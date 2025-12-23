นครพนมเปิดเมืองรับลมหนาว จัดใหญ่! NakhonPhanom Winter Festival 2026

นครพนม-ผู้ว่าฯ นครพนม เชิญชวนเที่ยวงานNakhonPhanom Winter Festival2026 เช็กอิน 9 จุดห้ามพลาด ล้วนสะท้อนอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และเสน่ห์เมืองนครพนม ชาวริมน้ำโขงพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวรับลมหนาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันนี้( 23 ธ.ค.) ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งฤดูหนาวในงาน NakhonPhanom Winter Festival 2026 ท่ามกลางบรรยากาศริมฝั่งโขงอันงดงาม เพลิดเพลินกับการประดับแสงไฟและแลนด์มาร์กสร้างสรรค์ พร้อม 9 จุดเช็กอินไฮไลต์ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และเสน่ห์เมืองนครพนม
ร่วมเก็บภาพความประทับใจ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปด้วยกัน ระหว่างวันที่ 24 – 31 ธันวาคม 2569 ณ พื้นที่ริมฝั่งโขง จังหวัดนครพนม ภายในงานพบกับความตระการตากับจุดเช็คอินไฟประดับสวยงามบนถนนริมโขงเรืองแสง เพลิดเพลินกับอุโมงค์ไฟดาวล้านดวงริมฝั่งโขง ที่จะพาทุกท่านได้ไปถ่ายรูป ชมไฟที่ถูกประดับตกแต่งอย่างสวยงาม บริเวณริมเขื่อนถนนสุนทรวิจิตร และ บริเวณถนนนิตโย
โดยภายในงานสนุกสานกับกิจกรรม ชิม ช้อป แชร์ กับการจำหน่ายสินค้า กิจกรรมการแสดงมหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอีกมากมาย สบาย ระหว่างวันที่ 24 – 31 ธันวาคม 2568 นี้
ในวันที่ 24 ธันวาคม เพลินเพลินกับกิจกรรมงานนครพนม DNA ชมมหกรรมวัฒนธรรมงานศิลป์ ถิ่นนครพนม” การประกวดวงดนตรีอีสาน (โปงลาง) จากทั่วประเทศ, วันที่ 25 ธันวาคม พบกับกิจกรรมการแสดงเดินแบบแฟชั่นโชว์จากดาราคนดัง นำโดยเบลล่า ราณี และ อินฟลูเอ็นเซอร์อีกมากมาย, วันที่ 26 ธันวาคม พบกับกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หมอลำเสียงวิหค นก พงศกร , วันที่ 27 ธันวาคม รับชมกิจกรรมการแห่ดาวคริสต์มาสที่สุดอลังการ“ชมดาวที่หนองแสง” กับประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสนครพนมประดับไฟสวยงาม บริเวณวัดนักบุญอันนา หนองแสง ระหว่างวันที่ 24 - 31 ธันวาคม 2568
วันที่ 29 ธันวาคม พบกับกิจกรรมคอนเสิร์ตที่ลานพญาศรีสัตตนาคราช นำโดย เบิ้ล ปทุมราช, รุ่งนครพนม และศิลปินวัฒนธรรม แบรนวงดนตรีอีกมากมาย, วันที่ 30 ธันวาคม สนุกสนานกับกิจกรรมคอนเสิร์ต นำโดยก้องห้วยไร่ และศิลปินวัฒนธรรม แบรนวงดนตรีอีกมากมาย, วันที่ 31 ธันวาคม สนุกสนานกับกิจกรรมคอนเสิร์ต พร้อมการนับเคาน์ดาวส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพลินเพลินกับศิลปินคนดัง นำโดย แอน อรดี, เก่ง ธชย และศิลปินวัฒนธรรม แบรนวงดนตรีอีกมากมาย