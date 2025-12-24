สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์ท จัดเทศกาลบอลลูนครั้งแรก PINEHURST BallonFestival 2025 ตั้งแต่วันนี้- 28 ธค.

สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท ประกาศจัดงาน เทศกาลบอลลูนสุดตระการตาเป็นครั้งแรก กับงาน“𝑷𝑰𝑵𝑬𝑯𝑼𝑹𝑺𝑻 𝑩𝒂𝒍𝒍𝒐𝒐𝒏 𝑭𝒆𝒔𝒕𝒊𝒗𝒂𝒍 𝟐𝟎𝟐𝟓 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ให้กับคนไทย พร้อมเชิญชวนมาเที่ยวงาน ชมโชว์บอลลูนหลายรูปแบบ รวมกว่า 10 ตัว ที่มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งตุ๊กตาสุดคิ๊วส์ แฟนซีสวยงาม หรือบอลลูนที่ยิ่งใหญ่ ความสูงเฉียด 10 เมตร ที่จัดแสดงอยู่ท่ามกลางวิวสนามกอล์ฟเขียวขจีในบรรยากาศแสนสดชื่น โดยงานจะจัดขึ้นยาวๆถึง 5 วัน ในระหว่าง วันที่ 24-28 ธันวาคม 2568 ณ ลานซ้อมพัตต์ (ข้างสตาร์ทเตอร์)
คุณกรณ์ภัสสร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานที่ปรึกษา ไพน์เฮิร์สท กรุ๊ป ได้กล่าวถึงการจัดงานนี้ขึ้นว่า
“เราได้จัดกิจกรรม 𝑷𝑰𝑵𝑬𝑯𝑼𝑹𝑺𝑻 𝑩𝒂𝒍𝒍𝒐𝒐𝒏 𝑭𝒆𝒔𝒕𝒊𝒗𝒂𝒍𝟐𝟎𝟐𝟓 ขึ้นเป็นปีแรกเลยค่ะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและต้อนรับเทศกาลปีใหม่ เราอยากเชิญชวนผู้ที่กำลังต้องการ หาที่พักผ่อนหย่อนใจในวันเทศกาลสำคัญนี้ เพื่อจะพาคนที่คุณรัก ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว หรือเพื่อนฝูงที่อยากพากันมาชิลเอ้าท์ - แฮงค์เอ้าท์ สนุกกันให้มันส์แบบสุดๆ ซึ่งไม่จำเป็นว่าเมื่อคุณมาที่นี่ คุณจะต้องเป็นนักกอล์ฟ แต่ไพน์เฮิร์สท เราต้อนรับทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็น สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี คุณหนูๆ หรือผู้สูงวัย ก็สามารถมาร่วมสนุกสนานไปกับงานนี้ได้ เพราะงานนี้เป็นเทศกาลบอลลูน ที่จะมาสร้างสีสันและบรรยากาศที่แปลกใหม่ ด้วยการลอยบอลลูนขนาดใหญ่มากมายท่ามกลางแสง สี เสียง สวยงาม ที่รอให้ทุกคนได้มาร่วมถ่ายภาพชมความสวยงาม นอกจากนี้ ภายในงานเรายังมี Food Truck นานาชาติ หลากหลายเมนู มีโปรโมชั่นเครื่องดื่มสุดพิเศษ พร้อมมีกิจกรรมให้ได้ลุ้นจับฉลากของรางวัลมากมาย และไฮไลท์สุดพิเศษในวันที่ 25 ธ.ค. เพื่อฉลองเทศกาลคริสต์มาส เรายังได้จัดให้มี DJ Live Music (เริ่มเล่น 18.00-21.00 น.) ให้ทุกท่านได้สนุกสนาน มันส์ไปกับเสียงเพลงยาว ๆไปเลยค่ะ”
“กิจกรรมหลากหลายนี้ เราตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ทุกๆท่านได้มาเที่ยวงาน 𝑷𝑰𝑵𝑬𝑯𝑼𝑹𝑺𝑻 𝑩𝒂𝒍𝒍𝒐𝒐𝒏𝑭𝒆𝒔𝒕𝒊𝒗𝒂𝒍 𝟐𝟎𝟐𝟓 อยากให้มาร่วมชมโชว์บอลลูนสวยๆ หลากหลายแบบ ที่มารวมกันเกือบ 10 ตัวท่ามกลางวิวสนามกอล์ฟเขียวขจี ในบรรยากาศดีๆอาหารดีๆ อากาศดีๆที่สามารถสูดลมหายใจเข้าไปได้เต็มปอด และที่สำคัญงานนี้เราเปิดให้เข้าร่วมงาน ฟรี ! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยงานจะจัดตั้งแต่วันที่ 24-28 ธันวาคม 2568 ณ ลานซ้อมพัตต์ (ข้างสตาร์ทเตอร์) โดยงานจะเริ่มตั้งแต่ เวลา 16.00 – 21.00 น. ถือเป็นงานที่เหมาะกับทุกคน ไม่ว่าจะมาเป็นครอบครัว มาเดี่ยว มาคู่ มากลุ่มนักเรียน นักศึกษา พนักงานออฟฟิศ นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ หรือ เหล่า Influencer จึงอยากเชิญชวนให้มาร่วมงานกันเยอะๆนะคะ”คุณกรณ์ภัสสร กล่าว
