบ ไม่ใช่เพียงผู้จำหน่ายเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า
ดร.สุกรี กีไร ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ ซิสเต็มส์ แอลแอลซี หรือ ALS หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายเครื่องซักอบผ้าอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด ในระดับโลก เปิดเผยว่า เหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของดิสทริบิวเตอร์และร้านสะดวกซักในหลายด้าน ทั้งระบบไฟฟ้า ความพร้อมของเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า รวมถึงความต่อเนื่องในการให้บริการ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ และยังส่งผลไปถึงความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการในช่วงที่ร้านเปิดให้บริการได้อย่างจำกัด
ภายหลังระดับน้ำเริ่มลด ALS ได้จัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านบริการลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุก ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการฟื้นฟูระบบแก่เครือข่ายดิสทริบิวเตอร์และร้านสะดวกซักเกือบ 60 ช้อป ครอบคลุมเครื่องซักอบผ้ากว่า 650 เครื่อง เพื่อให้การกลับมาเปิดให้บริการเป็นไปอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิค โดยจากการประเมินเบื้องต้นพบว่าความเสียหายด้านอะไหล่มีมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ยังไม่รวมความเสียหายส่วนอื่นของร้านสะดวกซักที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้
ดร.สุกรี กล่าวเพิ่มเติมว่า “บริษัทฯ ได้ตัดสินใจเชิงนโยบายในการออกมาตรการสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษ ด้วยการช่วยแบกรับภาระค่าอะไหล่ให้กับร้านสะดวกซักที่ได้รับผลกระทบ ภายใต้กรอบการให้บริการของบริษัท เพื่อเร่งการฟื้นตัวของผู้ประกอบการและลดผลกระทบต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพราะในภาวะวิกฤต สิ่งที่ดิสทริบิวเตอร์และร้านสะดวกซักต้องการมากกว่าการซ่อมแซมเครื่องจักร คือคำแนะนำที่ถูกต้องในการประเมินความพร้อมของระบบโดยรวม ทีมบริการของ ALS จึงเข้าพื้นที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเชิงเทคนิค ตั้งแต่การประเมินความเสียหาย การตรวจสอบระบบไฟฟ้า มอเตอร์ และชิ้นส่วนควบคุม ไปจนถึงการจัดลำดับการฟื้นฟูเครื่องจักรให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล เพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อย่างมีเสถียรภาพและรวดเร็วที่สุด”
“จากการดำเนินงานดังกล่าว ร้านสะดวกซักในเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบสามารถทยอยกลับมาเปิดให้บริการได้ตามแผนที่วางไว้ อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบด้านการดำเนินธุรกิจ และเสริมความเชื่อมั่นให้กับดิสทริบิวเตอร์และผู้ประกอบการในพื้นที่”
ด้าน นายกิตติพันธุ์ กะเตื้องงาน ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กล่าวว่า เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนบทบาทของ ALS ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่ดูแลคู่ค้าในเชิงระบบ ไม่ใช่เพียงผู้จำหน่ายเครื่องจักร แต่เป็นผู้ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการหลังการขายร่วมกับดิสทริบิวเตอร์ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้แม้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
ทั้งนี้จากประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าในหลากหลายสถานการณ์ที่ผ่านมา ALS ได้นำบทเรียนจากเหตุการณ์ น้ำท่วมที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มาต่อยอดและยกระดับแนวทางการทำงาน เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ ประสบภัยในพื้นที่หาดใหญ่อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ การนำเครื่อง Service Simulator Module มาใช้ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร รวมถึงการจัดทำคู่มือเผชิญภัยพิบัติ เพื่อให้ทีมบริการหลังการขายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันในทุกพื้นที่
“แนวทางดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบบริการหลังการขายของ ALS อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการรองรับความเสี่ยง สร้างเสถียรภาพให้กับเครือข่ายดิสทริบิวเตอร์ในทุกสถานการณ์ และวางรากฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจร้านสะดวกซักในประเทศไทย ตอกย้ำบทบาทในฐานะพันธมิตรที่พร้อมดูแลระบบธุรกิจอย่างครบวงจร” นายกิตติพันธุ์ กล่าว