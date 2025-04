พากันไปชิมของอร่อยรอบโลกครบทุกสไตล์ กว่า 200 ร้านดังที่เซ็นทรัล เอ็มบาสซี และ เซ็นทรัลชิดลม

เริ่มต้นขึ้นแล้ว! มหกรรมอาหารนานาชาติสุดยิ่งใหญ่แห่งปี "THE WORLD IN ONE BITE 2025: TALK OF THE TASTE" ที่ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี และ ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จับมือกันเนรมิตให้ ‘ทุกคำที่ถูกพูดถึง...เป็นรสชาติที่ต้องลิ้มลอง!’ นี่ไม่ใช่แค่งานรวมเมนูเด็ดจากทั่วทุกมุมโลก แต่ยังอัดแน่นด้วยรสชาติที่สะท้อนคาแรกเตอร์ของแต่ละวัฒนธรรม พร้อมกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ และสิทธิพิเศษที่สายกินต้องห้ามพลาด! งานจัดเต็มตั้งแต่วันนี้ - 6 เม.ย. 68

ปีนี้มากับคอนเซ็ปต์ “TALK OF THE TASTE” ที่เปิดพื้นที่ให้รสชาติได้เป็นบทสนทนา ชวนทุกคนมาแชร์เรื่องราวผ่านเมนูโปรด สร้างบทสนทนาแห่งความอร่อยในแบบของตัวเอง เต็มอิ่มกับไฮไลต์สุดพิเศษ Program line-up จากพันธมิตรมากมาย ไม่ว่าจะเป็น MOUTHFUL TASTE ที่รวม Food Pop-up สุดเก๋กว่า 200 ร้านดัง, BITE THE BEATS ดนตรีเพิ่มรสชาติความสนุก, SAVOUR THE MOMENT เวิร์กช็อปและกิจกรรมสุดครีเอทีฟ, MIX & MASH การ Collaboration สุดเอ็กซ์คลูซีฟ และ DELICIOUS DEALS สิทธิพิเศษสำหรับสายกิน โดยได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, มิชลินไกด์ และ THE COFFEE CALLING BKK 2025 ที่มาร่วมยกระดับประสบการณ์การกินดื่มให้พิเศษไปอีกระดับ

บรรยากาศงานคึกคักตั้งแต่วันแรก! นักชิมต่างมาร่วมตามรอยเมนูเด็ดจากร้านดังกว่า 200 ร้าน ที่รวมมาให้ครบในที่เดียว! ซึ่งร้านอร่อยมีอยู่ทั่วทั้ง เซ็นทรัล เอ็มบาสซี และ เซ็นทรัลชิดลม รวมทั้งยังมีชมการแสดงหุ่นกระบอก-ดนตรีไทย TRADITIONAL MUSIC & THAI SHOW BY JOE LOUIS PUPPET

อาณาจักรขนมหวานและจุดเช็กอินสุดปัง! LE PETIT CAFÉ BY SOURI นำเสนอ SOURI Pop-up สุดคิ้วท์! พร้อม FRUITY WHITE TEA MACARON รสพิเศษจากฝีมือ “วิน เมธวิน” มีขายเฉพาะที่ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี เท่านั้น และยังเปิดโอกาสให้แฟนๆ ได้ร่วมกิจกรรม SWEET MACARONS WITH WIN METAWIN และร่วมทำบุญกับมูลนิธิเติมเพื่อสนับสนุนโครงการสร้างสวนผักในเมืองที่วัดพระราม 9 อีกด้วย

ทางด้าน SIWILAI CITY CLUB ชั้น 5 ชวนมาสัมผัสรสชาติแห่งอิสระกับ TASTE IN THE SKY BY SIWILAI CITY CLUB พบกับการคอลแลปสุดพิเศษ KITCHEN TAKEOVER โดย “THE SHOYU STAND” เสิร์ฟราเม็งสูตรลับเฉพาะงานนี้เท่านั้น และ “ครัวบ้านอิน” – “แก้วลูน” จัดเต็มอาหารไทยรสเลิศ

ไม่เพียงเท่านั้น สเปเชียลเมนูจากร้านอาหารและคาเฟ่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี กลายเป็นจุดเช็กอินของสายกินที่ต้องมาลอง อาทิ ‘Butterflypea lemon & Roselle sorbet’ เจลาโต้ซอร์เบต์อัญชัน-กระเจี๊ยบมะนาว จาก ALBERO, ‘Truffle Roast Beef Set’ ราเมงทรัฟเฟิลจาก IPPUDO, ‘Gyokuro Matcha Shaved Ice’ น้ำแข็งไสชาเขียวพรีเมียม เสิร์ฟพร้อมน้ำเชื่อมคุโรมิสึและโมจิ จาก THE DESSERT BY KAITHONG ORIGINAL, ‘ข้าวผัด LA’ ข้าวผัดแจ่วบอง และ ‘Duck บงชูส์’ เป็ดกงฟีซอสน้ำตก เสิร์ฟพร้อมข้าวจี่และผักแกล้ม จาก THE HUNGRY DUCK BY GINGER FARM KITCHEN

ฝั่ง ห้างเซ็นทรัลชิดลม คึกคักไปด้วยร้านอาหารและกิจกรรมสุดพิเศษที่ “POP THE TOWN” บริเวณโซน Public Lane & Public Market ชั้น 1 ที่อัดแน่นด้วยร้านค้าป๊อปอัปสุดฮิต เมนูและสินค้าพิเศษ กิจกรรมเวิร์กช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ไม่เพียงเท่านี้ เหล่าแบรนด์ดังยังร่วมสร้างสีสันความสดชื่น

พบกับความอร่อยระดับโลก พร้อมกิจกรรมและสิทธิพิเศษมากมาย ในงาน "THE WORLD IN ONE BITE 2025: TALK OF THE TASTE" ณ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี และ ห้างเซ็นทรัลชิดลม ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 6 เม.ย. 68 เวลา 10:00-21:00 น. มาร่วมสัมผัสความตื่นเต้นของรสชาติจากทั่วโลกได้แล้ววันนี้!