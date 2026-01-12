TP Logistics รุกB2C เปิดบริการขนส่งติดตั้ง เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 - TP Logistics รุกตลาด B2C เปิดตัวบริการ “ขนส่งพร้อมติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ” ชูจุดเด่น “ส่งเร็ว+ส่งดี” ตั้งเป้า Next-Day Delivery & Installation ครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ
บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TP Logistics ผู้นำด้านบริการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าขนาดใหญ่และสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ (Bulky & High-Care Logistics) ประกาศเดินหน้า กลยุทธ์เจาะตลาดผู้บริโภค (B2C) เต็มรูปแบบ ด้วยการเปิดตัวบริการใหม่ “ขนส่งพร้อมติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ” มุ่งยกระดับมาตรฐานบริการหลังการขายเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซและเพิ่มความร่วมมือกับแบรนด์โดยตรง
บริการใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าขนาดใหญ่ อาทิ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า และโทรทัศน์ ไปจนถึงการติดตั้งโดย ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ (Professional Installation Teams) ที่ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภัยและงานบริการ เพื่อยกระดับ ประสบการณ์ของลูกค้าปลายทาง (End Customer Experience) ให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ลูกค้า
นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงก้าวสำคัญในครั้งนี้ว่า “การเปิดตัวบริการขนส่งพร้อมติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านับเป็นหมุดหมายสำคัญของ TP Logistics ในการยกระดับมาตรฐาน โลจิสติกส์สินค้าขนาดใหญ่ (Bulky-Item Logistics) เราเล็งเห็นว่าผู้บริโภคและคู่ค้าในปัจจุบันไม่ได้มองหาเพียงแค่ผู้ให้บริการขนส่ง แต่ต้องการพันธมิตรที่สามารถส่งมอบ ประสบการณ์ที่เป็นเลิศถึงลูกค้าปลายทาง (Last-Mile Experience) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ”
ปักธงมาตรฐานใหม่ สั่งวันนี้ ติดตั้งพรุ่งนี้ (Next-Day Delivery & Installation) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เน้นความรวดเร็ว
TP Logistics ได้วางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการให้บริการ “จัดส่งพร้อมติดตั้งภายในวันถัดไป” (Next-Day Delivery & Installation) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีแผนขยายมาตรฐานบริการเดียวกันนี้ไปยังหัวเมืองหลักทั่วประเทศในลำดับต่อไป
“เป้าหมายของเราคือการสร้างมาตรฐานใหม่ให้การสั่งซื้อและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในกรุงเทพฯ สามารถทำให้เสร็จสิ้นได้ภายในวันรุ่งขึ้น และเราจะขยายขีดความสามารถนี้ไปทั่วประเทศ TP Logistics มุ่งมั่นที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตให้กับแบรนด์คู่ค้า ทั้งในมิติของปริมาณงาน คุณภาพบริการ และความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์” นายชัยพิพัฒน์ กล่าว
บริการดังกล่าวถือเป็นส่วนสำคัญของแผนการขยายฐานลูกค้า B2C (Business-to-Consumer) และการสร้าง พันธมิตรโดยตรงกับแบรนด์ชั้นนำ (Brand-Direct Partnership) ที่ต้องการยกระดับบริการหลังการขายเพื่อสร้างความแตกต่างด้านการแข่งขันในตลาด โดย TP Logistics ยังคงยึดมั่นในจุดยืน Premium Logistics Partner ที่ให้ความสำคัญกับ “คุณภาพและความน่าเชื่อถือ” เหนือการแข่งขันด้านราคา ภายใต้แนวคิด “ส่งเร็ว + ส่งดี” ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นจะถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยและพร้อมใช้งานทันที