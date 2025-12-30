นครพนมเปิดเมืองหนาว! แถลงจัด “Nakhonphanom Winter Festival 2026” เคียงดาว หนาวลม ชมโขง ชูอุโมงค์ไฟ 500 เมตร ดาวล้านดวงริมฝั่งโขง

นครพนม จัดใหญ่ ! เปิดตัว Nakhonphanom Winter Festival 2026 ปรากฏการณ์ถนนเรืองแสง–อุโมงค์ไฟยาว 500 เมตร โดยว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และ นางสาวนงนุช สีทาน้อย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ร่วมกัน kick off เปิดกิจกรรมงาน Nakhonphanom Winter Festival 2026 ตอน เคียงดาว หนาวลม ชมโขง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว
โดยนางสาวนงนุช สีทาน้อย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ การจัดงาน Nakhonphanom Winter Festival 2026 เพื่อเป็นการกระจายกลุ่มเป้าหมายสู่การเข้าถึงการท่องเที่ยวได้สะดวกขึ้น, เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในหลายมิติ,เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว,เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น, เพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เดินทางเข้าท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดนครพนมมากยิ่งขึ้น กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและบูรณาการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดและประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดสนุก เที่ยวสนุก สุขสบาย ระหว่างวันที่ 24 – 31 ธันวาคม 2568 ณ บริเวณพื้นที่เทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างรายได้ให้กับชุมชน
เตรียมพร้อมกับความตระการตากับจุดเช็คอินไฟประดับสวยงามบนถนนริมโขงเรืองแสง เพลิดเพลินกับอุโมงค์ไฟดาวล้านดวงริมฝั่งโขง ที่จะพาทุกท่านได้ไปถ่ายรูป ชมไฟที่ถูกประดับตกแต่งอย่างสวยงาม บริเวณริมเขื่อนถนนสุนทรวิจิตร และ บริเวณถนนนิตโย โดยภายในงานสนุกสานกับกิจกรรม ชิม ช้อป แชร์ กับการจำหน่ายสินค้า กิจกรรมการแสดงมหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอีกมากมาย
ต่อมาทางด้านว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จังหวัดนครพนมมีความพร้อมมาก ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร การคมนาคม ในปัจจุบันการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครพนมเติบโตขึ้นมาก และปัจจุบันก็ยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง การเดินทางสามารถมาได้ทั้งเส้นทางคมนาคม ที่เป็นถนน 4 เลน และมีสายการบิน ทุกวัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้มากยิ่งขึ้น จังหวัดนครพนมจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลส่งท้ายปีเก้าต้อนรับปีใหม่ Nakhonphanom Winter Festival 2026 ตอน เคียงดาว หนาวลม ชมโขง ขึ้น โดยผู้ที่มาร่วมงานจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามริมฝั่งโขงหรือถ้าอยากล่องเรือเพื่อชมความงามของเมืองและแม่น้ำโขงก็ได้เช่นเดียว พร้อมมีการขับเคลื่อน จังหวัดนครพนมเป็นเส้นทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้จังหวัดนครพนมมีการประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆ ด้วยการประดับไฟ ซึ่งเป็นจุดเช็คอิน ประดับไฟ แสงสี และงานอุโมงค์ไฟดาวล้านดวงหลากสี ตระการตาเลียบแม่น้ำโขง ระยะทางยาวกว่า 500 เมตร ที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศที่สวยงาม รับลมชมโขงที่เมืองนครพนมเมืองแห่งความสุข ด้วยการประดับไฟไฟที่บ่งบอกถึงความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ที่เป็นหนึ่งในเสน่ห์ ของเมืองนครพนม และเน้นถึงบรรยากาศความรื่นเริง สนุกสนาน แบบหนาวลม ชมโขง สีสัน ประกายแสง สุดยิ่งใหญ่ ร่วมนับถอยหลังก่อนเข้าสู่ปีใหม่ไปพร้อมกัน
ท้ายนี้ทางด้านว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลแห่งความสุข รับลมหนาว ชมโขง กันได้ที่จังหวัดนครพนม พบกับความตระการตากับจุดเช็คอินไฟประดับสวยงามบนถนนริมโขงเรืองแสง เพลิดเพลินกับอุโมงค์ไฟดาวล้านดวงริมฝั่งโขง ที่จะพาทุกท่านได้ไปถ่ายรูป ชมไฟที่ถูกประดับตกแต่งอย่างสวยงาม บริเวณริมเขื่อนถนนสุสุนทรวิจิตร พบกับกิจกรรมชิม ช็อป แชร์ กับการจำหน่ายสินค้า กิจกรรมการแสดงมหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง
วันที่ 29 ธันวาคม พบกับกิจกรรมคอนเสิร์ตที่ลานพญาศรีสัตตนาคราช นำโดย เบิ้ล ปทุมราช, รุ่งนครพนม และศิลปินวัฒนธรรม แบรนวงดนตรีอีกมากมาย, วันที่ 30 ธันวาคม สนุกสนานกับกิจกรรมคอนเสิร์ต นำโดยก้องห้วยไร่ และศิลปินวัฒนธรรม แบรนวงดนตรีอีกมากมาย, วันที่ 31 ธันวาคม สนุกสนานกับกิจกรรมคอนเสิร์ต พร้อมการนับเคาน์ดาวส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพลินเพลินกับศิลปินคนดัง นำโดย แอน อรดี, เก่ง ธชย และศิลปินวัฒนธรรม แบรนวงดนตรีอีกมากมาย