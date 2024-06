ฟินแบบตะโกน!! “คริส-สิงโต” คัมแบคสเตจสุดยิ่งใหญ่         จัดเต็มครบทุกอารมณ์ ในงาน “PERAYA PARTY BEGIN AGAIN”

จัดเต็มความสุขสุดฟูลฟีล กับการคัมแบคสเตจสุดยิ่งใหญ่ของ “คู่จิ้น” ในตำนานที่โด่งดังทั่วโลก จากผลงานซีรีส์สุดฮิต “SOTUS The Seriesพี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง” สำหรับคู่จิ้นคู่ฮอต“คริส-พีรวัส แสงโพธิรัตน์” และ “สิงโต-ปราชญา เรืองโรจน์” ที่ควงคู่กลับมาเสิร์ฟโชว์ครบทุกอารมณ์ให้เหล่า #พีรญา (PERAYA : ชื่อแฟนด้อม) ได้รับความฟินแบบตะโกน เพื่อต้อนรับกลับเข้าบ้านอันแสนอบอุ่นอีกครั้ง ในงาน “PERAYA PARTY BEGIN AGAIN” จาก “GMMTV”คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ไปพร้อมกับแฟนๆ ทั่วโลก ที่รับชมแบบ Live Streaming ผ่าน “TTM LIVE” ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลก พร้อมแขกรับเชิญพิเศษคนดนตรีคุณภาพ “ครูหนึ่ง จักรวาล” และ “ครูกวาง ไวโอลิน” ร่วมบันทึกความทรงจำที่ทุกคนคิดถึงในทุกพาร์ทโชว์สุดประทับใจจนกระหึ่มโซเชียล เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น F6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์เปิดบ้านต้อนรับทุกคนเข้าสู่ปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟของ “คริส-สิงโต” ด้วยเพลง “สิ่งที่ตามหา”,“แฟนใหม่หน้าคุ้น” ที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ดังสนั่นฮอลล์ ก่อนพูดถึงคอนเซ็ปต์งานครั้งนี้และพาไปสนุกสนานกันต่อในมุมต่างๆ ของบ้านของทั้งคู่ แล้วดื่มด่ำความสุข ความทรงจำอันแสนพิเศษครั้งใหญ่ไปกับโชว์ที่แฟนๆ คิดถึง กับจุดเริ่มต้นคู่จิ้นในตำนานที่ดังพลุแตกทั่วโลก “อาทิตย์-ก้องภพ” จากซีรีส์ “SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง” โดยมีเพื่อนๆ พี่ๆ อย่าง “ไมค์ ชินรัฐ สิริพงษ์ชวลิต, ณัฏฐวรันธร คำชู, ก๊อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์” และแก๊งเพื่อนที่เรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาร่วมย้อนวันวานอย่างสนุกสนาน ปล่อยมุกกระจาย เรียกเสียงหัวเราะดังลั่นฮอลล์ก่อนเข้าโชว์เพลง “คิดถึงไหม” ต่อด้วยเพลง “ความลับในใจ”, “คำตอบอยู่ที่หัวใจ” จากนั้น “คริส” ก็สวมบทเป็น “ปฐพี” นักข่าวตัวท็อปในซีรีส์เรื่องใหม่ของทั้งคู่“เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย The Ex-Morning” สัมภาษณ์ “สิงโต” ดาราคนดัง ที่ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดลั่น กับการรับส่งมุกของทั้งคู่ ก่อนเข้าโชว์เพลง “ฝันถึงแฟนเก่า” และฟินจุใจไปกับเพลงสุดปังในพาร์ทโชว์ ORCHESTRA ที่รวมนักดนตรีมากฝีมือกว่า 20 ชีวิต โดยได้แขกรับเชิญคนพิเศษ “ครูหนึ่ง จักรวาล” มาร่วมบรรเลงเปียโน และ “ครูกวาง” มาร่วมโชว์ไวโอลินสุดตื่นตาตื่นใจ ในเพลง “ว่าว” เรียกเสียงปรบมือดังสนั่นฮอลล์ รวมถึงอีกหลายเพลงที่สร้างความฮือฮาให้แฟนๆ อย่างมาก เรียกว่าเซอร์ไพรส์เหล่าพีรญาสุดๆจากนั้นก็เข้าสู่ปาร์ตี้ในบ้านของแต่ละคน กับพาร์ท Club Friday ซึ่ง “สิงโต” ได้ร่วมโชว์กับ “ครูกวาง” ในเพลง “เก็บอยู่ในหัวใจ” ต่อด้วยโชว์ของ “คริส” กับเพลง “รถไฟบนฟ้า” แล้วสาดโมเมนต์อินเว่อร์ไปกับเพลงเดี่ยวของ “สิงโต” ที่คว้าไมค์ร้องเพลง “สุดใจ” ทำเอาแฟนๆ ทึ่งกับพลังเสียง และ “คริส” ในเพลง “ก่อน” พร้อมโชว์ตีกลองเท่ๆ สุดทัชใจ จากนั้นทั้งคู่ก็โชว์โชว์สเต็ปการเต้นที่ทำเอาแฟนๆ ถึงกับร้องว้าวสนั่นฮอลล์ ในเพลง “Dum Dum” กับท่าเต้นสุดเซ็กซี่ทำเอาไฟลุกทั้งฮอลล์ ตามด้วย “Hit Me Up” ที่เรียกเสียงกรี๊ดไม่แพ้กันและโชว์ปิดท้ายปาร์ตี้ตามด้วยโปรเจกต์พิเศษที่แฟนๆ ทำให้ทั้งคู่ ก่อนจะถ่ายรูปร่วมกัน เพื่อบันทึกความทรงจำครั้งสำคัญนี้ไปด้วยกัน โดย “คริส-สิงโต” ได้เผยถึงความรู้สึกว่า “ขอขอบคุณพีรญาทุกคนที่รักพวกเรา อยู่ซับพอร์ตกันตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้ และคอยให้กำลังใจกันมาตลอด รวมถึงขอขอบคุณ GMMTVที่ทำให้เราได้กลับมาเจอกันในงาน PERAYA PARTY BEGIN AGAIN และได้มีความสุขร่วมกันขอบคุณทุกๆ คนอีกครั้ง พวกเราตั้งใจกันมากจริงๆ อยากให้ทุกคนประทับใจกับคอนเสิร์ตนี้ รักทุกคนนะครับ” จากนั้น “คริส-สิงโต” ก็คว้าไมค์ส่งทุกคนกลับบ้านไปแบบอิ่มเอมหัวใจด้วยเพลง “เสียงจากสายตา” และ “เจ็บเมื่อไหร่” นับเป็นคอนเสิร์ตที่เต็มไปด้วยทุกโมเมนต์ที่จะอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปการรับชม Live Streaming สามารถรับชมการแสดงย้อนหลัง “PERAYA PARTY BEGIN AGAIN” ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. (GMT+7) – 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 23.59 น. (GMT+7) สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 300 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV