เปิดจองบัตรแล้ว งาน JOOX TOP MUSIC NIGHT 2025 เตรียมพบกับศิลปินเอเชียชั้นนำกว่า 15 กลุ่ม ที่จะมาสร้างความมันส์และความสนุกสุดเหวี่ยงให้กับแฟน ๆ

JOOX แพลตฟอร์มสตรีมมิงเพลงชั้นนำระดับโลก สร้างกระแสฮือฮาในวงการดนตรีหลังประกาศจัดงาน “JOOX TOP MUSIC NIGHT” (JTMN2025) อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2025 ณ ONE BANGKOK FORUM กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยได้เปิดเผยรายละเอียดการจำหน่ายบัตรผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไปเมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา และทันทีที่มีการประกาศรายชื่อศิลปินที่เข้าร่วมงาน เหล่าแฟนเพลงก็ให้การตอบรับอย่างล้นหลาม จนทำให้ท็อปปิกเกี่ยวกับงานนี้พุ่งทะยานติดเทรนด์ในโลกโซเชียลอย่างต่อเนื่อง พร้อมกระแสความคาดหวังจากผู้ชมที่ตั้งตารอมหกรรมดนตรีสุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้อย่างใจจดใจจ่อ
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับปรากฏการณ์ทางดนตรีครั้งยิ่งใหญ่! JTMN2025 สร้างความฮือฮาด้วยการผนึกกำลัง 15 กลุ่มศิลปินแถวหน้าจากทั่วเอเชีย มาสร้างสรรค์ไลน์อัพสุดปังที่จะทำให้เวทีลุกเป็นไฟ พบกับศิลปินขวัญใจชาวไทยอย่าง Billkin, PP Krit, และ The Toys ที่จะมาเสริมทัพความยิ่งใหญ่ ร่วมด้วยศิลปินระดับท็อปจากวงการเพลงจีน อาทิ KUN, MIRROR, Tia Ray, และ mikah นอกจากนี้ยังมีบอยแบนด์และเกิร์ลกรุ๊ปดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างNexT1DE, PERSES, และ PiXXiE ที่จะมาร่วมสร้างสีสัน และที่พลาดไม่ได้คือเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจาก “น้องหมีเนย” (Butterbear) ไอดอลสุดคิวท์ที่จะมามอบพลังบวกและความน่ารักสดใสให้เต็มเวที การแสดงในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การรวมตัวของศิลปินชั้นนำ แต่คือการเชื่อมโยงพลังดนตรีไร้พรมแดน เพื่อสร้างประสบการณ์ทางดนตรีและภาพสุดตื่นตาตื่นใจที่แฟนเพลงทุกคนจะไม่มีวันลืม
การประกาศล่าสุดเกี่ยวกับงาน JTMN 2025 สร้างความตื่นเต้นให้แฟนๆ อย่างมาก โดยงานนี้เตรียมเปิดขายบัตรผ่าน Ticket Melon (ประเทศไทย) ในวันที่ 29 สิงหาคม เวลา 11.00 น. (UTC+7) โดยแบ่งประเภทบัตรออกเป็น 4 ระดับตามผังที่นั่ง เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศของพิธีมอบรางวัลและการแสดงสุดพิเศษอย่างเต็มอิ่ม และพิเศษสำหรับผู้ซื้อบัตร VIP ที่จะได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบจัดเต็ม ทั้งการเดินพรมแดง การเข้าร่วมแฟนมีตติ้ง ได้ใกล้ชิดกับศิลปินคนโปรด พร้อมร่วมเล่นเกมและถ่ายภาพสุดประทับใจ ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของผู้จัดที่ต้องการ "เอาใจแฟนๆ" อย่างแท้จริง
JTMN 2025 งานดนตรีสุดยิ่งใหญ่ที่ผสานเสน่ห์ระดับสากลเข้ากับแนวดนตรีที่หลากหลายกำลังจะระเบิดความมันส์ในกรุงเทพฯ! เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับปรากฏการณ์ทางดนตรีที่ทั่วโลกจับตามองในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ ณ ONE BANGKOK FORUM แล้วมาปลดปล่อยความสนุกไปกับทุกจังหวะ ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดพิเศษ และเป็นส่วนหนึ่งของปาร์ตี้ดนตรีแห่งปีไปพร้อมกัน!
เชิญชวนแฟน ๆ ร่วมติดตามความเคลื่อนไหวของงาน JTMN 2025 ได้ในช่องทาง FB: https://www.facebook.com/jooxth, IG: https://www.instagram.com/jooxth,
X: https://x.com/jooxth