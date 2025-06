กู้ภัยช่วยชีวิต “เจียง โถว” ไอดอลฮ่องกงตกทะเล! เจ้าตัวยันเป็นแค่อุบัติเหตุหลังเวียนหัวเพราะยาแก้ปวด-แอลกอฮอล์

ก่อนเดินทางไปกรุงปารีสในคืนวันพุธ เจียงให้สัมภาษณ์ที่สนามบินว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น “เป็นอุบัติเหตุล้วนๆ” โดยเล่าว่าเขาต้องการนั่งพักเพื่อชมพระอาทิตย์ตกบริเวณริมน้ำในย่านไซวาน และยอมรับว่าเขารู้สึกไม่ค่อยสบายก่อนออกวิ่ง แต่ปฏิเสธว่าตนไม่ได้มีอาการซึมเศร้า“ผมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลย ผมเดินออกไปนอกแนวรั้ว ซึ่งปกติบางคนก็มานั่งตกปลาหรือพักผ่อนตรงนั้น ผมก็อยากผ่อนคลายบ้าง แต่ตอนจะลุกขึ้นกลับมา ผมรู้สึกเวียนหัวแล้วก็พลัดตกลงไป” เขากล่าวเขาเน้นว่าไม่ได้พึ่งแอลกอฮอล์เพื่อจัดการกับความเครียด และมักใช้การเล่นกีฬาแทนรายงานจากสื่อท้องถิ่น The Standard ระบุว่า เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 16.30 น. ของวันอังคาร ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีชายคนหนึ่งตกทะเลใกล้ตลาดค้าส่งอาหารทะเลฝั่งตะวันตก ก่อนที่ตำรวจทางทะเลจะเข้าช่วยเหลือนำเจียงขึ้นฝั่ง โดยเขายังมีสติขณะถูกช่วยขึ้นจากน้ำ และถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลควีนแมรีเจียง โถว หนึ่งในสมาชิก 12 คนของวง Mirror โด่งดังหลังชนะรายการประกวดความสามารถในปี 2018 และเริ่มต้นเส้นทางศิลปินเดี่ยวในปี 2019 ด้วยซิงเกิล “No.1 Seed” จนกลายเป็นหนึ่งในนักร้องชายดาวรุ่งที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในฮ่องกง ทั้งยังมีผลงานแสดงในซีรีส์และภาพยนตร์อย่าง We Got Game และ Mama’s Affair ในปี 2022ไม่กี่ชั่วโมงหลังเหตุการณ์ เจ้าตัวโพสต์ภาพบนอินสตาแกรม พร้อมชูนิ้วโป้งและข้อความว่า “ไม่ต้องห่วงนะครับ เจอกันพรุ่งนี้” ซึ่งคาดว่าเป็นการกล่าวถึงกิจกรรมแฟนมีตติ้งของวง Mirror ในวันถัดมาขณะที่คืนวันอังคาร ผู้จัดการส่วนตัว โพสต์ภาพของเจียง พร้อมข้อความจากเขาว่า “เป็นเพียงอุบัติเหตุเล็กน้อยจากความสะเพร่าของผมเอง ผมไม่เป็นไร ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ขอร้องว่าอย่าคาดเดาไปไกลเลย ผมขอโทษจริงๆ ที่ทำให้ทุกคนเป็นห่วง”ต้นสังกัด MakerVille ออกแถลงการณ์ระบุว่า เจียง โถว “รู้สึกเวียนหัวและไม่สบาย” ขณะวิ่งออกกำลังกายก่อนจะพลัดตกลงไป โดยตอนนี้เขากำลังพักฟื้นในโรงพยาบาล และไม่มีอาการน่ากังวล“ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือในเหตุการณ์นี้ ขออภัยที่ทำให้ทุกคนกังวล เจียงสบายดี และจะกลับมาพบทุกคนในเร็วๆ นี้ โปรดอย่าเชื่อข่าวลือ และอย่าคาดเดาไปเองโดยไม่จำเป็น” เขากล่าว