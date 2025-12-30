ก.ท่องเที่ยว ร่วมกับ ก.เกษตร จัด “Amazing Thailand Phayao Countdown Flora Fest 2026” ยกระดับเมืองพะเยาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาคเอกชน และสื่อมวลชนร่วมพิธีเปิดงานเคาท์ดาวน์ “Amazing Thailand Phayao Countdown Flora Fest 2026” ด้วยแนวคิด “แสงรักแห่งพะเยา เทิดพระเกียรติแม่แห่งแผ่นดิน” วันที่ 28–31 ธันวาคม 2568 ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง และบริเวณกว๊านพะเยา นำเสนอการประดับไฟและแสงสี Lighting & Installation Zone การจัดแสดงดอกไม้ใน Flora Art & Exhibition การแสดงโดรน “Phayao Blooms – The Festival Begins” เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ และการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. ผลักดันแนวคิด Year of Celebration ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเน้นกระตุ้นการเดินทางในประเทศ โดยการนำเสนอเมืองน่าเที่ยวให้เป็นจุดหมายปลายทางใหม่ สร้างแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยว เพิ่มทางเลือกที่หลากหลาย ซึ่งการจัดงาน “Amazing Thailand Phayao Countdown Flora Fest 2026” จะเป็นหนึ่งในรูปแบบการตลาด City Branding ด้วยการออกแบบรูปแบบกิจกรรมตามพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ เพื่อขยายเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากเมืองหลักไปยังเมืองน่าเที่ยว กระจายการใช้จ่ายสู่ท้องถิ่น และยังเป็น Model ในการนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวสู่กลุ่มท่องเที่ยวเฉพาะ (Sub-Culture) เช่น สายธรรมชาติ สายกิจกรรม สายอาหาร สายกีฬา สายมู สายศรัทธาและความเชื่อ ไปยังเมืองรองอื่นๆ ต่อไป
ททท. คาดว่าการวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น ตั้งแต่ช่วง Green Season กลางปี 2568 มาจนถึงงาน Countdown ปลายปี 2568 ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ พัทยา กาญจนบุรี หัวหิน หาดใหญ่ นราธิวาส อุดรธานี ขอนแก่น รวมถึงเชียงใหม่และพะเยานี้จะสามารถกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยให้บรรลุสู่เป้าหมายในปี 2568 ด้วยการสร้างรายได้จำนวน 1.17 ล้านล้านบาท จากการเดินทางของนักท่องเที่ยวกว่า 205 ล้านคน-ครั้ง