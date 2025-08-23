“ชูยองอู” หลุดจากจอ…มาให้ฮ็อบต่อหน้า! นัดสบตาแฟนไทยในงานแฟนมีตครั้งแรก 28 กันยายนนี้!

คอซีรีส์เกาหลีชาวไทยคนไหนที่แพ้เสียงในหัวหรือแพ้หัวใจตัวเอง รอไม่ไหวแล้วที่อยากจะกระทบไหล่ตัวจริงของพระเอกหนุ่มหน้าใส “ชูยองอู” (Choo Young Woo) ที่หลายคนตกหลุมรักตั้งแต่บทหนุ่มขี้อายจากซีรีส์ You Make Me Dance, บทเด็กหนุ่มมุ่งมั่นจาก School 2021, หรือบทตำรวจสายอบอุ่นใน Once Upon a Small Town รวมไปถึงหนุ่มแสนเท่ในเรื่อง Oasis ที่โด่งดังไปทั่วเอเชีย และล่าสุดตอกย้ำความปังเกินต้านกับการต้องรับบทเป็น 2 ตัวละครใน The Tale of Lady Ok บทแพทย์ฉุกเฉินหัวใจนักสู้ใน The Trauma Code: Heroes on Call และหนุ่มหล่อเย็นชาลึกลับจาก Head Over Heels เตรียมตัว เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อม เพราะเขากำลังจะหลุดออกมาจากหน้าจอ มาพบกับแฟน ๆ แบบตัวจริงเสียงจริง ในงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกที่ประเทศไทย กับ “2025 CHOO YOUNG WOO ASIA FANMEETING TOUR [Who (is) Choo?] in BANGKOK” วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ICONSIAM งานนี้ผู้จัด Grandprix Xpectrum โดย พีระพงศ์ เอื่ยมลำเนา มือไวคว้าตัวหนุ่มฮอตมาส่งตรงความฟินให้แฟนคลับชาวไทยแบบไม่มีกั๊ก
สำหรับแฟนมีตติ้งครั้งนี้ จะจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ “who (is) Choo?” ที่จะพาแฟนๆ ไปรู้จักตัวตนของชูยองอูแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ทั้งมุมที่คุ้นเคยและมุมที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน แฟนๆ จะได้สัมผัสความอบอุ่นและเสน่ห์ที่หลุดออกมาจากจออย่างเต็มอิ่ม นอกจากจะได้ใกล้ชิดแบบแนบชิดหัวใจแล้ว ยังมีสิทธิ์พิเศษให้ลุ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Hi-Bye ทุกที่นั่ง , ลุ้นถ่ายภาพ 1 : 1 , ลุ้น Group Photo , ลุ้นโปสเตอร์พร้อมลายเซ็น , ลุ้นเป็นผู้โชคดีเข้าร่วมงานแถลงข่าว ฯลฯ พร้อมทั้งเซอร์ไพรส์ที่ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้ “ฮ็อบ” กับโมเมนต์ไหนบ้าง!?! ย้ำอีกทีว่า…นี่คือโอกาสที่จะได้พบกับ “ชูยองอู” ตัวจริง ได้สบตากันจริงๆ ไม่ใช่แค่ผ่านหน้าจอ หากคุณตกหลุมรักเขาจากซีรีส์และยกให้เป็นพระเอกในฝัน เขาคนนี้จะไม่อยู่แค่ในฝันอีกต่อไป แต่จะมาทำให้คุณรักต่อหน้าแล้ว!!
เปิดจำหน่ายบัตรวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง Zipevent application หรือทาง www.zipeventapp.com ราคาบัตร 6,500 / 5,900 / 4,900 / 3,900 และ 2,900 บาท
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Social Media ของ Grandprix Xpectrum บนทุกแพลตฟอร์ม