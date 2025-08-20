JOOX Top Music Night 2025 เตรียมระเบิดความมันส์! KUN BKPP นำทัพศิลปิน 15 กลุ่มดังบุกกรุงฯ

JOOX Top Music Night 2025 ประกาศไลน์อัพอย่างเป็นทางการ KUN BKPP และ The Toys ปล่อยใจไปกับทุกจังหวะ ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดมันส์! ที่มีศิลปินเอเชียชั้นนำกว่า15 กลุ่ม พร้อมโชว์ใน JOOX Top Music Night 2025 ที่กรุงเทพฯ 18 ต.ค.นี้
เตรียมพบกับปรากฏการณ์ทางดนตรีครั้งสำคัญ! Tencent Music Entertainment Group ประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 สิงหาคม ว่า JOOX แพลตฟอร์มสตรีมมิงเพลงชั้นนำระดับโลก เตรียมจัดงาน 'JOOX Top Music Night 2025' (JTMN 2025) มหกรรมดนตรีสุดยิ่งใหญ่ พร้อมประกาศไลน์อัพสุดอลัง ที่จะยกทัพศิลปินเอเชียชั้นนำกว่า 15 กลุ่ม มารวมตัวกันที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ เพื่อสร้างความมันส์สุดพลังให้กับแฟนเพลง
สุดยอดมหกรรมดนตรีที่รวมตัวศิลปินระดับแถวหน้าจากไทยและจีนกำลังจะเกิดขึ้น! เตรียมพบกับการรวมตัวของขวัญใจคนไทยระดับชาติBillkin, PP Krit, The Toys, และ Meyou ที่จะแท็กทีมกับศิลปินดังจากจีนอย่าง KUN, TIA RAY, และ Mikah รวมถึงศิลปินชื่อดังอย่างMirror, PiXXiE, และ NexT1DE ที่จะมาสร้างสีสันบนเวทีเดียวกัน งานนี้แฟนเพลงจะได้สัมผัสประสบการณ์ทางดนตรีที่ไร้ขีดจำกัด กับการผสมผสานของแนวเพลงหลากหลาย ทั้ง Pop, R&B, และ EDM ที่จะมอบความประทับใจและความสนุกสนานตลอดค่ำคืน เป็นการแสดงที่สะท้อนให้เห็นถึงกระแสดนตรีร่วมสมัยระดับสากล พร้อมส่งต่อท่วงทำนองจากต่างภาษาให้บรรจบกันเป็นหนึ่งเดียวในค่ำคืนที่น่าจดจำอย่างแท้จริง
ปล่อยใจไปกับทุกจังหวะ! งาน JTMN 2025มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ใหม่สุดล้ำ "Fan Beats, Stage Vibes" ที่รวมทั้งโซนแฟนคลับชมพรมแดง, โซนแฟนมีตเอาใจแฟนคลับ และพิธีมอบรางวัลไว้ในงานเดียว! นอกเหนือจากการมอบรางวัลที่เป็นไฮไลต์แล้ว งานนี้ยังเอาใจแฟนๆ แบบจัดเต็มด้วยประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้ ทั้งการได้ชมพรมแดงของศิลปินคนโปรดแบบใกล้ชิด การเข้าร่วมมินิแฟนมีตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และดื่มด่ำไปกับประสบการณ์ดนตรีแบบInteractive ที่ให้แฟนๆ ได้ร่วมสนุก ความอินเต็มขั้น และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่
อย่าพลาดโอกาสสำคัญ! สำหรับแฟนเพลงในจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และมาเก๊า เตรียมตัวให้พร้อมวันที่ 28 สิงหาคมนี้ เพื่อจองบัตรJTMN 2025 ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน QQ Music และ JOOX แล้วไปกระทบไหล่ศิลปินที่คุณรักก่อนใคร ส่วนแฟนเพลงชาวไทย เตรียมพบกับงานดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปี และจองบัตรได้พร้อมกันทั่วประเทศผ่าน Ticket Melon ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม เป็นต้นไป แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนี้พร้อมกับแฟน ๆ นับหมื่น!
สำหรับ JOOX TOP MUSIC NIGHT เดิมทีใช้ชื่อว่า JOOX Thailand Music Awards และจัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2017 และประสบความสำเร็จมาโดยตลอด ซึ่งอิงผลจากชาร์ตเพลงภายในแพลตฟอร์ม ‘JOOX TOP MUSIC CHART’ เป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก รวมทั้งจำนวนการสตรีมเพลงต่อปี ยอดดาวน์โหลด และจำนวนการแชร์ เพื่อเชิดชูศิลปินและนักดนตรีแนวหน้าของไทยและเอเชีย–แปซิฟิก ในฐานะที่เป็นงานดนตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดงานหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การประกาศรางวัล แต่คือปรากฏการณ์ทางดนตรีที่สร้างความตื่นเต้นทุกปี! เพราะทุกครั้งที่จัดงาน JOOX TOP MUSIC NIGHTสามารถดึงดูดผู้ชมเรือนหมื่นเข้าร่วมงาน โดยมีผู้ชมจากต่างประเทศมากกว่าครึ่งหนึ่ง และสร้างสถิติยอดการมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดียนับล้านครั้ง การตอบรับอย่างล้นหลามนี้เองที่ทำให้งานนี้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และกลายเป็นหนึ่งในงานดนตรีที่แฟนเพลงทั้งไทยและเอเชียต่างเฝ้ารอคอยมากที่สุดในแต่ละปี
ขอเชิญแฟน JOOX ร่วมติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนที่จะสะท้อนความรักในทุกท่วงทำนองของเสียงดนตรี และทุกจังหวะที่ประสานคือเสียงตอบรับที่จริงใจจากแฟนเพลง! ค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีที่ผสานมุมมองสากลและหลากหลายสไตล์กำลังจะเริ่มต้นขึ้น มาร่วมปล่อยความหลงใหลและจังหวะในตัวคุณ แล้วสร้างบรรยากาศอันเร่าร้อนบนเวทีไปพร้อมกัน เพื่อให้จังหวะหัวใจเป็นหนึ่งเดียวในงาน 'JOOX Top Music Night 2025' นี้