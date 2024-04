หวานเจี๊ยบ “ออฟ-กัน” สาดโมเมนต์จี๊ดใจ ในงาน “BABII 24/7 CONCERT” สร้างตำนานความฟินเกินพิกัด จัดหนักทุกโชว์

หวานฉ่ำสดชื่นกันทั้งฮอลล์ สำหรับเหล่า #เบบี๋ กับงาน “BABII 24/7 CONCERT” คอนเสิร์ตของ “ออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร” และ “กัน-อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่ได้ยกทัพความสุขมาเอาใจแฟนๆ แบบจัดหนักจัดเต็มภายใต้รูปแบบเวทีที่ทำเป็นรูปขวดนม ผสมผสานด้วยโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ตื่นตาตื่นใจ ทั้งร้องเล่นเต้นท่ามกลางแสงสีเสียงตระการตาในธีมร้านสะดวกซื้อที่เติมสีสันความสนุกฟูลฟีลจุกๆ ให้คนดูพร้อมกับแขกรับเชิญ “นีโอ-ตรัย นิ่มทวัฒน์, อังเปา-โอชิริส สุวรรณชีพ, 5 หนุ่ม “LYKN” วิลเลี่ยม-จักรภัทร, เลโก้-รพีพงศ์, นัท-ธนัท, ฮง-พิเชฐพงศ์, ตุ้ย-ชยธร และ โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล” จนทำเอาแฟนคลับทั่วโลกที่สามารถร่วมชมโมเมนต์สุดฟินได้แบบเรียลไทม์ ผ่านการรับชมแบบ Live Streaming ทาง Live Streaming ผ่านทาง "TTM Live" (Thaiticketmajor Live) มีความสุขสนุกกันถ้วนหน้า แถมงานนี้กระแสตอบรับยังมาแรงเกินต้าน จนส่งให้แฮชแท็ก #BABII247Concert ขึ้น X TRENDS “อันดับ 1” ในประเทศไทย และ อินโดนีเซีย รวมทั้ง “อันดับ 3” ประเทศเวียดนาม และ “อันดับ 5” ของโลก ทั้งยังติดเทรนด์ในอีกหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วย ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 ที่ผ่านมาเปิดโหมดความสุขที่ทำเอาคนดูกรี๊ดลั่น เมื่อ “ออฟ-กัน” ทักทายเหล่าเบบี๋ ด้วยเพลง “รักเธอ 24 ชั่วโมง” ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ความสนุกปลุกเอ็นเนอจี้ของแฟนๆ ได้เอ็นจอยกันเต็มแมกซ์ บอกเลยว่าแค่ พาร์ทแรกระดับความฟินก็พุ่งปรี๊ดกับโปรโมชั่นพิเศษที่ “ออฟ-กัน” เสิร์ฟเหล่าเบบี๋ที่ไต่ระดับความหวานผ่านเพลงน่ารักๆ เพียบ ทั้ง “ลูกคุณหนู , พี่ชอบหนูที่สุดเลย, น่ารักน้อยลงหน่อย” ก่อนจะไปหวานเต็มพิกัดกับเพลงฮิตอย่าง “Hit me up” ที่ทำเอาเบบี๋ฟินสุดขีด แล้วไปหรรษาเฮฮากันต่อเนื่องกับก๊วนแก๊งจากซีรีส์ “Cooking Crush อาหารเป็นยังไงครับหมอ” เมื่อ “นีโอ-อังเปา” มาแท็กทีมขนเพลงฮิตติดหูมากมาย อย่าง “เล่นของสูง, พริกขี้หนู” รวมทั้งเพลงประกอบซีรีส์ “Baby Crush” และ “What’s Zapp” มาชวนคนดูทั้งร้องทั้งเต้นตามกันอย่างสนุกสนานหลังจากนั้นก็ออกเดินทางแต่งเติมความน่ารักกันต่อ เมื่อ “ออฟ-กัน” ขออ้อนแฟนๆ ให้ตกหลุมรักมากยิ่งขึ้น ด้วยเพลงที่ดูเหงาแต่สุดแสนโรแมนติกอย่างเพลง “ที่คิดถึงเพราะรักเธอใช่ไหม” และ “วันนี้ปีที่แล้ว” ทำเอาเหล่าเบบี๋ซึ้งใจไปกับโมเมนต์ที่ทั้งคู่สาดส่งอินเบอร์แรงทุกอารมณ์ ก่อนจะไปตื่นตาตื่นใจกับความจัดจ้านที่ทำให้เบบี๋กรี๊ดไม่หยุด เพราะ “ออฟ-กัน” เนรมิตเวทีเป็นรันเวย์สุดเก๋ทั้งร้องทั้งเต้นเป็นตัวของตัวเองพร้อมชวนแขกรับเชิญ 5 หนุ่ม “LYKN” วิลเลี่ยม, เลโก้, นัท, ฮง, ตุ้ย มาสนุกปลุกพลังกับเพลง “ไม่รักไม่ลง” จากนั้นปล่อยเวทีให้ “LYKN” จัดหนักใส่เต็มแบบฉ่ำๆ ในเพลง “ภาพสุดท้าย” และ “ฉ่ำ” (CHARM) ก่อนจะไปเบรคความมันส์กับพาร์ทรักหลับออฟกัน Special on Stage ที่ทำเอาเหล่าเบบี๋ฟินไปกับโมเมนต์ดีต่อใจกับเพลง “อยู่เฉยๆ ก็น่ารัก” ของ “ออฟ-กัน” และพร้อมแขกรับเชิญ “โฟร์ท” ก่อนจะพาทุกคนได้สนุกโยกขยับตามกันเพลินๆ กับเพลง “เทคะแนน” (Candidate) ตามด้วยช่วงเวลาที่ทำเอาเหล่าเบบี๋นั่งไม่ติด เพราะ “ออฟ-กัน” รังสรรค์จัดให้เป็นพิเศษกับสารพัดเพลงแซ่บ แดนซ์ยับสับขาโยกสะบัดกันกระจาย และปิดท้ายความสนุกที่สุดแสนประทับใจ ที่ทั้ง “ออฟ-กัน” ขอเทความน่ารักหมดหน้าตักปักหมุดความทรงจำกับเพลงซึ้งๆ ความหมายดีๆ ไม่ว่าจะเป็นเพลง “24/7 365, เข้าข้างตัวเอง (My Side), ทุกวันพรุ่งนี้” ที่เป็นกำลังใจให้ทุกคนได้เติมพลังงานความสุขกันแบบหวานล้นใจ พร้อมเผยความรู้สึกที่ทำให้น้ำตาซึมกันทั้งฮอลล์โดย “กัน” เผยว่า “ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนเราสองคน ถ้านับจริงๆ ก็ประมาณ 8 ปี ไม่คิดว่าจะมีคนรักมากมายขนาดนี้ ดีใจที่วันนี้มีเบบี๋อยู่ด้วย ขอบคุณมากๆ ที่คอยซัพพอร์ตเรา และอยากขอให้เบบี๋รักเราแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ และขอบคุณ GMMTV ที่เอ็นดูเราสองคนมาโดยตลอด รวมถึง ป่าปี๊ ที่เข้าใจกันทุกอย่างขอบคุณมากๆ ที่เป็นพี่ที่ดีคอยเตือนคอยบอก หวังว่าจะเป็นแบบนี้ตลอดไป”ด้าน “ออฟ” เสริมว่า “ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเราสองคนมาตั้งแต่วันแรก เราสัญญาว่าจะพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆ และทำทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายให้ได้ดีที่สุดเพื่อทุกคน และจะไม่หยุดพัฒนาในทุกๆ ด้านด้วยเช่นเดียวกัน ขอบคุณเบบี๋มากๆ ครับ และขอบคุณ กัน ด้วย ผมได้เรียนรู้หลายๆ อย่างจากกันไม่ว่าจะเป็นการทำงานการใช้ชีวิต ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมาเป็นอะไรที่ดีมากๆ และดีใจมากๆ ที่ได้กันมาเป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิต ขอบคุณครับ”และนี่ก็ถือเป็นอีกวันแห่งความสุขความทรงจำที่จะตราตรึงในใจของ “ออฟ-กัน” และเหล่าเบบี๋ไปอีกนานแสนนานแน่นอนสามารถรับชมการแสดงย้อนหลัง “BABII 24/7 CONCERT” ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. (GMT+7) – 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น. (GMT+7) สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 300 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV