“เพิร์ธ-แซนต้า” โชว์จัดเต็ม 2 รอบ ขนแขกรับเชิญระดับเอลิสต์แน่นเวที ใน “PERTH SANTA TIME STOPPER FANCON” ฮอตจัดพุ่งทะยาน “อันดับ 1” เทรนด์ X ของโลก!

จบไปแล้ว สำหรับงาน “PERTH SANTA TIME STOPPER FANCON” แฟนคอนครั้งแรกของสองหนุ่มสุดฮอต “เพิร์ธ-ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร” และ “แซนต้า-พงศภัค อุดมโภชน์” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่แฟนๆ ให้การตอบรับแบบถล่มทลาย บัตร SOLD OUT ทั้ง 2 รอบการแสดง ที่ทั้งคู่จัดเต็มโชว์สุดพิเศษและเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดเร้าใจ บวกใส่ความเป็นตัวตนด้านดนตรี มอบเอเนอร์จี้ความสุขและสร้างความทรงจำในทุกโมเมนต์ที่แสนพิเศษร่วมกันกับแฟนๆ ท่ามกลางโปรดักชั่นเวที แสง สี เสียง อลังการระดับเทพ ที่ผนึกกำลังด้วยแขกรับเชิญคนสำคัญอย่าง “คริส-พีรวัส แสงโพธิรัตน์, นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์, ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี, เจมีไนน์-นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์, วิลเลียม-จักรภัทร แก้วพันธุ์พงษ์, พร้อม-ทีปกร ขวัญบุญ” รวมถึงศิลปินหนุ่มสเต็ปเต้นเท้าไฟ “ไนซ์ ATLAS” (วิชญ์พล สมคิด) ที่มาร่วมสร้างสีสันปล่อยโมเมนต์ให้แฟนๆ ได้หยุดหายใจและหยุดเวลาไปกับความสนุกสุดมันส์ที่เต็มไปด้วยความพิเศษไม่เหมือนใคร และเคมีที่แรงจนใจไม่อาจต้านทานของ “เพิร์ธ-แซนต้า” ที่ทำให้หลงรักในทุกวินาที! จนทำเอาคนในฮอลล์และที่รับชมแบบเรียลไทม์ผ่าน Live Streaming ทาง “TTM LIVE” ที่รองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลกถึงกับกรี๊ดสลบตลอดโชว์ 2 วันเต็ม จนกราฟความสุขพุ่งปรี๊ดสนั่นโซเชียลดัน #PerthSantaFanconD1 และ #PerthSantaFanconD2 ขึ้นเทรนด์ X “อันดับ 1” ของโลก และประเทศไทย, ออสเตรเลีย, กัมพูชา, เดนมาร์ก, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอริเทรีย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เมียนมา, สวิตเซอร์แลนด์, สหรัฐอเมริกา และอันดับอื่นๆ ในอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก โดยทั้ง 2 วันมียอดสูงถึง 6.63 ล้านโพสต์ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 และ วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น F6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์เปิดโหมดความสนุกกับปรากฏการณ์ความสุขครั้งใหญ่ที่ “เพิร์ธ-แซนต้า” พาทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาแสนพิเศษด้วยโชว์สุดประทับใจกับเพลง “คิดฮอด, น้อง, บันไดสีแดง” ต่อด้วยเพลง “คนสุดท้าย” และเซอร์ไพรส์ผู้คนดูด้วยการโชว์เพลงจีนอมตะที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก “The Moon Represents My Heart (月亮代表我的心)” ซึ่งทำเอาแฟนๆ ร้องว้าว และกรี๊ดลั่นฮอลล์กันไม่หยุดกับโชว์ช่วง My Time ของ “แซนต้า” ที่โชว์สเต็ปเท้าไฟลุกกับเพลง “TEEDEE TADA, เดี๋ยวจะโดนโป้ง” และ My Time ของ “เพิร์ธ” ที่ถ่ายทอดเพลงซึ้งๆ “รักไม่ช่วยอะไร” และเพลง “อยากหยุดเวลา” มอบให้กับคุณพ่อผู้ล่วงลับ ซึ่งหนุ่มเพิร์ธก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ปล่อยโฮกลางเวทีขณะร้องเพลง ทำเอาแฟนๆ ถึงกับน้ำตาซึมไปตามๆ กัน ก่อนจะอัพเลเวลความสุขด้วยโชว์จาก “แซนต้า” ที่ชวน “ปอนด์” มาระเบิดความมันส์โชว์สเต็ปไฟแล่บเต้นเพลง “TIID TIIW (ติ๊ดติ้ว)” ในรอบวันเสาร์ 19 กรกฎาคม และ “ไนซ์ ATLAS” โชว์เต้นสุดเทพในเพลง “Hotel Lobby” ด้วยกัน ในรอบวันอาทิตย์ 20 กรกฎาคม ซึ่งเรียกเสียงฮือฮาทั้งฮอลล์ และเสิร์ฟความสนุกต่อเนื่องด้วยโชว์จาก “เพิร์ธ” ที่พาแก๊งเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ร่วมค่ายอย่าง “โอม-เจมีไนน์-พร้อม-วิลเลียม” ร้องเล่นเครื่องดนตรีสุดมันส์กับเพลง “ส่งท้ายคนเก่า ต้อนรับคนใหม่, คนที่ถูกรัก, ศึกษานารี, น้ำลาย” ที่ทำเอาแฟนๆ ลุกขึ้นเต้นตามอย่างคึกคัก ในรอบวันเสาร์ 19 กรกฎาคม และโยกตามกันทั้งฮอลล์กับโชว์เดือดๆ ของ “เพิร์ธ-คริส-นนน” ในเพลง “ไม่มีเธอ, เพราะว่ารัก” ต่อด้วยโมเมนต์ฟินที่ “เพิร์ธ-แซนต้า” ชวนเกสต์คนพิเศษอย่าง “อู๋-ธนบูรณ์ เกียรตินิรันทร์” ที่มานั่งดูและให้กำลังใจพวกเขาแสดง ขึ้นบนเวทีร่วมพูดคุยและดูทั้งคู่เสิร์ฟความหวานใส่กันจนทุกคนแห่แซวยกใหญ่ ในรอบวันอาทิตย์ 20 กรกฎาคม แล้วไปฟินกันต่อกับโชว์จาก “แซนต้า” ร้องเพลง “เจิดจรัส” และ “เพิร์ธ” ร้องเพลง “ช่วงนี้ (Karma)” ก่อนจะไปม่วนจอยด้วยโชว์ท่าเต้นน่ารักๆ ของทั้งคู่กับเพลง “สวยขยี้ใจ, ด้วยรักและปลาทู” ต่อด้วยเพลง “แรงอีกนิด (SADISTIC), SECRET” ที่ “เพิร์ธ-แซนต้า” สาดความมันส์ทั้งร้องทั้งเต้นทำเอาเวทีลุกเป็นไฟ จากนั้นก็สาดความฟินด้วยเพลง “คนมันรัก, อยู่ไม่ไหว (BE WITH ME)” และสาดความสุขแบบฉ่ำๆ ด้วยเพลง “ผมอะ…(Umm)” จาก “แซนต้า” ที่คว้าไมค์โชว์แร๊พสุดจึ้ง ส่วน “เพิร์ธ” โชว์โซโล่กีต้าร์สุดมันส์ร้องเพลง “ไม่ต้องห่วงฉัน, คุณเธอ, ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป)” และมันส์กันต่อด้วยกับเพลง “ซุปเปอร์ไซย่า (SUPER SAIYAN)” ที่เรียกว่าทำเอาเวทีเดือดระอุเลยทีเดียว จากนั้น “เพิร์ธ-แซนต้า” ก็จับมือร้องเพลง “แค่เธอเท่านั้น (No One Else)” เพลงประกอบซีรีส์ “สายรหัสเทวดา Perfect 10 Liners” ที่เป็นเพลงของทั้งคู่ที่ร่วมกันร้องและเล่นซีรีส์เรื่องนี้กับบทบาท “โยธา-กรรณ” เคมีดีจนตกแฟนคลับทั่วโลก ก่อนที่ “เพิร์ธ-แซนต้า” จะกล่าวขอบคุณทุกคนด้วยความซาบซึ้งใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหว “ขอขอบคุณพี่ถา ที่ให้โอกาสพวกเราได้จัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่าน แฟนคลับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเสมอมา ที่มอบความรัก ความสุขและเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของพวกเรา รวมถึงพี่ๆ สื่อมวลชน ที่ซัพพอร์ตพวกเรา ทุกคนคือพลังแรงใจให้พวกเราลุกขึ้นมาทำงานในทุกๆ วันครับ” นอกจากนี้ทั้งคู่ยังกล่าวขอบคุณกันและกัน “มีความสุขมากๆ ที่ได้มาเป็นพาร์ทเนอร์กัน และสัญญาว่าจะจับมือซัพพอร์ตกันไปตลอดชีวิตเลยครับ” พร้อมส่งท้ายโชว์ด้วยเพลง “ขอบคุณที่รักกัน” เพื่อขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสร้างความทรงจำแสนพิเศษครั้งนี้ไปด้วยกันสามารถรับชมการแสดงย้อนหลัง “PERTH SANTA TIME STOPPER FANCON” ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2568 เวลา 10:00 น. (GMT+7) – 8 สิงหาคม 2568 เวลา 23:59 น. (GMT+7) สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 300 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV