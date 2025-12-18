AISจัดเต็มเครือข่ายรองรับเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสท่าแร่สกลนคร

AISเสริมความแกร่งเครือข่าย ทั้ง 4G/5G เพื่อ รองรับทุกเทศกาลสำคัญ โดยเฉพาะเทศกาลในช่วงปลายปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง สำหรับภาคอีสานล่าสุดคือ “เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร” ให้พี่น้องชาวอีสานรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานใช้งานได้อย่างราบรื่นไม่สะดุด ทั้งเชื่อมต่อออนไลน์ ทำคอนเทนต์ แชร์ภาพและคลิปความงามของขบวนแห่ดาว เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาคอีสาน
รวมทั้งตอกย้ำความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในโครงการ ‘สุขใจ เที่ยวไทย อุ่นใจทุกที่” พร้อมจัดเต็มสิทธิพิเศษ ลูกค้า AIS ใช้ AIS Points อิ่มฟินแลกรับส่วนลดกับร้านค้าที่ร่วมรายการภายในงาน ในช่วงวันที่ 20-23 ธันวาคมนี้
นายวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS กล่าวว่า “งานแห่ดาวคริสต์มาสที่สกลนครเป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญในช่วงปลายปี ซึ่งถือเป็นเทศกาลที่ผสมผสานระหว่างความศรัทธา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน ที่พี่น้องชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชาวอีสานและนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก AIS จึงได้เตรียมความพร้อมโครงข่ายอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนประเพณีอันสวยงามนี้
พร้อมทั้งส่งมอบเครือข่ายคุณภาพสูง เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถแชร์โมเมนต์ความสุขได้อย่างราบรื่น และมอบสิทธิพิเศษต่างๆ เป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้คึกคักยิ่งขึ้น”
ทีมวิศวกรของ AIS จึงได้เตรียมความพร้อมด้านโครงข่ายสื่อสาร เพิ่มขีดความสามารถ 4G/5G ให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ มีการติดตั้งสถานีฐานชั่วคราว (Small Cell) นำรถสถานีฐานเคลื่อนที่ (Mobile Base Station Car) ในจุดหลักที่ขบวนแห่ดาวผ่าน รวมถึงจุดจัดกิจกรรมต่างๆ และขยายช่องสัญญาณของสถานีครอบคลุมทั้งเมือง ตลอดจนเส้นทางคมนาคม สนามบิน สถานีขนส่งต่างๆ รวมถึงมีการใช้ระบบ AI ในการออกแบบและปรับให้เครือข่ายมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อรองรับการใช้งานที่สูงขึ้น และยังมีการติดตามปริมาณการใช้งานในพื้นที่แบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เพียงแค่นั้น ยังมีทีมวิศวกรในพื้นที่การจัดงาน เพื่อสแตนด์บายให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการใช้งานได้อย่างทันท่วงที สอดรับกับโครงการ ‘สุขใจ เที่ยวไทย อุ่นใจทุกที่’ ที่มุ่งพร้อมเชื่อมต่อประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านโลกดิจิทัลแบบไร้รอยต่อ
นอกจากนี้ AIS ยังมอบความพิเศษให้กับลูกค้าที่มาร่วมงาน และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จัดงานแห่ดาวคริสต์มาส ด้วยการมอบสิทธิพิเศษผ่านแคมเปญ “อิ่มฟิน อร่อยฟรี” ให้ลูกค้าใช้ AIS Points เพียง 10 คะแนน เพื่อรับส่วนลด 10 บาท และ 40 คะแนนเพื่อรับส่วนลด 40 บาท จากร้านค้าที่ร่วมโครงการในบริเวณงาน ผ่านแอป myAIS หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่จุดบริการ AIS ภายในงานแห่ดาว ณ บริเวณอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 20-23 ธันวาคม 2568
AIS ยืนยันพัฒนาและยกระดับโครงข่ายสื่อสารอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการใช้งานในทุกเทศกาลสำคัญ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนต่อไป