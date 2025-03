สมมง! คงกระพันธ์ “คริส-สิงโต, ออฟ-กัน, เต-นิว” ขนทัพยกค่าย! พร้อม “คณะลิเกศรราม น้ำเพชร“ ม่วนๆ จอยๆ 4 ชม.รวด ใน PEBACA WHAT A CONCERT

สนุกสนานครื้นเครงไปกับงานคอนเสิร์ตสุดม่วนครั้งยิ่งใหญ่ จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่รวมตัว 3 คู่จิ้นคู่ฮอตยอดนิยม “คริส-พีรวัส แสงโพธิรัตน์, สิงโต-ปราชญา เรืองโรจน์, ออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร, กัน-อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์, เต-ตะวัน วิหครัตน์, นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ” เปิดสมรภูมิความสนุกสุดมันส์ กับการเนรมิตโชว์สุดอลังการตระการตา ร้อง เล่น เต้นสะบัด พร้อมขนทัพ Special Guests อาทิ คณะลิเกขวัญใจมหาชน “ศรราม น้ำเพชร” (ศรราม, ปอย, เบลล์, เต๋า), ลิเกน้องใหม่อย่าง “อาร์ม-วีรยุทธ จันทร์สุข, แซมมี่-ซาแมนท่า เมลานี่ และแก๊งนางงาม นางสงกรานต์ GMMTV “ป่าน-ปทิตตา พรจำเริญรัตน์, จิงจิง-ปริยพิชญ์ ยู, อ้าย-สรัลชนา อภิสมัยมงคล, กระปุก-พลอยนิรา หิรัญทวีศิลป์, ไซซี-รัตท์ริชา ประภากิติ” รวมทั้ง “นีโอ-ตรัย นิ่มทวัฒน์” ที่มาสร้างความม่วนแบบจอยๆ ให้แฟนๆ ที่อยู่ในฮอลล์ ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี และแฟนๆ ทั่วโลกที่รับชมผ่าน Live Streaming ทาง “TTM LIVE” ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลก ในงาน “PEBACA WHAT A CONCERT” ได้ร่วมอัปมู้ดความสนุก ความประทับใจสนั่นโซเชียล เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมาบรรยากาศแห่งความสนุกสุดทัชใจ เริ่มด้วยการเปิดเทศกาลงานวัดความสนุกสนาน กับการแห่กลองยาว โชว์เครื่องเป่า ที่ 6 หนุ่มฮอต “คริส-สิงโต, ออฟ-กัน, เต-นิว” ขนความม่วนเสิร์ฟแฟนๆ ในเพลง “Hey Hey” และเพลง “สัญญาเดือนหก” พร้อมโชว์สกิลการเล่นเครื่องดนตรีที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน โดย “คริส” ตีกลองยาว, “สิงโต” ตีฉาบ, “ออฟ” ดีดพิณ, “กัน” ตีฆ้องวงเล็ก, “เต” ตีระนาด, “นิว” เป่าแคน ซึ่งแม้ว่าร่างกายหนุ่ม “นิว” จะไม่ค่อยเต็มร้อย แต่ใจเกินร้อยสุดๆ โชว์ออกมาได้ดีเยี่ยม ทำเอาแฟนๆ ปรบมือให้รัวๆ ต่อด้วยการพาทุกคนไปสนุกกับการตะลุยเครื่องเล่นงานวัด ด้วยเมดเล่ย์เพลงโจ๊ะเปิดตัวงานวัดที่แต่ละคนคว้าไมค์โชว์เพลงเดี่ยวกันอย่างม่วนจอย เริ่มจากหนุ่ม “เต” ที่มาโชว์เพลง “ฉ่ำ (CHARM) ในบรรยากาศเกมสาวน้อยตกน้ำ ด้านหนุ่ม “นิว” ก็รับไม้ต่อชวนแฟนๆ เล่นม้าหมุนด้วยเพลง “เทคะแนน (CANDIDATE)” ส่วนหนุ่ม “ออฟ” พาทุกคนไปสนุกกับการ เล่นชิงช้าสวรรค์ในเพลง “KNOCK KNOCK” และส่งต่อให้หนุ่ม “กัน” พาแฟนๆ นั่งชิงช้าแสนสุขต่อในเพลง “ลบยัง (Re-Move On)” จากนั้นถึงคิวหนุ่ม “สิงโต” ที่ชวนตื่นเต้นสุดๆ ในบ้านผีสิง ด้วยเพลง “ง้อ (ALRIGHT)” และส่งให้หนุ่ม “คริส” มอบสุขให้แฟนๆ ต่อเนื่องกับเพลง “เหนื่อยหน่อยนะ” จากนั้นแต่ละคู่ก็จับไมค์ร้องเพลงคู่กันสุดมันส์ ไม่ว่าจะเป็น “เต-นิว” ที่มาในเพลง “ผีหลอก” ส่วน “คริส-สิงโต” แท็คทีมโชว์เพลง “เสียงจากสายตา (EYE CONTACT)” และ “ออฟ-กัน” คว้าไมค์ร้องเพลง “ไม่รักไม่ลง (TOO CUTE TO HANDLE)” ก่อนจะเข้าช่วงพิเศษสุดๆ กับการแสดงลิเกตอน PEBACA concert : ทายาทคุณย่า ซึ่งทายาททั้ง 7 คน “คริส-สิงโต-ออฟ-กัน-เต-นิว-ศรราม” จะต้องร่วมเปิดพินัยกรรมร่วมกับ “ปอย-เบลล์-เต๋า-แซมมี่” เพื่อสืบหาทายาทตัวจริง และโชว์ปิดท้ายแบบฟินๆ จากเสียงร้องของหนุ่ม “ศรราม” กับเพลง “ศรพระราม” ต่อด้วยโมเมนต์น่ารักๆ จาก “คริส-สิงโต” ที่ควงคู่โชว์เพลง “สิ่งที่คิด (BETTER THAN)” ด้าน “เต-นิว” ก็จับมือร้องเพลง “ชอบแบบนี้ (NO MORE)” ส่วน “ออฟ-กัน” โชว์เพลงคู่สุดคิ้วท์ “ข้างๆ ยังว่าง (AVAILABLE)” ก่อนจะเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ กับการประกวด นางสงกรานต์ ที่เนรมิตเวทีประกวดสวยตระการตา โดยมีพิธีกรอารมณ์ดี “ก๊อตจิ-ทัชชกร บุญลัภยานันท์” พูดเปิดตัวกรรมการและรายละเอียดงานก่อนส่งเข้าโชว์เมดเล่ย์นางงาม เริ่มด้วยโชว์จาก “ป่าน-นิว” กับเพลง “จีบได้ไหม (Would You Mind?)”, “จิงจิง-กัน” โชว์เพลง “นิทานพันดาว”, “อ้าย-คริส” มาในเพลง “ชักช้า (เอิงเอย) : Loading Love”, “กระปุก-เต” ร้องเพลง “เหงาเป็น (Lovely Mode)”, “ไซซี-สิงโต” มากับเพลง “เปลี่ยนคะแนนเป็นแฟนได้ไหม (LOVE SCORE)”, “นีโอ-ออฟ” โชว์เพลง “โฮ่ง! (SUGOI)” จากนั้นก็เข้าสู่ช่วงประกวดหาสาวงามที่เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะสนั่นฮอลล์ ต่อด้วยเทศกาลหนังกลางแปลง : เล่นโรล์เพลย์ จากทั้ง 6 หนุ่ม ที่กุมมือโชว์คู่ในเพลงความหมายดีๆ เปิดด้วยคู่ของ “ออฟ-กัน” โชว์เพลง “คู่กรรม, ถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้” และ “เต-นิว” ร้องเพลง “คนเสิร์ตคนจน+แฟนฉัน, ฉันจึงวนกลับมา” ส่วน “คริส-สิงโต” มากับเพลง “ซ่อนกลิ่น, แค่ในวันนั้น (Truth in the Eyes)” ซึ่งเรียกเสียงกดชัตเตอร์รัวๆ เลยทีเดียว จากนั้นพาทุกคนเข้าสู่ช่วงโชว์สุดพิเศษ ที่ทำเอาเวทีไฟลุก จนแฟนๆ กรี๊ดลั่น กับเพลง “โอ้เธอช่าง” จาก 2 หนุ่ม “ออฟ-นิว” ต่อด้วยเพลง “ดิ่งดาวน์ (DOWN)” โชว์จาก “สิงโต-กัน” และต้องร้องว้าวไปกับโชว์ของ 3 หนุ่ม “คริส-กัน-นิว” ในเพลง “ลอยทะเล (The Floating)” และเพลง “รักเธอหัวทิ่มบ่อ” จาก 3 หนุ่ม “สิงโต-ออฟ-เต” พร้อมส่งไมค์ต่อให้ “คริส-เต” โชว์เพลง “เพราะว่ารัก” ก่อนที่ 6 หนุ่ม “คริส-สิงโต-ออฟ-กัน-เต-นิว” จะรวมตัวจับไมค์ร้องเพลง “สะมะกึ๊กสะมะกั๊ก (Stuckling)” จากนั้นทั้ง 6 หนุ่ม ก็แท็คทีมโชว์เพลง “Proud” พร้อมกล่าวขอบคุณแฟนๆ ที่รักและคอยซัพพอร์ตกันมาโดยตลอด และมาให้กำลังใจกันแน่นฮอลล์ และผ่าน Live Streaming กันเยอะมากๆ ก่อนส่งท้ายคอนเสิร์ตซึ้งๆ ด้วยเพลง “เล็กๆ บ่อยๆ” ปิดท้ายคอนเสิร์ตกับการมอบความสุข ความฟิน ให้แฟนๆ นำกลับบ้านไปหอบใหญ่ ที่ทำเอาทุกคนถึงกับน้ำตารื้น และมีความสุขสุดๆสำหรับการรับชม Live Streaming แฟนๆ สามารถม่วนจอยย้อนหลังงาน “PEBACA WHAT A CONCERT” ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. (GMT+7) - 11 เมษายน 2568 เวลา 23:59 น. (GMT+7) สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 300 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV