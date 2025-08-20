AIS คว้า 5 รางวัล ในงาน Digital Transformation World 2025 จาก 5G Use Case

AIS คว้า 5 รางวัลใหญ่ Outstanding Catalyst ในสาขา Application of AI & Automation, Attendees’ Choice Award, Business Impact, Interactive Showcase และ Innovative & Futuristic จากเวที Digital Transformation World (DTW) 2025 จัดโดย TM Forum สมาคมผู้ให้บริการและซัพพลายเออร์ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมระดับโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
สะท้อนถึงศักยภาพของ AIS ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนา Autonomous Network ที่แข็งแกร่ง พร้อมก้าวสู่การเป็น Cognitive Tech-Co ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์ในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
นายกิตติ งามเจตนรมย์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี AIS กล่าวว่า AIS มุ่งพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับเครือข่ายสู่ Autonomous Network ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แบบเชิงรุกและเรียลไทม์ รวมถึงสามารถออกแบบประสบการณ์การใช้งานที่เหมาะสมและดีที่สุดให้กับลูกค้าแต่ละบุคคลได้อย่างอัจฉริยะ
ความสำเร็จในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของ AIS ที่ยืนยันถึงความตั้งใจในการผลักดันโครงข่ายอัจฉริยะให้มีความแข็งแกร่งขึ้นจริง นอกจากนี้ ยังเป็นความสำเร็จที่เกิดจากการผสานพลังของทีมวิศวกรและบุคลากร AIS ร่วมกับพาร์ทเนอร์ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมระดับโลก อาทิ Huawei, Globe Telecom และ Dell Technologies ในการพัฒนาและทดสอบโซลูชันใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานโครงข่ายดิจิทัลไทยสู่ระดับสากล พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
โดยรางวัล Outstanding Catalyst ทั้ง 5 รางวัล จากเวที Digital Transformation World (DTW) 2025 ประกอบด้วย
1.รางวัลด้าน Application of AI & Automation ที่มอบให้กับโครงการ Agent Fabric – Phase II ในการพัฒนาระบบอัจฉริยะหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ขั้นสูงมาประสานการทำงานร่วมกับ Digital Agents เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีความยืดหยุ่น ลดความซ้ำซ้อน ตอบสนองรวดเร็ว และเพิ่มความแม่นยำในการให้บริการลูกค้า
2.รางวัลด้าน Innovative & Futuristic ในด้านโซลูชันล้ำสมัยที่พลิกโฉมอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมในอนาคต ภายใต้โครงการ Agent Fabric – Phase II เช่นเดียวกัน
3.รางวัลด้าน Business Impact ที่มอบให้แก่โครงการ AI-enhanced Digital Twins for Best NPS Network – Phase II ซึ่งเป็น Use Case ที่ AIS ใช้งานและพัฒนาอยู่เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายได้อย่างแม่นยำเพื่อส่งมอบประสบการณ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ผ่านการใช้เทคโนโลยี Digital Twin ผสานกับ AI ในการสร้างแบบจำลองเครือข่ายเสมือนจริง โดยได้รับในด้านการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อธุรกิจได้อย่างชัดเจน และมีศักยภาพในการนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ได้จริง
4.รางวัลด้าน Attendees’ Choice Award ในฐานะโครงการที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากผู้เข้าร่วมงาน จากโครงการ AI-enhanced Digital Twins for Best NPS Network – Phase II
5.รางวัลด้าน Interactive Showcase จากการนำเสนอโครงการได้อย่างโดดเด่นในด้านการสร้างความมีส่วนร่วม ผ่านโครงการ Predictive Intelligence for Optimized Networks & Enhanced Experience Resilience (PIONEER) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยี AI มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก คาดการณ์ปัญหาและความเสถียรของเครือข่ายล่วงหน้า พร้อมปรับแต่งบริการเครือข่ายโดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความต่อเนื่องในการใช้งานในทุกสถานการณ์ให้กับลูกค้า