xs
xsm
sm
md
lg

“ชูยองอู” หลุดจากจอ…มาให้ฮ็อบต่อหน้า! นัดสบตาแฟนไทยในงานแฟนมีตครั้งแรก 28 กันยายนนี้!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คอซีรีส์เกาหลีชาวไทยคนไหนที่แพ้เสียงในหัวหรือแพ้หัวใจตัวเอง รอไม่ไหวแล้วที่อยากจะกระทบไหล่ตัวจริงของพระเอกหนุ่มหน้าใส “ชูยองอู” (Choo Young Woo) ที่หลายคนตกหลุมรักตั้งแต่บทหนุ่มขี้อายจากซีรีส์ You Make Me Dance, บทเด็กหนุ่มมุ่งมั่นจาก School 2021, หรือบทตำรวจสายอบอุ่นใน Once Upon a Small Town รวมไปถึงหนุ่มแสนเท่ในเรื่อง Oasis ที่โด่งดังไปทั่วเอเชีย และล่าสุดตอกย้ำความปังเกินต้านกับการต้องรับบทเป็น 2 ตัวละครใน The Tale of Lady Ok บทแพทย์ฉุกเฉินหัวใจนักสู้ใน The Trauma Code: Heroes on Call และหนุ่มหล่อเย็นชาลึกลับจาก Head Over Heels เตรียมตัว เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อม เพราะเขากำลังจะหลุดออกมาจากหน้าจอ มาพบกับแฟน ๆ แบบตัวจริงเสียงจริง ในงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกที่ประเทศไทย กับ “2025 CHOO YOUNG WOO ASIA FANMEETING TOUR [Who (is) Choo?] in BANGKOK” วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ICONSIAM งานนี้ผู้จัด Grandprix Xpectrum โดย พีระพงศ์ เอื่ยมลำเนา มือไวคว้าตัวหนุ่มฮอตมาส่งตรงความฟินให้แฟนคลับชาวไทยแบบไม่มีกั๊ก

สำหรับแฟนมีตติ้งครั้งนี้ จะจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ “who (is) Choo?” ที่จะพาแฟนๆ ไปรู้จักตัวตนของชูยองอูแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ทั้งมุมที่คุ้นเคยและมุมที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน แฟนๆ จะได้สัมผัสความอบอุ่นและเสน่ห์ที่หลุดออกมาจากจออย่างเต็มอิ่ม นอกจากจะได้ใกล้ชิดแบบแนบชิดหัวใจแล้ว ยังมีสิทธิ์พิเศษให้ลุ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Hi-Bye ทุกที่นั่ง , ลุ้นถ่ายภาพ 1 : 1 , ลุ้น Group Photo , ลุ้นโปสเตอร์พร้อมลายเซ็น , ลุ้นเป็นผู้โชคดีเข้าร่วมงานแถลงข่าว ฯลฯ พร้อมทั้งเซอร์ไพรส์ที่ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้ “ฮ็อบ” กับโมเมนต์ไหนบ้าง!?! ย้ำอีกทีว่า…นี่คือโอกาสที่จะได้พบกับ “ชูยองอู” ตัวจริง ได้สบตากันจริงๆ ไม่ใช่แค่ผ่านหน้าจอ หากคุณตกหลุมรักเขาจากซีรีส์และยกให้เป็นพระเอกในฝัน เขาคนนี้จะไม่อยู่แค่ในฝันอีกต่อไป แต่จะมาทำให้คุณรักต่อหน้าแล้ว!!

เปิดจำหน่ายบัตรวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง Zipevent application หรือทาง www.zipeventapp.com ราคาบัตร 6,500 / 5,900 / 4,900 / 3,900 และ 2,900 บาท

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Social Media ของ Grandprix Xpectrum บนทุกแพลตฟอร์ม







“ชูยองอู” หลุดจากจอ…มาให้ฮ็อบต่อหน้า! นัดสบตาแฟนไทยในงานแฟนมีตครั้งแรก 28 กันยายนนี้!
“ชูยองอู” หลุดจากจอ…มาให้ฮ็อบต่อหน้า! นัดสบตาแฟนไทยในงานแฟนมีตครั้งแรก 28 กันยายนนี้!
“ชูยองอู” หลุดจากจอ…มาให้ฮ็อบต่อหน้า! นัดสบตาแฟนไทยในงานแฟนมีตครั้งแรก 28 กันยายนนี้!
“ชูยองอู” หลุดจากจอ…มาให้ฮ็อบต่อหน้า! นัดสบตาแฟนไทยในงานแฟนมีตครั้งแรก 28 กันยายนนี้!
กำลังโหลดความคิดเห็น