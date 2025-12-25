อิมแพ็ค เมืองทองธานี ชวนฉลองส่งท้ายปีกับเมนู Festive จาก 3 ร้านดัง

ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีนี้ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ชวนทุกคนออกมาสร้างโมเมนต์แห่งความสุขกับเมนูพิเศษต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2569 จาก 3 ร้านอาหารยอดนิยมในเครือ ที่คัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การสังสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นสายคาเฟ่ สายดินเนอร์ หรือสายแฮงก์เอาต์ ได้แก่ "เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์" , "อิมแพ็ค เลคฟร้อนท์" และ "ฟลาน โอเบรียนส์ ไอริชผับ"
เริ่มต้นความสุขด้วยบรรยากาศอบอุ่นที่ "เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์" กับเครื่องดื่มและเบเกอรี่หลากหลาย ในธีม “Sip the Seasons” พร้อมขนม Festive Cake 2025 อย่าง Gingerbread Crème Cloud และ Winter Wonderland Croissant Tree ที่ถ่ายทอดกลิ่นอายฤดูหนาวได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับการนั่งจิบกาแฟ พักผ่อน และเก็บภาพความประทับใจตลอดช่วงเทศกาล ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 มกราคม 2569
ต่อด้วยประสบการณ์ดินเนอร์รับลมหนาวริมทะเลสาบที่ "อิมแพ็ค เลคฟร้อนท์" กับเมนูซีฟู้ดและอาหารนานาชาติหลากหลาย พร้อมบุฟเฟ่ต์พิเศษกว่า 50 เมนู ในคืนส่งท้ายปีวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ทุกคนได้ร่วมเคานต์ดาวน์ ชมการแสดงพลุสุดตระการตา ท่ามกลางบรรยากาศผ่อนคลาย เหมาะสำหรับการเฉลิมฉลองกับครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
พิเศษยิ่งขึ้นกับ Special Festive Menu ที่เพิ่มเข้ามาเฉพาะช่วงเทศกาล ไม่ว่าจะเป็น "พิซซ่าหมึกดำซีฟู้ด" ขนาด 12 นิ้ว สำหรับสายแชร์ หรือ "แจ่วฮ้อนทะเล" เมนูอุ่นๆ สไตล์อีสานที่เหมาะกับการล้อมวงสังสรรค์ โดยมีราคาพิเศษสำหรับสมาชิก IMPACT Family ให้ได้อิ่มอร่อยอย่างคุ้มค่า
ปิดท้ายค่ำคืนแห่งความสุขที่ "ฟลาน โอเบรียนส์ ไอริชผับ" กับเมนูตะวันตกสไตล์ไอริช อาทิ Kurobuta Pork Tomahawk Schnitzel with Mac & Cheese และ Roasted Tomato & Capsicum Bread Bowl Soup เติมเต็มบรรยากาศการแฮงก์เอาต์ช่วงปลายปี ให้สนุกได้ยาวถึงเดือนมกราคม 2569
เมนูพิเศษช่วงเทศกาลให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 – 31 มกราคม 2569 ราคาเริ่มต้น 140–1,169 บาท (ราคารวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ร้านอาหารในเครืออิมแพ็คทั้ง 3 ได้ที่ :
"เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์" : เปิดให้บริการทุกวัน ทั้ง 4 สาขา (โครงการเวลา หลังสวน, เกษรวิลเลจ, เซ็นทรัลเวิลด์, คิง สแควร์ พระราม 3) เปิดให้บริการทุกวัน Facebook: The Coffee Academïcs Thailand LINE OA: @tca_thailand
"อิมแพ็ค เลคฟร้อนท์" : ณ ริมทะเลสาบเมืองทองธานี เปิดให้บริการทุกวัน 11.30 – 24.00 น.โทร: 02-033-1851 Facebook: IMPACT Lakefront
"ฟลาน โอเบรียนส์ ไอริชผับ" : ณ ฟู้ดเอเทรี่ยม อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดให้บริการทุกวัน 11.00 - 24.00 น.โทร: 02-833-4288 Facebook: Flann O'Brien's Irish Pub
